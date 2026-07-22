Les Meilleures Solutions Antitracker pour Protéger Votre Vie Privée en Ligne

Chaque fois que vous ouvrez un navigateur, des dizaines de systèmes invisibles rivalisent pour vous identifier. Les logiciels antitracker modernes existent pour riposter — et choisir le bon outil est aujourd’hui plus important que jamais.

Qu’est-ce qu’un antitracker et pourquoi en avez-vous besoin maintenant

Un antitracker est un outil de confidentialité conçu pour bloquer les traceurs tiers, perturber les scripts de profilage et réduire votre empreinte numérique. Ces outils se présentent sous plusieurs formes — extension de navigateur, application de bureau, navigateur sécurisé ou navigateur antidetect complet — mais ils partagent tous un même objectif : empêcher les sites web de créer un profil indiquant qui vous êtes et ce que vous faites en ligne.

Voici un exemple rapide de la façon dont le suivi fonctionne en pratique. Vous visitez une boutique en ligne pour regarder des chaussures de course. Quelques minutes plus tard, vous voyez des publicités ciblées pour exactement ces chaussures sur Facebook et YouTube. Cela se produit parce que des scripts de suivi tiers intégrés à la page de la boutique ont suivi votre activité web sur différents sites. La technologie antitracking peut désactiver les scripts et les cookies qui suivent les utilisateurs en ligne, mais les bloqueurs de publicité basiques ne font qu’effleurer le problème.

Depuis environ 2020, l’empreinte numérique du navigateur et le suivi multi-appareils ont dépassé les simples cookies comme principal moyen utilisé par les entreprises de collecte de données pour identifier les utilisateurs. Un antitracker peut réduire considérablement la quantité de données collectées par les annonceurs, mais uniquement s’il traite l’empreinte numérique — et pas seulement le blocage des cookies. Les antitrackers empêchent les sites web de collecter des données sur votre comportement de navigation, et les meilleurs empêchent entièrement les entreprises d’essayer de vous suivre entre les sessions, préservant ainsi la confidentialité de votre identité en ligne et de votre empreinte numérique.

Undetectable.io est une solution professionnelle d’antitracking et de multiaccounting axée sur le contrôle des empreintes numériques plutôt que sur le simple blocage des publicités. Elle crée des profils de navigateur isolés, chacun doté d’une identité unique, afin que les traceurs en ligne ne puissent pas relier vos comptes ou votre activité web. Cet article présente toutes les catégories d’outils antitracking — extensions, navigateurs sécurisés, applications de bureau et navigateurs antidetect — et vous aide à choisir la bonne combinaison. Personne ne vous surveillera par-dessus votre épaule si vous construisez correctement votre configuration.

Comprendre le fonctionnement du suivi est la première étape pour choisir le bon logiciel antitracking. Sans ces connaissances, vous risquez de laisser des failles qui rendent vos défenses inutiles.

Les mécanismes de base sont familiers : cookies HTTP, cookies tiers, stockage local, pixels de suivi et scripts intégrés provenant des réseaux publicitaires et analytiques. Les technologies de suivi invisibles comprennent les cookies, les scripts et les pixels de suivi qui enregistrent silencieusement votre historique de navigation sur plusieurs domaines. Les sites web et les CDN enregistrent également les adresses IP à des fins de géolocalisation et de corrélation comportementale dans le temps. Les VPN et les proxys masquent ou font tourner les adresses IP, mais ils n’empêchent pas les scripts exécutés dans votre navigateur de collecter des données à l’aide de techniques avancées de suivi en ligne.

Le véritable changement concerne l’empreinte numérique. Une empreinte numérique est un profil unique composé de la version de votre navigateur, de votre système d’exploitation, de la taille de votre écran, des polices installées, de votre fuseau horaire, du rendu WebGL et Canvas, du contexte audio, des paramètres linguistiques et des caractéristiques matérielles. Les empreintes numériques sont constituées de dizaines, voire parfois de centaines d’attributs du navigateur et de l’appareil. Leur caractère unique et leur précision d’identification varient considérablement selon les attributs collectés, la population étudiée et la méthode de correspondance utilisée. Surtout, l’empreinte numérique ne nécessite pas de stockage de données comme les cookies — elle fonctionne même après avoir vidé votre cache. Les recherches montrent qu’environ 83,6 % des navigateurs possèdent une empreinte entièrement unique, ce qui signifie que votre navigateur se distingue probablement de tous les autres dans un ensemble de données.

Il existe également une distinction entre le suivi propriétaire — lorsque le site que vous visitez enregistre vos activités en ligne — et le suivi tiers — lorsque des réseaux publicitaires, des widgets sociaux et des scripts analytiques fonctionnent sur de nombreux domaines. Le suivi basé sur les comptes et multi-appareils via des services connectés comme Google, Meta et Amazon regroupe les données provenant des appareils mobiles, des ordinateurs et des téléviseurs en un seul profil comportemental à l’aide de méthodes algorithmiques. Plus de 1 000 entreprises différentes suivent l’activité en ligne et en tirent profit. C’est pourquoi un simple bloqueur de publicité qui supprime uniquement les bannières ne peut pas arrêter le réseau plus profond du profilage — 70 % des sites web suivent leurs visiteurs uniquement grâce à l’empreinte numérique.

Types d’outils antitracking et ce qu’ils font réellement

Les outils antitracking se répartissent en quatre catégories principales, chacune opérant à un niveau différent de votre vie numérique.

Les extensions de navigateur — modules complémentaires pour Chrome, Firefox et Edge — bloquent les domaines de traceurs connus et gèrent le blocage des cookies. Elles constituent le point de départ le plus accessible.

Les navigateurs sécurisés et axés sur la confidentialité — Brave, Tor Browser et Firefox avec Enhanced Tracking Protection — intègrent l’antitracking au niveau du navigateur, supprimant ainsi la nécessité d’utiliser de nombreux modules complémentaires séparés.

Les applications de bureau et les bloqueurs à l’échelle du système fonctionnent au niveau du système d’exploitation, filtrant les requêtes DNS et bloquant les domaines de traceurs dans toutes les applications.

Les navigateurs antidetect comme Undetectable.io créent des profils entièrement isolés avec des empreintes uniques, allant bien au-delà du blocage des publicités pour offrir un contrôle au niveau de l’identité.

Les outils antitracking peuvent inclure des extensions de navigateur, des navigateurs axés sur la confidentialité ou des suites logicielles — et de nombreux outils antitracking sont disponibles sous forme d’extensions gratuites ou intégrés aux navigateurs. La différence entre un logiciel antitracking et un bloqueur de publicité réside dans leur portée : le blocage des publicités supprime les annonces visibles, tandis qu’un antitracker se concentre sur l’arrêt du profilage invisible, des cookies et de la collecte d’empreintes numériques. Les VPN, quant à eux, masquent principalement les adresses IP et chiffrent le trafic ; ils n’empêchent pas l’empreinte numérique par défaut.

Les professionnels du marketing d’affiliation, de la gestion des réseaux sociaux et de l’arbitrage de trafic combinent souvent plusieurs outils : un VPN ou un proxy, des extensions antitracking et des profils de navigateur antidetect. Undetectable.io s’intègre à cette configuration en tant que couche qui modifie et isole les empreintes numériques par profil au lieu de simplement bloquer les traceurs. Les sections suivantes détaillent chaque type d’outil et expliquent comment les combiner.

Extensions et modules complémentaires antitracker pour Chrome, Firefox et Edge

Les modules complémentaires de navigateur constituent le point d’entrée le plus courant dans l’antitracking pour les utilisateurs de Chrome, Firefox et Edge. Les instructions d’installation sont généralement aussi simples que cliquer sur « Ajouter au navigateur », et la plupart des extensions populaires proposent une version gratuite.

Ces extensions bloquent les traceurs, les publicités et gèrent le blocage des cookies, mais elles diffèrent dans leur philosophie et leur agressivité :

uBlock Origin — un bloqueur de contenu à large spectre disponible avec toutes ses fonctionnalités sur Mozilla Firefox. Les utilisateurs de Google Chrome peuvent devoir utiliser uBlock Origin Lite, compatible avec Manifest V3, qui possède des capacités plus limitées que l’extension originale.

— un bloqueur de contenu à large spectre disponible avec toutes ses fonctionnalités sur Mozilla Firefox. Les utilisateurs de Google Chrome peuvent devoir utiliser uBlock Origin Lite, compatible avec Manifest V3, qui possède des capacités plus limitées que l’extension originale. Privacy Badger — une extension antitracking développée par l’Electronic Frontier Foundation. Elle utilise une liste préentraînée et régulièrement mise à jour de domaines de suivi, ainsi que des méthodes de détection supplémentaires. L’apprentissage local facultatif peut être activé, mais il est désactivé par défaut.

— une extension antitracking développée par l’Electronic Frontier Foundation. Elle utilise une liste préentraînée et régulièrement mise à jour de domaines de suivi, ainsi que des méthodes de détection supplémentaires. L’apprentissage local facultatif peut être activé, mais il est désactivé par défaut. Ghostery — bloque les publicités et le suivi sur plusieurs navigateurs grâce à un panneau visuel de contrôle des traceurs.

— bloque les publicités et le suivi sur plusieurs navigateurs grâce à un panneau visuel de contrôle des traceurs. Decentraleyes — remplace les scripts distribués par des CDN par des copies locales, réduisant ainsi les données partagées avec des serveurs externes.

— remplace les scripts distribués par des CDN par des copies locales, réduisant ainsi les données partagées avec des serveurs externes. « I still don't care about cookies » — gère les bannières de cookies et les fenêtres contextuelles afin que vous puissiez naviguer sans interruption.

De nombreux antitrackers utilisent des listes de blocage régulièrement mises à jour, telles qu’EasyList et EasyPrivacy, pour bloquer les domaines de suivi connus. Les logiciels antitracking bloquent les cookies de suivi afin d’empêcher l’identification des utilisateurs sur différents sites, et le blocage des pixels de suivi réduit les informations partagées avec les annonceurs. Parmi les principales fonctionnalités à rechercher figurent la possibilité de bloquer les publicités, les cookies tiers et les balises web, ainsi que les listes blanches par site et les tableaux de bord simples affichant les requêtes bloquées.

Cependant, les extensions ont leurs limites. Elles ne peuvent pas masquer ou randomiser complètement vos paramètres avancés d’empreinte numérique du navigateur — elles bloquent principalement les scripts évidents, mais ne résolvent pas les tentatives plus poussées d’empreinte numérique. Certaines extensions entrent en conflit entre elles ou avec des sites qui dépendent fortement des scripts, comme les portails bancaires, et peuvent nécessiter une mise en liste blanche. Undetectable.io est compatible avec les principales extensions dans ses profils de navigateur, permettant aux équipes de combiner le contrôle des empreintes numériques avec des bloqueurs de publicité familiers sur Chrome, Firefox et Edge.

Navigateurs sécurisés et axés sur la confidentialité avec antitracking intégré

Certains navigateurs intègrent des outils antitracking par défaut, offrant davantage de confidentialité sans qu’il soit nécessaire d’utiliser plusieurs modules complémentaires distincts. Les logiciels antitracking peuvent être intégrés aux navigateurs web modernes, et les navigateurs axés sur la confidentialité bloquent les traceurs par défaut.

Brave — comprend un bloqueur de publicité intégré, des protections antitracking, des mises à niveau HTTPS et une randomisation de l’empreinte numérique par session — appelée « farbling » — qui rend les tentatives de suivi et d’empreinte numérique plus difficiles. Brave a obtenu des évaluations de « protection renforcée » dans l’outil Cover Your Tracks de l’EFF.

— comprend un bloqueur de publicité intégré, des protections antitracking, des mises à niveau HTTPS et une randomisation de l’empreinte numérique par session — appelée « farbling » — qui rend les tentatives de suivi et d’empreinte numérique plus difficiles. Brave a obtenu des évaluations de « protection renforcée » dans l’outil Cover Your Tracks de l’EFF. Tor Browser — maximise l’anonymat grâce au réseau Tor et à une protection renforcée contre l’empreinte numérique. De nombreuses API sont standardisées afin que les utilisateurs paraissent identiques, bien que les performances puissent être plus lentes et que certains sites puissent ne pas fonctionner correctement.

— maximise l’anonymat grâce au réseau Tor et à une protection renforcée contre l’empreinte numérique. De nombreuses API sont standardisées afin que les utilisateurs paraissent identiques, bien que les performances puissent être plus lentes et que certains sites puissent ne pas fonctionner correctement. Firefox avec Enhanced Tracking Protection — les mises à jour récentes — version 145 en 2026 — ont considérablement étendu les protections contre l’empreinte numérique, notamment Total Cookie Protection et des paramètres plus stricts contrôlant l’exposition des données.

Certains antitrackers utilisent une technologie anti-empreinte numérique pour masquer les informations sur l’appareil, et ces navigateurs l’appliquent nativement. Ils bloquent les cookies tiers, suppriment les traceurs des URL et réduisent l’unicité de l’empreinte en standardisant ou en limitant certaines API. D’autres projets comme Epic Browser et Iridium ont tenté des approches similaires, mais les tests en conditions réelles montrent des résultats mitigés face aux vecteurs modernes d’empreinte numérique tels que les techniques basées sur WebAssembly.

Des compromis existent : Tor Browser peut être lent et perturber certains sites ; Brave peut entrer en conflit avec des services financés par la publicité jusqu’à ce que les utilisateurs ajustent leurs protections. Les modes de navigation privée de votre navigateur par défaut effacent l’historique de navigation, mais n’offrent aucune protection contre l’empreinte numérique. Pour les utilisateurs ordinaires recherchant davantage de confidentialité, un navigateur sécurisé associé à une bonne extension de blocage des publicités est généralement suffisant. Mais pour le multiaccounting professionnel, ces navigateurs ne disposent pas du contrôle granulaire des empreintes numériques et des profils offert par les outils spécialisés.

Logiciels antitracking de bureau et bloqueurs à l’échelle du système

Les applications antitracking de bureau et les pare-feu fonctionnent au niveau du système d’exploitation, et pas seulement dans un navigateur. Ils interceptent le trafic, filtrent les requêtes DNS et appliquent des règles à toutes les applications de l’appareil.

Les fonctionnalités typiques incluent le blocage des publicités et des traceurs à l’échelle du système, le filtrage DNS, les listes noires d’adresses IP et de domaines, la protection contre le phishing et un tableau de bord de suivi affichant les requêtes bloquées. Les produits de cette catégorie — tels que les applications similaires à AdGuard Desktop ou les suites de sécurité de Norton et AVG — offrent un contrôle centralisé. Norton AntiTrack aide à empêcher l’empreinte numérique et à empêcher les entreprises de collecte de données de créer un profil sur vous. Il nécessite généralement un compte Norton et peut inclure un abonnement annuel renouvelé automatiquement chaque année. AVG AntiTrack brouille automatiquement votre empreinte numérique et empêche le suivi en temps réel de votre empreinte numérique. Certains de ces outils affichent le prix du produit dans l’application avec les détails de l’abonnement afin que vous connaissiez le coût à l’avance.

Certains outils de bureau affirment proposer une « gestion de l’empreinte numérique », mais la plupart modifient uniquement les en-têtes, effacent les cookies ou font tourner les chaînes User-Agent — et ne réalisent pas une usurpation complète de l’empreinte sur plusieurs paramètres. Leur force réside dans leur portée : une seule installation protège plusieurs navigateurs, ce qui les rend utiles pour les familles ou les petites équipes souhaitant une gestion centralisée des politiques et un filtrage du contenu dans toutes les applications de l’appareil.

Les inconvénients sont réels : surcharge potentielle des performances, faux positifs perturbant des sites légitimes et fait que les traceurs avancés exécutés dans le navigateur peuvent toujours collecter des empreintes au-delà de ce qu’un bloqueur au niveau du système d’exploitation peut détecter. Les spécialistes de la confidentialité et de la sécurité soulignent souvent que ces outils fonctionnent mieux comme une couche dans une configuration de confidentialité plus large. Undetectable.io est complémentaire dans ce cas — utilisez un bloqueur à l’échelle du système pour une protection de base, puis ajoutez un contrôle de l’empreinte numérique par profil dans le navigateur antidetect pour les tâches à haut risque comme l’arbitrage publicitaire ou les opérations massives sur les comptes.

Navigateurs antidetect et contrôle des empreintes numériques : où se situe Undetectable.io

Les navigateurs antidetect représentent la catégorie la plus avancée des logiciels antitracking. Ils créent des profils de navigateur isolés, chacun doté d’une empreinte numérique différente et réaliste, afin que les plateformes ne puissent pas relier plusieurs comptes à une seule personne ou à un seul appareil.

Contrairement aux outils antitracking classiques qui se contentent de bloquer les traceurs, les navigateurs antidetect donnent à chaque profil l’apparence d’un appareil utilisateur unique et normal. Au lieu de vous cacher, ils attribuent à chaque session une identité distincte et crédible. Les paramètres d’empreinte numérique spécifiques que ces navigateurs peuvent ajuster comprennent le User-Agent, le fuseau horaire, la langue, le rendu WebGL et Canvas, le contexte audio, les polices, la résolution de l’écran, la concurrence matérielle et bien plus encore.

La proposition principale d’Undetectable.io est centrée sur le contrôle et la propriété des données. Avec n’importe quel forfait payant, vous pouvez créer un nombre illimité de profils locaux — la seule limite est l’espace disponible sur votre disque. Les profils sont stockés sur votre propre appareil, et non sur des serveurs distants, ce qui vous offre un contrôle total et réduit le risque de fuite. Le navigateur prend en charge Windows 64 bits et macOS 12+ sur les processeurs Intel et Apple Silicon. Vous pouvez télécharger Undetectable et commencer immédiatement avec un forfait gratuit.

Les principales fonctionnalités liées à l’antitracking comprennent la création massive de profils, la gestion des proxys par profil, un robot de cookies pour le warm-up automatisé — qui visite des sites fiables afin de créer un historique de navigation crédible —, la synchronisation locale et dans le cloud ainsi que l’accès à l’API pour l’automatisation en équipe. Ces capacités sont importantes pour les spécialistes du marketing numérique, les professionnels de l’affiliation et de l’arbitrage de trafic, les responsables des réseaux sociaux et les vendeurs e-commerce qui gèrent des dizaines de comptes Google, Facebook, TikTok ou Amazon.

Les navigateurs antidetect doivent être utilisés de manière éthique et conformément aux conditions des plateformes. Cependant, ils fournissent un environnement hautement contrôlé dans lequel les traceurs en ligne ne peuvent pas facilement relier tous les comptes à une seule empreinte numérique — exactement ce dont les professionnels ont besoin pour empêcher le suivi dans leurs opérations.

Fonctionnalités clés à rechercher dans tout logiciel antitracking

Lorsque vous évaluez un antitracker, utilisez cette liste de contrôle pratique :

Capacités de blocage :

Possibilité de bloquer les publicités — bannières, vidéos et annonces dans le fil —, les scripts de suivi, les cookies tiers et les tentatives avancées d’empreinte numérique

Les antitrackers améliorent la vitesse de chargement des pages en bloquant les traceurs et les publicités, de sorte qu’un blocage efficace améliore directement l’expérience utilisateur

Un tableau de bord utilisateur ou de suivi indiquant le nombre de requêtes bloquées par session

Protection de l’empreinte numérique :

Options permettant de randomiser ou de standardiser les données d’empreinte numérique entre les sessions

Protection contre l’empreinte numérique via Canvas, WebGL et l’audio

Masquage des polices système, des plugins et des informations matérielles

Éléments essentiels de confidentialité :

Stockage local des données plutôt que dans le cloud lorsque cela est possible

Politique de confidentialité transparente sans revente de données comportementales

Télémétrie minimale — l’outil ne doit pas devenir lui-même un traceur

Facilité d’utilisation :

Contrôles et listes blanches par site

Préréglages — modes Standard et Strict — pour les utilisateurs non techniques

Mises à jour régulières pour contrer les nouveaux vecteurs d’empreinte numérique

Compatibilité :

Prise en charge des principaux navigateurs — Chrome, Firefox et Edge — ou moteur Chromium intégré

Possibilité de fonctionner avec des VPN, des proxys ou des suites de sécurité d’entreprise

Pour Undetectable.io en particulier : profils illimités avec n’importe quel forfait payant, forte intégration des proxys, exportation et importation de profils, accès à l’API pour améliorer l’efficacité du multiaccounting et avantage du stockage local des profils pour assurer la confidentialité. Vous pouvez auditer votre empreinte numérique avant et après la configuration des profils afin de vérifier que votre installation fonctionne.

Construire votre combinaison antitracking : scénarios pratiques

Aucun antitracker unique ne couvre tous les risques. Les utilisateurs peuvent combiner des outils de confidentialité pour améliorer leur sécurité et leur contrôle en ligne, en créant une configuration adaptée à leur modèle de menace et à leurs objectifs.

Configuration pour un utilisateur ordinaire : un navigateur axé sur la confidentialité — Firefox avec Enhanced Tracking Protection ou Brave — associé à une extension antitracker comme uBlock Origin ou Privacy Badger, ainsi qu’à un VPN réputé facultatif. Cette combinaison traite la majorité du suivi courant. L’association d’un antitracker et d’un VPN peut considérablement renforcer la confidentialité en ligne pour la plupart des personnes.

Configuration pour un travailleur à distance ou un freelance : un navigateur renforcé avec des paramètres antitracking stricts, un bloqueur au niveau DNS sur le routeur ou le système d’exploitation, un VPN pour les connexions Wi-Fi publiques et une séparation rigoureuse des comptes professionnels et personnels dans différents profils de navigateur. Cela empêche la contamination croisée entre les activités web professionnelles et personnelles.

Configuration pour un spécialiste du marketing professionnel ou de l’arbitrage d’affiliation : navigateur antidetect Undetectable.io avec des profils séparés pour chaque projet ou client, un proxy résidentiel ou mobile par profil, des extensions de blocage des publicités et des traceurs dans chaque profil et éventuellement un bloqueur au niveau du système d’exploitation pour une protection supplémentaire. Utilisez le robot de cookies pour réchauffer les profils avec un historique de navigation crédible et exploitez l’API pour les opérations massives.

Évitez de superposer trop d’outils : un trop grand nombre de bloqueurs fonctionnant simultanément peut perturber les sites, déclencher des CAPTCHA ou ralentir votre flux de travail. Commencez avec une configuration minimale et augmentez la protection selon vos besoins. Testez votre configuration à l’aide d’outils comme Panopticlick pour visualiser votre empreinte numérique et vérifier que le nombre de traceurs détectés diminue après avoir configuré votre combinaison.

Les entreprises bénéficient de configurations documentées — des guides garantissant que chaque membre de l’équipe utilise des paramètres antitracking cohérents sur tous les sites web et comptes individuels.

Limites, risques et considérations juridiques de l’antitracking

L’antitracking améliore la confidentialité, mais ce n’est pas une cape d’invisibilité magique. Restez informé de ce que ces outils peuvent et ne peuvent pas faire.

Les limites techniques sont réelles : les grandes plateformes disposant de comptes centralisés — Google, Meta et Amazon — peuvent toujours corréler le comportement à l’aide des données de connexion. Une randomisation de l’empreinte numérique produisant des paramètres irréalistes ou incohérents en interne peut elle-même devenir un signal détectable et déclencher des vérifications supplémentaires. Les conditions d’utilisation de certains sites web restreignent certains types d’automatisation, de scraping ou de multiaccounting, même s’ils sont techniquement possibles.

L’antitracking n’empêche pas toutes les fuites de données ni les attaques de phishing. Les utilisateurs ont toujours besoin de mots de passe robustes, d’une authentification à deux facteurs et de pratiques de sécurité élémentaires. Les modes antitracking plus stricts peuvent perturber les sites web, désactiver les flux d’authentification unique ou interférer avec les applications de streaming et bancaires. Certains outils de bureau proposent une période d’essai, alors testez leur facilité d’utilisation avant de vous engager.

Nous encourageons les lecteurs à utiliser Undetectable.io et les autres outils antitracking à des fins légitimes : confidentialité, sécurité des comptes, workflows marketing et tests — et non pour la fraude ou les abus. Les réglementations telles que le RGPD et le CCPA portent sur la manière dont les entreprises collectent et traitent les données. L’utilisation d’outils antitracking par les utilisateurs est généralement légale, mais elle ne doit pas être associée à des activités illégales.

Conclusion : choisir le bon antitracker pour vos besoins en matière de confidentialité et d’activité professionnelle

Le suivi en 2026 repose largement sur l’empreinte numérique — 70 % des sites web suivent leurs visiteurs, et une précision de 99 % permet aux entreprises d’identifier les utilisateurs en ligne à l’aide de plus de 3 000 bits d’informations personnelles présentes en ligne sans consentement. L’antitracking moderne doit aller au-delà du simple blocage des publicités pour faire face à cette réalité.

Pour la plupart des particuliers, un navigateur sécurisé associé à une extension fiable offre une protection significative. Les familles et les petits bureaux bénéficient des bloqueurs de bureau à l’échelle du système. Mais pour les professionnels qui gèrent plusieurs comptes sur différentes plateformes — où une seule empreinte numérique associée peut entraîner le bannissement de comptes et une perte de revenus — les navigateurs antidetect sont essentiels.

Undetectable.io se distingue comme le choix incontournable pour les utilisateurs qui ont besoin d’un contrôle précis des empreintes numériques, d’une isolation de plusieurs comptes, d’automatisation et de gestion des proxys tout en conservant tous les profils localement sur leur propre appareil. Si vous souhaitez protéger votre identité en ligne et voir comment votre empreinte numérique évolue entre les sessions, commencez avec le forfait gratuit d’Undetectable.io sur Windows ou macOS, créez quelques profils et mesurez vous-même la différence.