Revisión del servicio de proxy - OnesProxy
OnesProxy se centra en ofrecer productos y servicios de IP proxy de alta calidad en el extranjero, cubriendo 190 países con precisión.
Ofrecemos IPs residenciales estáticas y IPs residenciales dinámicas, que pueden adaptarse flexiblemente a varios escenarios empresariales. Con un pool de IPs proxy residenciales de un nivel de 100 millones, proporcionamos IPs de banda ancha residencial de alta calidad que se adaptan perfectamente a diversas necesidades comerciales como la extracción de datos web, registros masivos y redes publicitarias, con precios de mercado altamente competitivos.
Nuestros IPs residenciales nativos abarcan múltiples países, provienen de redes de banda ancha reales de hogares. Cumplen perfectamente con los requisitos de verificación de plataformas de comercio electrónico y redes sociales, reduciendo efectivamente el riesgo de anomalías en las cuentas.
Con IPs de alta pureza, eliminamos completamente el problema de la asociación abusiva. Para cumplir con las demandas de rentabilidad, ofrecemos IPs de centros de datos estables desde tan solo como $0.38, ayudando a las empresas a ahorrar significativamente en costos operativos.