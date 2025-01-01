ProxyWing - revisión del servicio de proxy

ProxyWing es un proveedor premium de proxies privados que ofrece proxies de ISP, de centros de datos y residenciales de alta velocidad con cobertura global (más de 190 países) y políticas de precios flexibles.

Ventajas de proxywing:

1. Variedad de tipos de proxy

Ofrecemos proxies residenciales, de centro de datos y de ISP. Esto nos permite satisfacer cualquier necesidad de nuestros clientes.

2. Alta velocidad y estabilidad

A lo largo de la presencia de Proxywing en el mercado, hemos estado refinando nuestra infraestructura de servidores. Nuestro objetivo es asegurar que nuestros proxies puedan manejar cargas serias y proporcionar altas velocidades con una latencia mínima.

3. Soporte 24/7

Si encuentras algún problema técnico o simplemente tienes una pregunta sobre la configuración, siempre estamos listos para ayudarte de manera rápida y profesional. Entendemos lo crucial que es resolver los problemas con prontitud—nuestro equipo de soporte está disponible en cualquier momento.

4. Precios flexibles

Ya sea que seas un principiante que necesita solo algunos proxies o un gran equipo que requiere miles de direcciones IP simultáneamente, tenemos paquetes de proxies para todos. Igualmente importante es la opción de comprar proxies residenciales que no caducan, permitiéndote pagar solo por los datos que utilices.

5. Sitio web fácil de usar y panel de control de cuenta

Ofrecemos muchas herramientas gratuitas, como un probador de proxy para verificar la funcionalidad de tus proxies y un convertidor de formato para cambiar su formato a tu gusto. En tu panel personal, puedes seleccionar y pagar rápidamente cualquier proxy usando varios métodos de pago. Después del pago, en la tarjeta de producto, puedes cambiar el protocolo del proxy entre HTTP y SOCKS5.

ProxyWing es excelente para la extracción de datos web, la promoción de SEO, la arbitración de tráfico y la gestión de múltiples cuentas, garantizando la eficiencia y seguridad de las tareas en línea.

Tipos de proxy

Residencial. Elija esta opción si necesita IPs reales de clientes que roten o permanezcan iguales y requieran una geo-segmentación muy específica. Pagar solo por el tráfico que realmente necesita ayuda a mantener los costos bajos, y poder crear cualquier cantidad de endpoints a demanda en más de 190 ubicaciones mantiene los flujos de trabajo flexibles.

ISP. Las direcciones IP estáticas de ISP (IPs dedicadas con un 99% de tiempo de actividad) ayudan a mantener tu "identidad" igual a lo largo del tiempo para sesiones y procesos largos y estables con varias cuentas. Solo proxies individuales, lo que hace que la cuenta sea más segura.

Datacenter. Los proxies de datacenter son una excelente elección cuando la velocidad, el bajo costo y grandes cantidades de IPs estáticas son importantes (por ejemplo, para el scraping o la automatización). ProxyWing no ofrece un proxy compartido.

¿Qué tipo de proxy debo elegir?

Acceso a contenido con restricciones geográficas. Para bibliotecas de streaming o sitios con bloqueo regional, los proxies de centros de datos con alta velocidad y tráfico prácticamente ilimitado son convenientes.

Maximizando la privacidad y el anonimato. Los proxies residenciales que rotan IPs reducen la vinculación entre solicitudes.

Navegación de viajes. Si el sitio deseado bloquea IPs extranjeras, conéctate a través de un proxy residencial del país requerido (más de 190 disponibles) para que parezca que estás en casa.

Recolección de datos a gran escala. Para solicitudes de alto volumen, los proxies residenciales que rotan por solicitud ayudan a minimizar los bloqueos.

Listas de permitidos corporativas y control de acceso. Emite proxies a los empleados y permite el acceso a tus servidores solo desde estas IPs para reducir la exposición. Los proxies de centro de datos estáticos y rentables de ProxyWing son adecuados.

Verificación de anuncios. Selecciona un proxy en la región objetivo para encontrar y revisar tus anuncios en Google, Facebook o YouTube—verificando ubicación, idioma, moneda y segmentación.

Precios

Residencial: desde $2.5/GB, descuentos por volumen disponibles.

ISP: desde $2.5/IP/mes; 50+ IPs — $1.8/IP/mes. Descuentos adicionales por volúmenes mayores.

Datacenter: amplia gama de ubicaciones, incluidos paquetes mixtos, desde $0.87/IP/mes.

ProxyWing admite múltiples métodos de pago sin KYC, incluidos PayPal, tarjeta de crédito, tarjetas CIS y criptomonedas (más de 12 monedas en diferentes redes).

Cómo comprar y configurar proxies en el navegador Anti-Detect Undetectable

Elegir proxies

Regístrate en el sitio web de ProxyWing. Ingresa tu correo electrónico, nombre, apellido y crea una contraseña.

Elige el tipo de proxy. Una opción simple para comenzar son los proxies de centro de datos. Pero si necesitas más anonimato, considera direcciones IP residenciales o de ISP.

Paga la factura generada utilizando cualquier método conveniente: tarjeta bancaria, criptomoneda o PayPal.

Ve a la página del producto y copia tus proxies.

Creando un perfil

Descarga el navegador anti-detect Undetectable.

Haz clic en "Nuevo perfil".

Ingrese un nombre de perfil y vaya a la sección de configuración del proxy. Pegue los datos que copió de la página de producto de ProxyWing en el campo del proxy.

Inicia el perfil creado y verifica si tu dirección IP ha cambiado utilizando cualquier verificador de IP en línea.

Conclusión

Creemos que es extremadamente importante que la seguridad en línea se convierta en una prioridad para más personas. Es por eso que nos esforzamos por proporcionar proxies de la más alta calidad y un servicio ininterrumpido. Para gestionar múltiples cuentas de redes sociales, probar anuncios o simplemente navegar por la web, los proxies combinados con un buen navegador anti-detección son las mejores soluciones.