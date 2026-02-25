TIGER SMS — Números virtuales para verificación de SMS

TIGER SMS — Números Virtuales para Verificación por SMS: Soluciones Minoristas y Mayoristas

En la era de la digitalización generalizada y el rápido crecimiento de los servicios en línea, registrar cuentas en redes sociales, mensajeros, mercados y plataformas de juegos se ha convertido en una tarea rutinaria. Sin embargo, casi todas las plataformas requieren confirmación con un código SMS, y usar tu número de teléfono personal conlleva riesgos: spam, filtraciones de datos y bloqueos de cuentas debido a la vinculación de múltiples perfiles a un solo número.

TIGER SMS es uno de los líderes del mercado en números virtuales, ayudando a millones de usuarios a registrarse de forma segura y anónima en cualquier plataforma durante más de 5 años. El servicio proporciona números móviles temporales de más de 200 países en todo el mundo (excluyendo Rusia) para recibir códigos de verificación de una sola vez (OTP).

Cómo Funciona TIGER SMS — Características Clave

Más de 100,000 números en línea disponibles en tiempo real

Integración API: automatiza la recepción de SMS usando nuestra clave API — perfecto para registros masivos

Precios bajos

Entrega automática e instantánea de SMS

Soporte de múltiples SMS

Opciones de pago flexibles: tarjetas bancarias, sistemas de pago o criptomoneda para recargas de cuenta convenientes

Términos individuales para compradores al por mayor

Estadísticas detalladas de todas las compras y números utilizados

Soporte 24/7 (Telegram + chat en vivo en el sitio)

Política de reembolso justa — los números que no funcionan se reemplazan y nunca se revenden

Opción de conectar tus propias tarjetas SIM (gana dinero recibiendo SMS)

Por qué elegir TIGER SMS

Experiencia y Fiabilidad Comprobadas

A lo largo de los años, la plataforma ha servido a millones de usuarios y ha establecido asociaciones directas con proveedores de tarjetas SIM de confianza. Esto garantiza un rendimiento estable y un porcentaje mínimo de números que no funcionan.

Cobertura Global

Los números están disponibles en más de 200 países: desde EE. UU., Reino Unido, Alemania y Canadá hasta Indonesia, India, Vietnam, Filipinas, Turquía, Brasil y muchos otros. Esto permite el registro en servicios regionales sin pérdida de calidad.

Escenarios de Uso Flexibles con Proxies

TIGER SMS se integra perfectamente con servidores proxy y navegadores anti-detección, convirtiéndolo en una herramienta indispensable para profesionales:

Registros masivos — crea cientos de cuentas limpias en Instagram, TikTok, Telegram, Facebook, WhatsApp, Shopee y otras plataformas usando diferentes IPs y huellas dactilares de dispositivos.

— crea cientos de cuentas limpias en Instagram, TikTok, Telegram, Facebook, WhatsApp, Shopee y otras plataformas usando diferentes IPs y huellas dactilares de dispositivos. Arbitraje de tráfico — lanza campañas publicitarias con cuentas nuevas, no enlazadas.

— lanza campañas publicitarias con cuentas nuevas, no enlazadas. SMM y bots — automatiza la publicación, invitaciones, mensajería masiva y calentamiento de cuentas a través de TIGER SMS API.

— automatiza la publicación, invitaciones, mensajería masiva y calentamiento de cuentas a través de TIGER SMS API. Pruebas y desarrollo — prueba aplicaciones, bots y software en varias geolocalizaciones sin arriesgar datos personales.

— prueba aplicaciones, bots y software en varias geolocalizaciones sin arriesgar datos personales. Uso comercial — los revendedores y desarrolladores de software de registro automático reciben términos especiales, opciones de marca blanca y acceso completo a la API.

Escenarios de Uso Flexibles

Retail — perfecto para registros personales cuando necesitas de 1 a 10 cuentas.

— perfecto para registros personales cuando necesitas de 1 a 10 cuentas. Registros masivos — La integración de API permite la automatización completa (ideal para desarrolladores de software de registro automático, bots, analizadores).

— La integración de API permite la automatización completa (ideal para desarrolladores de software de registro automático, bots, analizadores). White Label — oportunidad de lanzar su propio servicio bajo su marca para revendedores.

Beneficios Financieros

Pague solo por los SMS recibidos. Si no llega ningún código, el número se cancela y los fondos se reembolsan automáticamente.

Tarifas mínimas en los depósitos.

Programa de lealtad: descuentos y bonificaciones para clientes habituales.

Programa de referencias — 5% del gasto de los usuarios referidos.

Cómo empezar con TIGER SMS: desde el registro de cuenta hasta crear una cuenta de Telegram

Registro de cuenta Ve al sitio web oficial de TIGER SMS. Haz clic en el botón "Registro" (esquina superior derecha). Ingresa un correo electrónico válido y crea una contraseña fuerte. Confirma el registro — usualmente toma de 10 a 15 segundos. Después de eso, serás automáticamente dirigido a tu cuenta personal.

Recarga de Saldo En tu cuenta personal, haz clic en “Recargar”. Elige un método conveniente: tarjeta bancaria, criptomoneda, monederos electrónicos, u otras opciones. Deposita una pequeña cantidad (50-100 RUB es suficiente para comenzar). El saldo se acredita al instante.

Selección y Compra de Números Ve a la sección “Comprar Números” o utiliza la búsqueda. Para Telegram, escribe “Telegram” en la búsqueda — se abrirá una página dedicada: https://tiger-sms.com/cn/services/telegram Elige un país (por ejemplo, Indonesia +62, EE.UU. +1, u otro). Haz clic en “Obtener Número” — el sistema emite instantáneamente un número temporal. Cópialo.

Registro de cuenta en Telegram Abre la app de Telegram → “Iniciar mensajería” → “Registrarse”. Pega el número copiado de TIGER SMS. Haz clic en “Siguiente” — Telegram enviará un código de verificación. Regresa a tu cuenta personal de TIGER SMS → sección “Mis Números” o “SMS Recibidos”. El código aparecerá automáticamente en unos pocos segundos hasta unos minutos. Cópialo e ingrésalo en Telegram. ¡Listo! La nueva cuenta ha sido creada.

Si el código no llega dentro del tiempo requerido, haz clic en “Cancelar” junto al número. El dinero se devolverá automáticamente a tu saldo, y podrás comprar un nuevo número.

Soporte de Telegram: @Tigers_sms

Bot de Telegram para comprar números: @TigerSMSofficial_bot

Sitio web oficial: https://tiger-sms.com

Si estás involucrado en SMM, arbitraje de tráfico, desarrollo de bots, registro masivo, o simplemente deseas crear nuevas cuentas de manera segura — TIGER SMS se convertirá en una herramienta confiable para ti en 2026.

Regístrate, prueba y saca el máximo partido sin arriesgar tus datos personales.