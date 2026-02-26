Prosox - revisión del servicio de proxy

Prosox – tu socio proxy para el crecimiento empresarial y de proyectos

En 2026, la multi-cuenta ya no se trata solo de gestionar perfiles de navegador. Incluso el navegador anti-detección más avanzado no puede proteger proyectos si la capa de red está construida incorrectamente. Las plataformas analizan no solo las huellas digitales del navegador, sino también las direcciones IP, la reputación del ASN, la consistencia geográfica, el historial de conexiones y la estabilidad de la sesión.

Prosox es un proveedor de proxies profesional que ofrece proxies residenciales, ISP y móviles para operaciones seguras en combinación con navegadores anti-detección. La infraestructura de Prosox permite escalar el arbitraje de tráfico, el cultivo de cuentas, proyectos de SEO, automatización y redes de afiliados sin superposiciones de IP ni pérdida de confianza.

Por qué los proxies son un elemento clave cuando se trabaja con navegadores Anti-Detect

Un navegador maneja el aislamiento de huellas digitales: canvas, WebRTC, fuentes, zona horaria, user-agent. Sin embargo, los sistemas anti-fraude analizan adicionalmente la capa de red:

Reputación de IP

Historial ASN

Superposición de IP entre cuentas

Frecuencia de cambios de IP

Consistencia geográfica

Tipo de conexión (móvil / residencial / ISP)

Si los proxies son de baja calidad, las cuentas pueden ser bloqueadas incluso con una huella digital perfecta. Prosox resuelve este problema con su propia infraestructura:

Más de 60 millones de IP disponibles

Cobertura en más de 195 países

Ancho de banda de red hasta 100 Gbps

Conexiones estables

Soporte para HTTP / HTTPS / SOCKS5

Esto convierte a Prosox en una herramienta adecuada para operaciones profesionales de navegación anti-detect.

Tipos de proxy Prosox

1. Proxies Residenciales

Proxies residenciales son IPs asignadas a usuarios reales de hogares. Las plataformas los perciben como tráfico normal.

Usado para:

Registro de cuenta

Calentamiento de perfiles

Scrapeo SEO

Gestión de redes sociales

Análisis SERP

Ventajas:

Alto nivel de confianza

Mínimo riesgo de CAPTCHA

Rotación de IP flexible

Geo-targeting preciso

2. Proxies ISP (Estáticos)

Proxies ISP son IPs estáticas emitidas por proveedores de internet. Adecuado para:

Anuncios de Facebook

Google Ads

Anuncios de TikTok

Gestión de cuentas a largo plazo

Configuraciones de publicidad estables

Beneficios:

IP Dedicada

Limpiar ASN

Alta velocidad

No cambios repentinos de IP

Ideal para construir proyectos publicitarios a gran escala.

3. Proxies móviles

Proxies móviles utilizan redes de operadores reales 4G/5G.

Usado para:

Instagram

TikTok

Telegram

Cultivo de cuentas

Proyectos de criptomonedas y juegos de azar

Las IPs móviles tienen la máxima confianza porque parecen usuarios de smartphones normales.

Cómo integrar Prosox con un navegador Anti-Detect

La configuración toma solo minutos:

Elige un proxy en el panel de control de Prosox. Copia la IP, el puerto, el inicio de sesión y la contraseña. Agrega el proxy a tu perfil del navegador. Asignar una IP única a cada cuenta.

Modelo recomendado: 1 perfil de navegador anti-detect = 1 proxy Prosox único.

Esto minimiza las superposiciones de huellas digitales de red entre cuentas.

Ventajas únicas de Prosox para usuarios de Anti-Detect

Escalabilidad

Más de 60 millones de IPs permiten construir redes de cientos o miles de cuentas sin repetición de rango.

Precisión Geográfica

Puedes seleccionar IPs hasta países y regiones específicos para un direccionamiento preciso.

Velocidad

La red de Prosox (hasta 100 Gbps) garantiza cargas de página rápidas, publicidad sin retrasos y sesiones estables.

Automatización

El acceso a la API está disponible para la asignación de IP, la rotación de proxy y la integración en sistemas personalizados.

Gestión

El panel de control te permite monitorear el tráfico, el balance, la rotación y la configuración de geolocalización.

Dónde los navegadores Anti-Detect + Prosox rinden mejor

Arbitraje de tráfico

Proyectos afiliados

Análisis SEO

Raspado web

Agencias de SMM

Marketing de criptomonedas

Plataformas de apuestas

Automatización de cuentas

Prosox proporciona la base de la red, mientras que el navegador anti-detect se encarga de la ocultación a nivel de navegador.

Casos prácticos

Arbitraje de Tráfico

Los equipos utilizan proxies de ISP y móviles para operaciones estables de cuentas publicitarias sin prohibiciones frecuentes.

SEO y Análisis

Los proxies residenciales permiten recopilar datos SERP en diferentes regiones sin CAPTCHAs ni restricciones.

Redes Sociales

Las IPs móviles permiten la gestión segura de docenas de cuentas de Instagram y TikTok.

Redes de Afiliados

Cada perfil recibe una IP única, reduciendo la probabilidad de vinculación de cuentas.

Cómo comenzar

Visita el sitio web de Prosox (Undetectable usuarios reciben un bono de bienvenida de 250 MB gratis). Elija su tipo de proxy. Financia tu saldo. Activa los proxies. Conéctalos a tu navegador anti-detect.

Para Undetectable usuarios, hay un bono especial disponible:

Código promocional: undectable20 – 20% de descuento en tu primer pedido.

Conclusión

Un navegador anti-detect protege la huella digital, pero los proxies determinan cómo las plataformas perciben tus cuentas a nivel de red.

Prosox no es solo direcciones IP: es una infraestructura completa de proxies para la escalabilidad profesional de proyectos. Una gran cantidad de IPs, alta velocidad, geo-segmentación precisa y múltiples tipos de proxies hacen de Prosox un socio confiable para los usuarios de Undetectable en 2026.

Si tu objetivo es el crecimiento sin prohibiciones ni superposiciones de IP, la combinación de Undetectable + Prosox se convierte en una base lógica para cualquier estrategia de múltiples cuentas.