Nstproxy en el navegador Undetectable - Guía de configuración paso a paso

Integra fácilmente los proxies ISP de Nstproxy en el navegador Undetectable para obtener un anonimato, velocidad y rendimiento anti-bloqueo inigualables.

¿Qué es Nstproxy?

Nstproxy es un proveedor de proxy premium en el que confían los profesionales en la recolección de datos web, automatización y análisis de datos. Ofrece proxies de alta calidad ISP, residenciales, de centro de datos e IPv6 con cobertura global en más de 195 países. La línea de ISP Proxy de Nstproxy está diseñada para conexiones ultraestables, latencia mínima y total anonimato, ideal para automatización de navegadores, SEO, monitoreo de comercio electrónico y recolección de datos de IA.

Características principales:

Más de 195 países admitidos

IPs de ISP de baja latencia y alta velocidad

Sin filtraciones de IP, 100% anonimato

Precios flexibles: desde $0.1/GB, Pago por uso o suscripción

Perfecto para Undetectable Perfiles de navegación en modo incógnito

Cómo añadir Nstproxy al navegador Undetectable

Paso 1: Obtén una cuenta de Nstproxy

Regístrate o inicia sesión en Nstproxy.com y compra proxies ISP/Residenciales. Copia tus credenciales del proxy (IP, puerto, nombre de usuario y contraseña).

Paso 2: Abrir Undetectable Navegador → Configuración de Proxy

Abre Undetectable Browser Dashboard. Vaya a Configuración de Perfil → Red → Proxy. Elija Configuración manual.

Paso 3: Ingrese los Detalles del Proxy

Introduzca sus credenciales de proxy en este formato:

Tipo de Proxy: HTTP o SOCKS5

HTTP o SOCKS5 Host / IP: gw-us.nstproxy.io

gw-us.nstproxy.io Puerto: 24125

24125 Nombre de usuario: tu nombre de usuario de Nstproxy

tu nombre de usuario de Nstproxy Contraseña: tu contraseña de Nstproxy

Ejemplo:

D3B153E4F8170622-residential-country_US-r_30m-s_abc123:password@gw-us.nstproxy.io:24125

Paso 4: Elegir tipo de proxy

Seleccione HTTP o SOCKS5 dependiendo de su plan de Nstproxy.

Paso 5: Guardar y Probar la Conexión

Haz clic en Probar Conexión → Si es exitoso, haz clic en Guardar. Ahora tu perfil Undetectable está listo para usar Nstproxy de forma segura.

¿Por qué usar Nstproxy con el navegador Undetectable?

La combinación de IPs limpias de ISP de Nstproxy/ Proxies residenciales y la tecnología avanzada de anti-huellas digitales de Undetectable te ofrece:

Mayores tasas de éxito en automatización & scraping

Aislamiento completo de identidad

Navegación geolocalizada sin interrupciones

Compatibilidad con todos los sitios web & APIs

Juntos, forman un entorno de navegación robusto e indetectable para desarrolladores, comerciantes y empresas.