TradeProxy - revisión del servicio de proxy

TradeProxy.net – Una plataforma de confianza que distribuye proxies oficiales de marcas líderes globales como 9Proxy, ABCProxy, 922 y más

Somos TRADE PROXY, el socio de distribución oficialmente autorizado de muchos proveedores globales de proxies importantes. Todos los proxies vendidos en nuestro sitio web son genuinos, certificados y operan con estabilidad y fiabilidad.

La interfaz de compra de proxies en TradeProxy.net es simple y fácil de usar.

Las principales marcas de proxy disponibles en TRADE PROXY con precios hasta 3 veces más baratos que las tarifas originales:

No.1 – 9Proxy:

Proxy residencial ultraestable y rotativo con velocidades de conexión rápidas. Perfecto para casos de uso como redes sociales, comercio electrónico y gestión de múltiples cuentas simultáneamente. Soporta completamente los protocolos HTTP/S y SOCKS5, con un 99.99% de tiempo de actividad.

Precio original desde $0.025/IP — en TradeProxy, es solo alrededor de 1/3 del costo original.

N.º 2 – ABC Proxy:

IPs de alta calidad y limpias que respaldan más de 190 países. Fácil de seleccionar región e ISP. Ofrece una amplia gama de tipos de proxy, incluidos proxies residenciales estáticos y móviles.

Precio original alrededor de $0.7/GB — TradeProxy ofrece fuertes descuentos por volumen.

No.3 – 922 Proxy:

Un potente proxy SOCKS5, compatible con múltiples plataformas como Windows, Android e iOS. Ofrece más de 200 millones de IP residenciales, 99.9% de tiempo de actividad, velocidades de 20–50Mbps, y soporta la lista blanca de IPs. Planes empresariales desde $0.045/IP — disponible en TradeProxy.net con precios altamente optimizados.

No.4 – Luna Proxy:

Proxies residenciales y móviles de alto rendimiento, ideales para tareas de automatización y scraping web. El tiempo de actividad supera el 99.9%, y los usuarios pueden seleccionar fácilmente IPs por país o ciudad. Reduce efectivamente los problemas de CAPTCHA y bloqueo de IPs.

El precio de los proxies residenciales comienza en $0.77/GB — comprar a través de TradeProxy puede ahorrar hasta un 70% en costos.

No.5 – Pia Proxy:

Servicio de proxy flexible que admite tanto los protocolos HTTP/S como SOCKS5, con una fuerte seguridad e integración sin problemas en herramientas. Ofrece más de 350 millones de IP residenciales, admite persistencia de sesión y rotación de IP programada.

Los paquetes SOCKS5 comienzan desde solo $0.05/IP — muchas IP están disponibles a menos de 1/3 del precio original a través de TradeProxy.

Actualizamos continuamente nuestro inventario de proxies según las tendencias del mercado, ofreciendo filtros por país, ciudad/región, ASN, operador y más, adecuados para todas las necesidades especializadas.

Pago flexible: Recibe instantáneamente tu CDKey

Admite pagos a través de criptomonedas como USDT, ETH, BTC y otras.

Los proxies se entregan al instante por correo electrónico o a través de tu historial de compras en Trade Proxy.

Cómo recargar proxies usando una CDKey en Trade Proxy

Recargar tu proxy es rápido, sencillo, y te permite activarlo instantáneamente en solo unos pocos pasos:

Paso 1: Después de completar su compra, recibirá una CDKey (código de recarga de proxy) a través del correo electrónico de confirmación o en la sección de "Historial de Compras" en el sitio web TradeProxy.net.

Paso 2: Ve a la plataforma oficial de la marca de proxy que compraste, inicia sesión en la cuenta que creaste anteriormente y utiliza la función de "Recargar" para ingresar tu CDKey.

No necesitas crear una cuenta nueva, simplemente usa la que ya tienes.

Nota: Cada marca puede tener un proceso de recarga diferente, así que asegúrate de seguir las instrucciones específicas proporcionadas.

Ejemplo Real: Por Qué Deberías Elegir Trade Proxy al Comprar 9Proxy

9Proxy es un proveedor internacional de renombre de proxies IP rotativos, especializado en paquetes de proxies residenciales estables y de alta velocidad. Es ideal para casos de uso como la gestión de grandes volúmenes de cuentas, operaciones multiplataforma, tareas de automatización, registro masivo de cuentas, seeding, pruebas de productos y más. El proxy es compatible con los protocolos HTTP/S y SOCKS5, lo que facilita una integración sencilla y flexible.

Precio al comprar directamente desde 9Proxy:

20 USD / 100 IP — equivalente a aproximadamente 0.2 USD por IP al comprar individualmente o directamente en el sitio web de 9Proxy.

Precio al comprar a través de Trade Proxy:

Solo 5 USD / 100 IP — equivalente a solo 0.05 USD por IP, lo cual es 4 veces más barato que el precio directo del proveedor.

Diferencias Clave:

Estás utilizando el mismo sistema, con las mismas IPs oficiales de 9Proxy.

No hay diferencia en velocidad, rendimiento o tiempo de actividad.

La única diferencia es: el costo es significativamente más bajo.

Con Trade Proxy, puedes ahorrar hasta un 75% en costos, especialmente ideal para empresas o individuos que operan sistemas a gran escala que requieren IPs limpias y estables.

Haga clic para ver la Guía de Recarga 9Proxy al Comprar en TRADE PROXY.

Después de comprar 9Proxy de Trade Proxy, recibirás una CDKey (código de recarga) por correo electrónico o en el historial de tu pedido. Esta CDKey incluye el número de IPs correspondiente a tu compra.

Las IPs no tienen un límite de tiempo fijo: la cuota solo se deduce cuando te conectas activamente. Cada IP generalmente permanece activa durante varias horas y puede durar hasta 24 horas dependiendo de las condiciones de uso.

Cómo recargar 9Proxy a través del software:

Si aún no tienes una cuenta, visita aquí para crear tu propia cuenta de 9proxy.

Descarga el software 9proxy: Windows | MacOS | Linux

Paso 1: Abre el software 9proxy e inicia sesión en tu cuenta.

Paso 2: Después de iniciar sesión, seleccione Usar Código de Compartir.

Paso 3: Cambia a la pestaña Usar Código e ingresa la clave CD como se muestra en la imagen.

Política de Garantía de por Vida

Cuando compras proxies de Trade Proxy, estás cubierto por una política de garantía clara y confiable:

Todos los proxies vienen con una garantía de por vida durante todo el período de uso.

El sistema reemplazará automáticamente cualquier IP defectuosa en 30 segundos.

Nota: La garantía no se aplica si el usuario viola los Términos de Servicio o utiliza el proxy para propósitos prohibidos.

Cómo verificar el Trade Proxy como un socio oficial

Puede verificar fácilmente que TradeProxy es un distribuidor autorizado oficial enviando un correo electrónico de confirmación directamente a las marcas proxy, como:

9Proxy: support@9proxy.com

Luna Proxy: support@lunaproxy.com

922 Proxy: support@922proxy.com

Pia Proxy: support@piaproxy.com …

Visita ahora: https://tradeproxy.net

Contacto de soporte: support@tradeproxy.net

Experimenta proxies reales – velocidad real – ¡resultados reales!