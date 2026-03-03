Multicards - descripción general del servicio de tarjetas virtuales

Multicards.io es un servicio de tarjetas virtuales creado principalmente para equipos de arbitraje y compradores individuales que valoran BINs estables, riesgos de pago minimizados y control transparente de gastos. Las tarjetas se utilizan para plataformas publicitarias, incluidas Facebook, Google, TikTok, y otras, y Google Pay y Apple Pay también están disponibles para diversas compras en línea.

Ventajas de Tarjetas Múltiples

Más de 80 BINs en 5 GEOs (USD & EUR) disponibles, con la lista en constante expansión.

disponibles, con la lista en constante expansión. Primera recarga hasta $5,000 sin comisión y desde 5 tarjetas gratis para todos los nuevos clientes.

y para todos los nuevos clientes. Términos individuales para equipos VIP basados en el volumen y necesidades específicas. Discutidos individualmente a través de un gerente de cuentas.

basados en el volumen y necesidades específicas. Discutidos individualmente a través de un gerente de cuentas. Excelente soporte y contabilidad 24/7 , con un gerente de servicio profesional dedicado asignado a cada equipo para ayudar con cualquier problema.

, con un gerente de servicio profesional dedicado asignado a cada equipo para ayudar con cualquier problema. Funcionalidad flexible: acciones masivas con tarjetas y roles, restricción de acceso de compradores al sistema y tarjetas con un solo clic, control detallado de gastos y la capacidad de integración a través de API.

Tarifa de recarga — hasta el 3%

Tarifa de transacción — 0%

Sin tarifa por rechazos

Mantenimiento gratuito de la tarjeta

Posibilidades de usar tarjetas virtuales

El servicio pone un fuerte énfasis en un conjunto de características que ayudan a distribuir eficientemente los roles dentro de un equipo y controlar la asignación de presupuesto. Por ejemplo:

Distribución de roles y la funcionalidad correspondiente se pueden asignar entre el propietario, el líder del equipo, el comprador de medios, e incluso un gerente financiero. Esta estructura permite que todo el equipo opere de manera eficiente sin solapamiento de cuentas o constantes inicios de sesión. Tarjetas con límite permiten la gestión flexible de los límites de gasto diario y total. Estas tarjetas pueden estar vinculadas a un saldo compartido sin restricciones, o alternativamente, el gasto puede ser limitado para evitar que los compradores excedan el presupuesto asignado.

y la funcionalidad correspondiente se pueden asignar entre el propietario, el líder del equipo, el comprador de medios, e incluso un gerente financiero. Esta estructura permite que todo el equipo opere de manera eficiente sin solapamiento de cuentas o constantes inicios de sesión. Tarjetas con límite permiten la gestión flexible de los límites de gasto diario y total. Estas tarjetas pueden estar vinculadas a un saldo compartido sin restricciones, o alternativamente, el gasto puede ser limitado para evitar que los compradores excedan el presupuesto asignado. La interfaz intuitiva permite una navegación rápida a través de las características clave y proporciona visibilidad de todos los méritos esenciales. Las secciones importantes incluyen estadísticas, balance, tarjetas, equipo, y más.

permite una navegación rápida a través de las características clave y proporciona visibilidad de todos los méritos esenciales. Las secciones importantes incluyen estadísticas, balance, tarjetas, equipo, y más. Un rol de** gestor financiero dedicado** permite que las tablas de informes se generen directamente desde el panel de control, abarcando todos los gastos actuales y las recargas.

La exportación de datos está disponible en secciones clave relacionadas con recargas, asignación de presupuesto entre el equipo y todas las transacciones, en formatos CSV y XLSX.

Todo esto te permite calcular rápidamente los gastos publicitarios y administrativos y gestionar las finanzas de forma efectiva.

Promoción para nuevos clientes

El código promocional UNDETECTABLE está activo y te da 20 tarjetas gratis además de tu primera recarga de hasta $5,000 con 0% de comisión. Visita el sitio web y prueba las tarjetas sin costos innecesarios.