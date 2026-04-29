LuckyCards - descripción general del servicio de tarjetas virtuales

¿Qué es LuckyCards?

LuckyCards es una plataforma fintech que emite tarjetas virtuales para equipos de afiliados y compradores de medios que manejan tráfico a través de Facebook, TikTok, Google, MGID y otras plataformas publicitarias. El servicio fue creado dentro de LuckyGroup, un holding de compra de medios con una trayectoria de más de una década y con sus propios equipos internos de compradores.

Hoy LuckyCards combina más de 25 BINs exclusivos a través de 5 GEOs y 3 monedas, funcionalidad de equipo con un sistema de roles flexible, una API RESTful, un conserje financiero en lugar de soporte estándar, y un modelo de tarifas transparente.

Tarifas transparentes sin costos ocultos

Qué es gratis:

0% de mantenimiento de tarjeta

0% en pagos exitosos

0% en transferencias internas

$0 por rechazos cuando la tasa de rechazo es inferior al 20%

$0 por cierre de tarjetas inactivas

0% en reembolsos

Qué es pago:

4% en recargas de cuenta (tarifas individuales reducidas para equipos más grandes)

$1 a $2 por emisión de tarjeta

Más de 25 BINs exclusivos en 5 GEOs

La plataforma ofrece más de 25 BINs bancarios exclusivos emitidos en 5 GEOs y 3 monedas. Este conjunto está específicamente seleccionado para necesidades de compra de medios, enfocado en BINs con alta confianza y vinculación estable a cuentas publicitarias de Facebook, TikTok, Google y Bing.

Como un bono, el servicio ofrece tarjetas virtuales para cualquier compra y gasto empresarial, con soporte para Apple Pay y Google Pay.

Funcionalidad del equipo y modelo de roles

LuckyCards está diseñado para el trabajo en equipo. El sistema incluye un modelo de roles flexible: propietario de empresa, líder de equipo y comprador de medios. Cada rol tiene su propio conjunto de permisos.

Dos tipos de tarjetas para diferentes escenarios

LuckyCards admite dos tipos de tarjetas:

Tarjetas con límite: tarjetas con su propio saldo para control total del gasto.

tarjetas con su propio saldo para control total del gasto. Tarjetas con saldo de cuenta: tarjetas vinculadas al saldo de tu cuenta para máxima flexibilidad de pago.

API RESTful para automatización completa

Para equipos que operan a gran escala, hay una API RESTful con todas las funciones.

A través de él, puedes automatizar todo el flujo de trabajo de las tarjetas — desde la emisión hasta el análisis.

Conserje financiero en lugar de soporte estándar

LuckyCards tiene un conserje financiero: un gestor que brinda apoyo a tu equipo 24/7 y maneja problemas financieros en el propio idioma del equipo: resuelve retrasos en pagos, ayuda a seleccionar el BIN correcto para una fuente de tráfico específica y negocia condiciones individuales para equipos más grandes.

Tasa de vinculación del 90% o más a plataformas publicitarias

En LuckyCards, la vinculación de tarjetas a cuentas de Facebook, TikTok, Google y otras plataformas publicitarias tiene una tasa media superior al 90% — un resultado comprobado por el equipo interno de LuckyTeam con presupuestos de varios millones de dólares.

Código promocional exclusivo para usuarios de Undetectable

Una oferta especial está disponible para equipos que provienen de la comunidad Undetectable.

Código promocional: UNDETECTABLE100

Lo que obtienes: 100 tarjetas virtuales gratuitas en cualquier BIN del catálogo disponible.

Cómo aplicar: envía una solicitud a luckycards.io y envía el código promocional a nuestro gerente.

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