ProxyShare - revisión del servicio proxy

ProxyShare es un proveedor líder de servicios de proxies residenciales y SOCKS5, que cuenta con una red de proxies obtenida de manera ética con más de 75 millones de IPs residenciales en más de 195 países y ciudades.

Atienden a empresas y desarrolladores a nivel global para tareas como la extracción de datos web, investigación de mercado y verificación de anuncios.

Características Clave

Red de amplia cobertura: Más de 75 millones de IPs residenciales en más de 195 ubicaciones (por ejemplo, EE.UU., Canadá, Alemania).

Alta Confiabilidad: Hasta un 99.9% de tiempo de actividad con proxies residenciales estáticos para conexiones estables.

Tipos flexibles: proxies residenciales rotativos/estáticos, proxies residenciales ilimitados, proxies de centro de datos estáticos y proxies ISP de larga duración.

Panel de Control Amigable para el Usuario: Gestión fácil de configuraciones (verificación de lista de IP, rotación, cambio de geolocalización, etc.).

Cobertura Global: Proxies en Europa, Asia, Américas, África para acceso a contenido localizado.

Navegación Segura: Los proxies impulsados por dispositivos reales de los usuarios reducen los CAPTCHAs/bloqueos de IP, garantizando el anonimato.

Soporte 24/7: Asistencia continua del equipo dedicado.

Ventajas

IPs obtenidos de manera ética, cumpliendo con los estándares legales y éticos.

Orientación geográfica integral en más de 195 ubicaciones.

Riesgo reducido de prohibiciones de IP/CAPTCHAs mediante dispositivos reales y rotación.

Interfaz intuitiva para usuarios con habilidades técnicas limitadas.

Precios flexibles (pago por uso, suscripciones) para diferentes necesidades/presupuestos.

ProxyShare es confiable para la recopilación de datos a nivel mundial y la navegación segura, con una vasta red ética, herramientas fáciles de usar y un sólido soporte.