Nstproxy en el navegador Undetectable - Guía de configuración paso a paso

Nstproxy en el navegador Undetectable - Guía de configuración paso a pasoVe al sitio web del socio
Integra fácilmente los proxies ISP de Nstproxy en el navegador Undetectable para obtener un anonimato, velocidad y rendimiento anti-bloqueo inigualables.
¿Qué es Nstproxy?
Nstproxy es un proveedor de proxy premium en el que confían los profesionales en la recolección de datos web, automatización y análisis de datos. Ofrece proxies de alta calidad ISP, residenciales, de centro de datos e IPv6 con cobertura global en más de 195 países. La línea de ISP Proxy de Nstproxy está diseñada para conexiones ultraestables, latencia mínima y total anonimato, ideal para automatización de navegadores, SEO, monitoreo de comercio electrónico y recolección de datos de IA.
Características principales:
- Más de 195 países admitidos
- IPs de ISP de baja latencia y alta velocidad
- Sin filtraciones de IP, 100% anonimato
- Precios flexibles: desde $0.1/GB, Pago por uso o suscripción
- Perfecto para Undetectable Perfiles de navegación en modo incógnito
Cómo añadir Nstproxy al navegador Undetectable
Paso 1: Obtén una cuenta de Nstproxy
Regístrate o inicia sesión en Nstproxy.com y compra proxies ISP/Residenciales. Copia tus credenciales del proxy (IP, puerto, nombre de usuario y contraseña).
Paso 2: Abrir Undetectable Navegador → Configuración de Proxy
- Abre Undetectable Browser Dashboard.
- Vaya a Configuración de Perfil → Red → Proxy.
- Elija Configuración manual.
Paso 3: Ingrese los Detalles del Proxy
Introduzca sus credenciales de proxy en este formato:
- Tipo de Proxy: HTTP o SOCKS5
- Host / IP: gw-us.nstproxy.io
- Puerto: 24125
- Nombre de usuario: tu nombre de usuario de Nstproxy
- Contraseña: tu contraseña de Nstproxy
Ejemplo:
D3B153E4F8170622-residential-country_US-r_30m-s_abc123:password@gw-us.nstproxy.io:24125
Paso 4: Elegir tipo de proxy
Seleccione HTTP o SOCKS5 dependiendo de su plan de Nstproxy.
Paso 5: Guardar y Probar la Conexión
Haz clic en Probar Conexión → Si es exitoso, haz clic en Guardar. Ahora tu perfil Undetectable está listo para usar Nstproxy de forma segura.
¿Por qué usar Nstproxy con el navegador Undetectable?
La combinación de IPs limpias de ISP de Nstproxy/ Proxies residenciales y la tecnología avanzada de anti-huellas digitales de Undetectable te ofrece:
- Mayores tasas de éxito en automatización & scraping
- Aislamiento completo de identidad
- Navegación geolocalizada sin interrupciones
- Compatibilidad con todos los sitios web & APIs
Juntos, forman un entorno de navegación robusto e indetectable para desarrolladores, comerciantes y empresas.