Revisión del servicio de proxy PSBProxy

PSB Proxy es una plataforma de proxy móvil y residencial de primera categoría, enfocada en proporcionar soluciones de alta calidad para una amplia gama de tareas. Desde su lanzamiento en noviembre de 2024, el servicio se ha establecido con éxito en el mercado de proxies premium gracias a su operación estable y rica funcionalidad.

El servicio garantiza la fiabilidad de conexión al nivel del 99.9% y ofrece amplias opciones de configuración para proxies residenciales y móviles. Los usuarios pueden configurar un número ilimitado de conexiones paralelas, cambiar direcciones IP de forma instantánea, o usar IP residenciales estáticas para sesiones largas.

Cobertura y Presencia Geográfica

La infraestructura técnica de PSB Proxy es impresionante en su escala: el servicio premium proporciona acceso a más de 40 millones de direcciones IP residenciales, cubriendo 200 países en todo el mundo. Las áreas geográficas clave incluyen:

Estados Unidos — más de 1,5 millones de IPs

— más de 1,5 millones de IPs Brasil — aproximadamente 908 mil IPs

— aproximadamente 908 mil IPs España — alrededor de 782 mil IPs

— alrededor de 782 mil IPs Filipinas — aproximadamente 546 mil IPs

— aproximadamente 546 mil IPs Alemania — alrededor de 440 mil IPs

Junto con las regiones populares, la plataforma proporciona acceso a direcciones IP residenciales de ubicaciones raras como Polonia, Andorra y Ciudad del Vaticano. Los servidores proxy móviles y residenciales premium son adecuados para el análisis de datos, seguimiento de precios, optimización en motores de búsqueda, elusión de bloques regionales, asegurando el anonimato, y muchas otras tareas.

Todas las direcciones IP están asociadas con usuarios de redes reales y operadores móviles, lo que reduce significativamente el riesgo de ser bloqueado por sitios web y asegura el máximo anonimato.

Capacidades Funcionales del Servicio Premium

PSB Proxy prioriza la seguridad de la información y la protección confiable de los datos. Las características principales de la plataforma premium son:

Conexión a una extensa red de proxies residenciales y móviles, con más de 40 millones de IPs de alta calidad

Geolocalización precisa con la capacidad de seleccionar el país, región, asentamiento y Sistema Autónomo

Excelente estabilidad: el indicador de tiempo activo alcanza el 99.99%

Número ilimitado de sesiones simultáneas con diferentes direcciones IP

Rotación automática de IP en intervalos especificados: 1, 10, 30 minutos y otros intervalos

Posibilidad de crear sesiones estáticas con un proxy residencial permanente

Creación manual de listas de direcciones individuales

Compatibilidad con protocolos HTTP(S) y SOCKS5

API para integración con parsers, scripts y sistemas de automatización

Precios de Proxy Premium

La plataforma utiliza un sistema de tarifas flexible: el pago se cobra exclusivamente por el tráfico realmente consumido. Un calculador especial en la página de tarifas ayuda a determinar el costo del volumen de datos requerido.

El volumen inicial es de 1 GB, con un máximo de 1000 GB. Al pedir paquetes de 10 GB o más, los clientes reciben descuentos a partir del 10%, cuyo tamaño aumenta dependiendo del volumen de compra.

El precio varía según el grupo seleccionado de IPs residenciales. PSB Proxy ofrece dos grupos premium:

Piscina 1

Precio inicial: $2 por gigabyte

Para pedidos grandes, el costo disminuye a $1.2-$1.4 por GB

Un paquete de 1000 GB cuesta $1200 (con un descuento del 40%)

El grupo incluye 5 millones de direcciones IP residenciales

Pool 2 (Premium)

Tarifa premium: costo inicial $5 por GB

Para volúmenes significativos, el precio cae a $3.5 por gigabyte

1000 GB costarán $3500 (un ahorro del 30%)

El grupo contiene 40 millones de IP residenciales y móviles dinámicas — ocho veces más que el primer grupo

Otros precios de servidores proxy:

Proxies móviles — a partir de $0.7 USD por 1 GB.

Proxies de centro de datos — a partir de $2.1 USD por 1 GB.

Métodos de Pago

Se aceptan las siguientes opciones de pago:

Monedas digitales (Bitcoin, TON, Solana y otras)

Tarjetas bancarias Visa, MasterCard, Qiwi (se aplica una comisión del 3%)

Sistema de pago LAVA (sin comisión)

Pago a través de SBP (Sistema de Pagos Rápidos) utilizando un código QR para tarjetas MIR (se cobra una comisión del 3%)

La opción de recargar el saldo por adelantado está disponible, seguida de la compra de tráfico según sea necesario. El tráfico comprado no tiene fecha de caducidad.

De forma predeterminada, no se proporciona un período de prueba, pero el soporte técnico puede asignar tráfico de prueba a solicitud individual.

Cómo Comprar Proxies Premium

Para usar el servicio, necesitas registrar una cuenta:

Ve al sitio web psbproxy.io y haz clic en "Cuenta Personal" en la parte superior de la página.

Haz clic en "Crear cuenta" o utiliza el inicio de sesión de Google para un registro rápido.

Para el registro manual, ingresa un nombre de usuario, dirección de correo electrónico y contraseña, luego confirma la creación del perfil.

En el panel de control, selecciona una de las piscinas (Pool 1 o Pool 2) y haz clic en "Comprar ahora".

Establezca el volumen requerido en el rango de 1 a 1000 GB. Si se necesita un valor no estándar, use el campo especial.

Selecciona el método de pago: desde el saldo de la cuenta, criptomoneda o tarjeta bancaria. Para las tarjetas MIR rusas, el pago a través de SBP está disponible Haz clic en "Continuar"

En la página de pago, verifica el monto final y completa el pago utilizando el método elegido.

Después de una recarga exitosa, el panel de gestión de tráfico estará disponible con configuraciones de geolocalización y frecuencia de rotación de IP.

El diseño de la cuenta personal es sencillo y contiene todas las herramientas necesarias para gestionar proxies premium. Además de comprar tráfico en la sección "Shop", puedes recargar el saldo en el "Wallet" y copiar la clave API para integraciones externas.

A través de los ajustes (esquina superior derecha), puedes cambiar el idioma de la interfaz y editar los datos personales.

Ventajas Clave del Servicio Premium

El análisis de las reseñas de los usuarios destaca las principales ventajas de la plataforma de proxy móvil y residencial premium:

Una base impresionante: más de 40 millones de direcciones IP residenciales y móviles

Configuración geográfica precisa a nivel de ciudad

Uso de fuentes legítimas de proxies residenciales, lo que reduce el riesgo de bloqueos

Conexión estable sin interrupciones ni retrasos

Sin límites de tiempo en el uso del tráfico comprado

Servicio de soporte 24/7 a través del bot de Telegram

Múltiples métodos de pago, incluyendo SBP

PSB Proxy es una solución premium comprobada para usuarios que requieren un servicio de proxy móvil y residencial confiable, con configuraciones flexibles y un rendimiento estable.