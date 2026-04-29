Proxyline - revisión del servicio de proxy

Proxyline - un servicio de proxy personal para seguridad y automatización

Proxyline ha establecido una fuerte presencia en el mercado de alquiler de servidores proxy dedicados, ofreciendo soluciones para una variedad de tareas. La plataforma proporciona direcciones IP dedicadas para un solo usuario, asegurando un alto rendimiento y reduciendo el riesgo de ser bloqueado.

En esta reseña, examinaremos en detalle las características de Proxyline, su cobertura geográfica, los planes de precios y las formas de ahorrar dinero en tu compra.

¿Qué es Proxyline?

El servicio se especializa en la venta de proxies individuales que soportan los protocolos HTTP, SOCKS5 y MTProto. Los usuarios pueden personalizar su pedido de manera flexible: elegir un país específico, tipo de red y período de alquiler (desde unos pocos días hasta varios meses).

Proxyline pone un énfasis clave en la automatización y estabilidad. La infraestructura del servicio permite que las direcciones IP se emitan instantáneamente después del pago, mientras que la renovación automática y una API funcional lo hacen conveniente para proyectos empresariales a largo plazo. Todos los proxies son anónimos, no guardan registros y ofrecen velocidades de conexión de hasta 100 Mbps.

Tipos de Proxy: Flexibilidad para Cualquier Propósito

Proxyline ofrece tres categorías principales, cada una optimizada para casos de uso específicos.

Proxies IPv4 Dedicados

El tipo más popular. Las direcciones IPv4 son versátiles y adecuadas para cualquier sitio web y servicio. Se utilizan para redes sociales (Instagram, Facebook, TikTok), aplicaciones de mensajería, juegos en línea y plataformas de publicidad. Dado que cada dirección IP se asigna a un solo usuario, estás protegido de ser "vecino" de spammers.

Proxies IPv6 Dedicados

Una solución rentable para plataformas que admiten este protocolo (por ejemplo, Facebook, Instagram, Google, YouTube). Los proxies IPv6 de Proxyline son significativamente más baratos que IPv4, lo que te permite registrar cuentas en masa o realizar actividades automatizadas a un costo mínimo.

Proxies Compartidos

Los proxies compartidos pueden ser utilizados por hasta 3 personas simultáneamente. Esta es una opción intermedia entre direcciones públicas y dedicadas: son mucho más estables que las gratuitas, pero cuestan menos que las dedicadas. Son adecuados para tareas que no requieren el más alto nivel de confianza.

Geografía y Área de Cobertura

Proxyline cuenta con una de las redes de cobertura más extensas del mundo. Actualmente, los usuarios tienen acceso a:

más de 50 países , incluyendo Ucrania, los EE. UU., países europeos, Asia y América Latina;

, incluyendo Ucrania, los EE. UU., países europeos, Asia y América Latina; elección de ciudad y subred - al realizar un pedido, puedes especificar tu ubicación preferida, lo cual es crucial para eludir restricciones regionales o monitorear SEO local;

- al realizar un pedido, puedes especificar tu ubicación preferida, lo cual es crucial para eludir restricciones regionales o monitorear SEO local; un gran conjunto de subredes - más de 400 subredes diferentes, lo que minimiza el riesgo de que toda una red de cuentas sea prohibida si se detecta una sola IP.

Ventajas técnicas del servicio

Proxyline se destaca de la competencia gracias a una serie de soluciones tecnológicas:

Protocolo dual — cada proxy admite simultáneamente HTTP(s) y SOCKS5. El cambio ocurre automáticamente sin cambiar el puerto. Soporte MTProto — además de los protocolos estándar, el servicio ofrece soporte MTProto. Esta es la solución ideal para el uso estable de Telegram, asegurando altas velocidades y una superación confiable de las restricciones del mensajero. Alta velocidad — los canales backbone de hasta 100 Mbps aseguran un rendimiento fluido incluso con contenido pesado o video. Autenticación basada en IP o inicio de sesión — puedes iniciar sesión con un nombre de usuario/contraseña o agregar tu IP estática a la lista blanca para acceso sin contraseña. API conveniente — la documentación está disponible para los desarrolladores, permitiéndoles automatizar la compra, renovación y exportación de listas de proxies a software de terceros. Reemplazo instantáneo — dentro de las 24 horas de la compra, puedes devolver o reemplazar automáticamente un proxy si la dirección no se ajusta a tus necesidades.

Precios, ofertas y códigos de promoción

La política de precios de Proxyline es una de las más flexibles del mercado. El costo depende del país seleccionado y del número de direcciones (las compras al por mayor siempre son más económicas).

IPv4 — hasta un dólar por dirección. IPv6 — a partir de 0.09 USD por IP. Descuentos — cuanto más proxies en tu pedido y mayor el periodo de alquiler, menor es el precio por IP.

¿Cómo obtener un descuento?

Pedidos al por mayor — para compras de 100 o más artículos, obtén al menos un 5% de descuento con el código promocional OPTOMSALEMORE. Programa de afiliados — puedes ganar una comisión del 10% de por vida en cada pago realizado por un cliente referido.

¿Quién se beneficiará de Proxyline?

Marketers de Telegram — el soporte para el protocolo MTProto asegura la máxima estabilidad al trabajar en el mensajero. Árbitros y especialistas en targeting — para un trabajo seguro con redes publicitarias y navegadores anti-detección. Especialistas en SMM — para seguir en masa, dar likes en masa y gestionar redes de cuentas. Optimizadores SEO — para analizar resultados de búsqueda usando herramientas especializadas. Gamers — para el modo multi-ventana en juegos en línea y reducción de ping.

Cómo empezar: guía paso a paso

Configurar un proxy no toma más de 2 minutos:

Registro — ve a Proxyline.net y crea una cuenta (solo se requiere una dirección de correo electrónico). Configuración del pedido — en el panel de control de tu cuenta, selecciona “Comprar,” especifica el tipo (IPv4/IPv6), país, cantidad y duración. No olvides ingresar tu código de cupón del 5%. Pago — el servicio acepta tarjetas de crédito, criptomonedas (USDT, BTC), monederos electrónicos y transferencias bancarias. Acceso a los datos — inmediatamente después del pago, los proxies aparecerán en la sección “Mis Proxies.” Puedes descargarlos como una lista en formato TXT o CSV. Soporte — si tienes alguna pregunta, el chat en línea 24/7 en el sitio web responde en un plazo de 1 a 3 minutos.

Proxyline es un servicio confiable para cualquiera que necesite direcciones IP limpias y personales con una garantía de rendimiento. Con soporte MTProto, un programa de afiliados justo del 10% y la opción de usar el código promocional OPTOMSALEMORE, este servicio es una excelente opción tanto para principiantes como para profesionales.

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