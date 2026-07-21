Optimisez votre expérience en ligne avec les meilleures options de proxy pour Chrome

Proxy Chrome : guide complet des paramètres manuels, des scripts PAC et des extensions

Avis

Chaque requête effectuée par votre navigateur Chrome — HTTP, HTTPS, WebSocket — peut être acheminée par un intermédiaire avant d’atteindre sa destination. La configuration de cet intermédiaire au niveau du navigateur correspond à ce que la plupart des gens appellent un proxy Chrome. Ce guide couvre toutes les couches de configuration de proxy disponibles dans Chrome en 2026, des paramètres de base au niveau du système d’exploitation aux scripts PAC avancés et à la gestion des profils antidetect.

Qu’est-ce qu’un proxy Chrome et pourquoi est-il important en 2026

Un serveur proxy agit comme intermédiaire entre votre ordinateur et internet.Lorsqu’un proxy est configuré à l’aide d’une extension Chrome, d’une option de ligne de commande ou d’un profil antidetect isolé, il peut n’affecter que ce profil de navigateur. Toutefois, les paramètres de proxy ouverts depuis l’interface standard de Chrome sous Windows ou macOS s’appliquent généralement au niveau du système et peuvent également affecter d’autres applications utilisant la configuration proxy du système d’exploitation.

Cette distinction est importante, car les proxys améliorent la confidentialité en masquant l’adresse IP de l’utilisateur aux sites web. Ils peuvent également aider à contourner les restrictions géographiques et la censure, ce qui les rend essentiels pour l’arbitrage publicitaire sur Meta et TikTok, le farming de comptes e-commerce sur Amazon, le suivi SEO dans différentes régions, la revente de sneakers et la protection générale de la vie privée. Les proxys ne sont pas identiques aux VPN, car ils ne chiffrent généralement pas par défaut l’ensemble du trafic de bout en bout, et le choix parmi les meilleurs services proxy pour un usage professionnel est essentiel si vous en dépendez pour votre travail.

Aspect Proxy Chrome Proxy système VPN Affecte uniquement le trafic du navigateur ✅ ❌ (toutes les applications) ❌ (toutes les applications) Configuration par profil ✅ (via antidetect) ❌ ❌ Chiffrement intégré Dépend du type Dépend Toujours Complexité de configuration Faible–modérée Faible Faible

Principaux avantages d’un proxy au niveau du navigateur :

Isoler le trafic pour chaque profil de navigateur sans affecter les autres applications

Ciblage géographique flexible pour les campagnes et les recherches

Rotation et gestion des identifiants plus simples

Risque de détection réduit lorsqu’il est associé à l’isolation de l’empreinte numérique

Le navigateur antidetect Undetectable.io va plus loin dans ce concept en utilisant un moteur basé sur Chromium dans lequel chaque profil dispose de sa propre empreinte numérique, de ses propres cookies, de son propre stockage et d’un proxy dédié, sans affecter les paramètres du système.

Lorsque Chrome traite une requête URL, il exécute une séquence de résolution du proxy : il détermine le mode de proxy actif, évalue les règles de contournement, sélectionne un proxy ou une connexion directe, tente d’établir la connexion et utilise une solution de secours si le proxy échoue.

Chrome reconnaît plusieurs sources de configuration, chacune possédant sa propre priorité. La configuration proxy effective dépend des politiques Chrome actives et de la source de configuration. Les politiques administrées peuvent remplacer ou désactiver les options de ligne de commande, les extensions et les paramètres proxy contrôlés par l’utilisateur. Sans politiques administrées, Chrome peut obtenir les paramètres proxy à partir des indicateurs de ligne de commande, des extensions ou du système d’exploitation. Vous pouvez consulter les paramètres proxy effectifs à l’adresse chrome://net-internals/#proxy.

Chrome fonctionne uniquement avec un proxy explicite, c’est-à-dire un proxy que vous configurez volontairement. Les proxys transparents ajoutés par les fournisseurs d’accès à internet ou par les réseaux sont invisibles pour le navigateur et ne peuvent pas être gérés via les paramètres proxy de Chrome.

Les trois principales méthodes en un coup d’œil :

Paramètres proxy manuels : hôte, port et liste de contournement fixes — l’approche la plus simple

: hôte, port et liste de contournement fixes — l’approche la plus simple Scripts PAC : logique JavaScript pour prendre des décisions de routage pour chaque URL

: logique JavaScript pour prendre des décisions de routage pour chaque URL Détection automatique (WPAD) : découverte réseau d’un fichier PAC, courante dans les environnements professionnels

Le contrôle le plus avancé est assuré par une extension Chrome utilisant la proxy api (Manifest V3) ou par des politiques d’entreprise, tandis que les utilisateurs occasionnels utilisent généralement les boîtes de dialogue du système d’exploitation.

Paramètres proxy manuels dans Chrome (Windows, macOS, Linux)

L’interface de Chrome délègue la configuration proxy au système d’exploitation. Lorsque vous modifiez les paramètres proxy du système, Chrome les utilise automatiquement. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez notre guide sur la manière d’ajouter un proxy au navigateur Chrome. Les paramètres proxy manuels permettent de spécifier une liste d’adresses de serveurs proxy pour chaque protocole.

Windows 11 (mi-2026) :

Ouvrez Paramètres → Réseau et internet → Proxy Dans la section Configuration manuelle du proxy, activez Utiliser un serveur proxy Saisissez l’adresse IP et le numéro de port fournis par votre fournisseur de proxy Ajoutez les règles de contournement nécessaires dans le champ des exceptions Enregistrez les modifications et redémarrez Chrome

macOS 14/15 :

Ouvrez Réglages Système → Réseau → interface active → Détails → Proxys Activez Proxy web (HTTP), Proxy web sécurisé (HTTPS) ou Proxy SOCKS Saisissez l’adresse du serveur et le port Si votre fournisseur exige des identifiants, cochez « Le serveur proxy nécessite un mot de passe » et remplissez les champs Cliquez sur OK et appliquez les modifications

Les fournisseurs de proxy fournissent généralement les identifiants dans des formats tels que ip:port, ip:port:username:password ou login:password@ip:port. Chrome traite l’authentification du proxy via la requête HTTP 407 — il n’interprète pas directement les identifiants intégrés dans la chaîne du proxy.

Les paramètres proxy peuvent être configurés globalement ou séparément pour chaque réseau dans ChromeOS, ce qui offre davantage de flexibilité aux utilisateurs de Chromebook.

Lorsque vous utilisez Undetectable.io, configurez les proxys séparément pour chaque profil dans l’application plutôt qu’au niveau du système d’exploitation. Cela empêche tout le trafic du système d’être acheminé par le proxy et maintient l’isolation de chaque profil.

Erreurs courantes à éviter :

Saisir un port SOCKS dans le champ du proxy HTTP

Utiliser une adresse IP dans un format incorrect, par exemple sans crochets pour une adresse IPv6

Oublier d’enregistrer les paramètres et de redémarrer le navigateur après les modifications

Protocoles proxy de Chrome et leur signification (HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, DIRECT)

Chrome prend en charge les protocoles proxy HTTP, HTTPS, SOCKSv4 et SOCKSv5, chacun présentant un comportement distinct concernant le routage et la protection du trafic.

DIRECT est un pseudo-protocole indiquant l’absence de proxy : le protocole DIRECT envoie les requêtes directement au serveur cible. Il apparaît dans les règles de contournement, les résultats PAC et les chaînes de secours.

Le proxy HTTP est le type le plus courant. Les proxys HTTP peuvent acheminer les URL http://, https://, ws:// et wss://. Pour les destinations HTTPS, Chrome utilise la méthode CONNECT afin de créer un tunnel — le proxy voit le nom d’hôte cible, mais ne peut pas lire le contenu chiffré.

Le proxy HTTPS chiffre à l’aide de TLS la connexion entre Chrome et le proxy lui-même. Cela masque même le nom d’hôte de la requête CONNECT aux observateurs situés sur le trajet, tels que les fournisseurs d’accès à internet ou les opérateurs Wi-Fi. Cette solution est utile sur les réseaux non fiables, mais nécessite une configuration proxy explicite plutôt que les anciennes boîtes de dialogue du système d’exploitation.

SOCKSv4 est limité : IPv4 uniquement, aucune authentification proxy et résolution DNS côté client. SOCKSv5 offre davantage de possibilités — il permet la résolution des noms côté proxy et prend en charge IPv6. Toutefois, l’implémentation native de SOCKS5 dans Chrome ne prend pas directement en charge l’authentification par nom d’utilisateur et mot de passe ; les outils commerciaux tels qu’Undetectable.io et les extensions proxy gèrent l’authentification au niveau de l’application.

Quel protocole choisir ?

Proxy HTTP : web scraping standard, gestion de comptes publicitaires et navigation générale

Proxy HTTPS : réseaux Wi-Fi publics et opérations sensibles nécessitant le chiffrement de la connexion jusqu’au proxy

SOCKS5 : rotation géographique, DNS distant, prise en charge d’IPv6 ou lorsque votre fournisseur offre une prise en charge limitée des proxys HTTP

Pour les configurations de proxy mobile, SOCKS5 ou HTTP sont les types les plus couramment pris en charge

Proxy manuel, script PAC ou détection automatique (WPAD)

Le proxy manuel est le mode le plus simple : une liste statique d’hôtes et de ports proxy pour chaque protocole, accompagnée d’une liste de contournement. Il convient aux utilisateurs individuels, aux extensions proxy Chrome simples et aux configurations fixes.

Le mode script PAC utilise un fichier .pac contenant une fonction JavaScript findproxyforurl(url, host), qui renvoie des instructions de routage telles que « HTTPS proxy.example.com:443; DIRECT ». Les scripts PAC peuvent acheminer les requêtes selon le domaine, le protocole de l’URL, le port, la plage d’IP et d’autres signaux disponibles. Il ne faut pas dépendre du routage basé sur le chemin, car Chrome supprime les chemins et les paramètres de requête des URL HTTPS avant de les transmettre à FindProxyForURL(). Les scripts PAC définissent la résolution du proxy à l’aide de programmes JavaScript, offrant aux organisations un contrôle détaillé.

La détection automatique (WPAD) indique à Chrome de découvrir un fichier PAC via DHCP ou une requête DNS recherchant un hôte wpad. Cette méthode est courante dans les réseaux d’entreprise, mais présente des risques de sécurité : le WPAD basé sur DNS peut être falsifié sur des réseaux non fiables, ce qui pourrait acheminer votre trafic via un proxy malveillant.

Une entreprise peut héberger un fichier PAC à l’adresse https://proxy.company.com/proxy.pac et le distribuer via une politique afin que toutes les instances de Chrome sur les appareils administrés acheminent le trafic externe par un proxy sécurisé tout en accédant directement aux ressources internes.

Les utilisateurs d’Undetectable.io évitent généralement complètement WPAD et préfèrent des proxys manuels ou configurés via API pour chaque profil afin d’empêcher tout routage inattendu.

Quand utiliser chaque option :

Employé d’une entreprise : WPAD ou PAC via une politique informatique — très peu de choix

Professionnel indépendant du marketing d’affiliation : proxy manuel ou changement via une extension

Équipe de growth gérant des dizaines de comptes : configuration manuelle par profil dans un navigateur antidetect, associée à des règles de contournement afin d’optimiser la latence

Règles de proxy, liste de contournement et modèles d’URL

Chrome crée des règles de proxy qui associent des modèles d’URL à des proxys spécifiques, puis applique des règles de contournement — également appelées liste de contournement — qui envoient directement le trafic correspondant. Les règles de contournement du proxy déterminent les URL qui n’utilisent pas le proxy dans Chrome.

La liste de contournement prend en charge des modèles personnalisables, notamment les caractères génériques, les suffixes de domaine, les adresses IP littérales, les plages CIDR IPv4/IPv6 et les jetons spéciaux. Le jeton <local> correspond aux noms d’hôte simples sans point, tels que printer01 ou intranet. Le jeton <-loopback> remplace le contournement implicite de localhost dans Chrome et force même le trafic loopback à passer par le proxy — cela est rarement nécessaire en dehors des tests.

La correspondance de la liste de contournement de Chrome s’applique à l’URL telle qu’elle est écrite. Si vous ajoutez une plage IP telle que 10.0.0.0/8 à la liste de contournement, elle ne s’applique que lorsque l’URL elle-même utilise une adresse IP littérale comprise dans cette plage, et non lorsqu’un nom d’hôte est simplement résolu vers une adresse appartenant à cette plage.

Dans les flux de travail multi-comptes, les règles de contournement permettent d’acheminer le trafic des réseaux sociaux et des sites e-commerce via des proxys tout en conservant un accès direct à certains sites, tels que les CRM internes ou les passerelles de paiement, ce qui réduit la latence et évite la double authentification.

Modèles de contournement pratiques :

*.google.com — connexions directes aux services Google afin de réduire la latence

10.0.0.0/8 — sous-réseau LAN privé, accès direct aux appareils locaux

192.168.1.1 — adresse IP spécifique du panneau d’administration du routeur

[::1] — loopback IPv6, normalisation de l’adresse IP pour les tests locaux

<local> — tous les noms d’hôte simples, c’est-à-dire les appareils internes sans point

*.internal.company.com — contournement pour un domaine interne spécifique

Authentification du proxy dans Chrome et gestion des identifiants

De nombreux proxys exigent une authentification, par exemple un nom d’utilisateur et un mot de passe. Lorsque Chrome rencontre un proxy demandant des identifiants, le serveur proxy répond avec HTTP 407 (Authentification proxy requise). Chrome demande ensuite les informations à l’utilisateur, sauf si elles sont déjà mises en cache pour ce domaine d’authentification.

Chrome ne prend pas en charge l’intégration d’identifiants proxy en texte clair dans la chaîne de configuration manuelle. Si vous saisissez http://user:pass@ip:port dans la boîte de dialogue proxy du système d’exploitation, Chrome l’ignorera silencieusement — Chrome utilise exclusivement le flux de demande et de réponse HTTP 407. Il s’agit d’une décision de sécurité volontaire destinée à empêcher l’exposition des identifiants dans les journaux et les fichiers de configuration.

Les identifiants proxy sont mis en cache par session et par domaine d’authentification. L’ouverture d’une fenêtre de navigation privée peut déclencher une nouvelle demande. Les fournisseurs de proxy proposent généralement les identifiants sous plusieurs formats : login:password@ip:port, champs séparés ou authentification basée sur l’IP, dans laquelle votre adresse IP autorisée remplace l’utilisation d’un nom d’utilisateur.

Les extensions proxy pour Chrome telles que proxy switchyomega, FoxyProxy et proxy helper gèrent l’authentification en interceptant les demandes HTTP 407 ou en préconfigurant les identifiants via la proxy api, ce qui évite l’affichage d’une fenêtre de saisie.

Undetectable.io stocke les identifiants proxy de manière sécurisée dans chaque profil proxy et prend en charge aussi bien la méthode par identifiant et mot de passe que la liste blanche d’adresses IP. Les identifiants de chaque profil sont entièrement isolés — les données proxy d’un profil ne sont jamais transmises à un autre.

Bonnes pratiques de sécurité :

Ne réutilisez jamais les mots de passe proxy entre des comptes sans rapport

Évitez de partager les identifiants bruts dans des captures d’écran ou des conversations d’équipe

Utilisez une liste blanche d’IP lorsque votre fournisseur la prend en charge

Privilégiez les proxys HTTPS ou SOCKS5 afin de protéger les identifiants pendant leur transmission

Faites régulièrement tourner les identifiants, en particulier sur une infrastructure partagée

Utilisation des extensions proxy Chrome pour simplifier le contrôle

De nombreux utilisateurs préfèrent une extension proxy plutôt que de modifier les paramètres réseau du système d’exploitation. Les extensions permettent de changer de proxy en un clic, de définir un routage par domaine et n’ont aucun impact sur les applications en dehors du navigateur, ce qui les rend idéales pour les personnes devant basculer fréquemment entre plusieurs proxys.

Les extensions utilisent la chrome proxy api et l’autorisation « proxy » dans leur manifeste pour lire et définir la configuration proxy, notamment les règles de proxy, les URL PAC et les règles de contournement. En 2026, toutes les principales extensions fonctionnent avec Manifest V3.

Catégories et exemples d’extensions :

Sélecteurs simples : proxy helper, Simple Proxy Switcher — bouton basique d’activation et de désactivation avec champs pour l’hôte et le port

: proxy helper, Simple Proxy Switcher — bouton basique d’activation et de désactivation avec champs pour l’hôte et le port Gestionnaires avancés : Proxy SwitchyOmega 3 compte 800 000 utilisateurs et affiche une note de 4,8 étoiles sur Chrome, ce qui en fait le plus populaire ; FoxyProxy compte 500 000 utilisateurs et affiche 3,8 étoiles sur Chrome, avec de solides moteurs de règles et une prise en charge des profils

: Proxy SwitchyOmega 3 compte 800 000 utilisateurs et affiche une note de 4,8 étoiles sur Chrome, ce qui en fait le plus populaire ; FoxyProxy compte 500 000 utilisateurs et affiche 3,8 étoiles sur Chrome, avec de solides moteurs de règles et une prise en charge des profils Extensions propres aux fournisseurs : Oxy Proxy Manager permet d’ajouter un nombre illimité de proxys en un clic ; Proxidize Proxy Extension prend en charge la gestion massive des proxys et les outils de test

: Oxy Proxy Manager permet d’ajouter un nombre illimité de proxys en un clic ; Proxidize Proxy Extension prend en charge la gestion massive des proxys et les outils de test Extensions d’entreprise : extensions réservées à un usage interne pour la conformité et la journalisation du trafic

Fonctionnalités habituelles à rechercher : plusieurs IP et profils, importation massive via CSV ou liste statique, rotation automatique, routage intelligent par domaine, protection contre les fuites WebRTC et vérification IP intégrée.

Pour les débutants, un sélecteur de proxy tel que proxy helper ou Simple Proxy Switcher est suffisant. Les utilisateurs avancés et les équipes d’arbitrage devraient envisager SwitchyOmega ou SmartProxy pour leurs moteurs de règles.

Les équipes travaillant sérieusement avec plusieurs comptes dépassent souvent rapidement les capacités des extensions. Undetectable.io fonctionne comme un gestionnaire autonome de proxys et de profils avec des offres tarifaires Undetectable.io flexibles, dans lequel chaque instance de navigateur utilise sa propre empreinte du moteur Chromium et sa propre configuration proxy, sans dépendre d’une extension. Vous pouvez créer des profils en masse et attribuer des proxys via l’interface ou l’API.

Configuration avancée du proxy Chrome : scripts PAC et règles d’entreprise

Un fichier de script pac contient une fonction JavaScript FindProxyForURL(url, host), que Chrome exécute pour chaque requête. Chrome nettoie l’URL d’entrée pour la réduire au format scheme://host:port/ — en supprimant le chemin et la requête — afin d’empêcher les fuites d’informations.

Les principales fonctions auxiliaires PAC disponibles dans Chrome comprennent dnsResolve(host), myIpAddress() et myIpAddressEx(). Elles présentent certaines limites : dnsResolve s’exécute de manière synchrone et peut provoquer des ralentissements ; myIpAddressEx() peut renvoyer plusieurs adresses IP sur des appareils possédant plusieurs interfaces réseau. Chrome impose des restrictions à ces fonctions pour des raisons de confidentialité et de performances.

Exemple de logique PAC (pseudo-code) :

function FindProxyForURL(url, host) { if (shExpMatch(host, "*.facebook.com") || shExpMatch(host, "*.instagram.com")) return "HTTPS proxy-a.example.com:443; DIRECT"; if (isInNet(dnsResolve(host), "192.0.2.0", "255.255.255.0")) return "SOCKS5 socks-us-01.example.net:1080; DIRECT"; return "DIRECT"; }

Les fichiers PAC sont récupérés directement, et non via un proxy existant, doivent renvoyer le statut HTTP 200 et sont limités à environ 1 Mo non compressé. Chrome gère sa propre logique de mise à jour et ne dépend pas du cache HTTP standard pour récupérer les fichiers PAC.

Les organisations utilisent des proxys pour filtrer le web et contrôler le contenu à l’aide de politiques proxy d’entreprise telles que ProxySettings, ProxyPacUrl et la nouvelle ProxyOverrideRules dans Chrome Enterprise v144+. Lorsque ces politiques sont actives, l’interface de configuration proxy de Chrome devient inaccessible.

Undetectable.io est généralement utilisé en dehors des environnements PAC d’entreprise, mais les utilisateurs avancés peuvent enchaîner les profils via des proxys résidentiels configurés avec PAC afin de tester la diffusion des publicités ou de prévisualiser des expériences de contenu régionales.

Bonnes pratiques PAC :

Gardez une logique simple — évitez les boucles lourdes ou les appels excessifs à dnsResolve

Testez les scripts via chrome://net-internals/#proxy avant leur déploiement

Hébergez les fichiers PAC en HTTPS et utilisez des versions pour suivre les modifications

Utilisez autant que possible la correspondance par domaine plutôt qu’une logique complexe fondée sur les IP

Résolution des problèmes de proxy Chrome : délais d’attente, erreurs et mauvaise IP

Les problèmes les plus courants avec les proxys Chrome incluent ERR_PROXY_CONNECTION_FAILED lorsque le serveur proxy est inaccessible, des demandes d’authentification répétées dues à des identifiants proxy incorrects, des sites affichant une mauvaise région géographique ou une mauvaise adresse IP, des CAPTCHA provoqués par des IP réutilisées et des connexions directes inattendues lorsque le proxy est silencieusement contourné. Le comportement des sites web peut changer lorsqu’ils sont consultés via un proxy, c’est pourquoi la vérification de l’IP de sortie constitue toujours une première étape essentielle.

Étapes de résolution des problèmes :

Vérifiez les paramètres proxy effectifs dans chrome://net-internals/#proxy pour voir quelles règles sont actives Exportez un Net Log via chrome://net-export , chargez-le dans Net Log Viewer et examinez l’onglet Proxy overview ainsi que les événements filtrés selon les préfixes PROXY_ et PAC_ Vérifiez votre adresse IP externe à l’aide de sites tels que ipinfo.io ou ifconfig.me Recherchez les fuites DNS et WebRTC à l’aide de BrowserLeaks Vérifiez si le problème persiste avec un autre proxy de votre liste

Liste de contrôle pour la résolution des problèmes :

Vérifiez que l’adresse IP et le numéro de port du proxy sont corrects

Désactivez temporairement les extensions Chrome susceptibles d’entrer en conflit

Comparez la connexion directe et la connexion via proxy afin d’isoler le problème

Réinitialisez les règles de contournement aux valeurs par défaut

Consultez le tableau de bord du fournisseur pour vérifier la disponibilité du proxy et les ressources en échec

Changez d’adresse IP si l’adresse actuelle est bloquée ou signalée

Android et ChromeOS peuvent se comporter différemment — Android utilise un résolveur PAC intégré au processus, tandis que ChromeOS possède ses propres composants proxy. Tenez-en compte si les tests sur mobile diffèrent des résultats sur ordinateur.

Les utilisateurs d’Undetectable.io peuvent rapidement cloner un profil avec la même empreinte numérique, mais un proxy différent, effectuer une vérification d’IP et utiliser Cookies Bot pour réchauffer les sessions après le changement, réduisant ainsi le risque de blocage lié à un démarrage à froid sur une nouvelle IP.

Proxy Chrome pour l’anonymat, le multi-accounting et le travail antidetect

La gestion de plus de 20 comptes Google Ads, de plus de 50 boutiques TikTok ou de plusieurs profils vendeurs Amazon sans déclencher les mécanismes de liaison des plateformes nécessite davantage qu’un simple changement d’adresse IP. L’utilisation d’un proxy masque votre véritable adresse IP et votre emplacement, mais en 2026, les plateformes comparent activement les empreintes numériques des navigateurs — rendu Canvas, hachages WebGL, listes de polices, chaînes User-Agent, fuseau horaire et données WebRTC — afin de détecter les comptes liés.

Les navigateurs antidetect tels qu’Undetectable.io résolvent ce problème en attribuant à chaque profil une empreinte numérique unique sur un moteur Chromium compatible avec Chrome, ainsi que des cookies isolés, un stockage local et un proxy ou un pool de proxys dédié. Vous pouvez découvrir comment créer plusieurs comptes Google en toute sécurité grâce à cette approche.

Exemples pratiques :

Un spécialiste du marketing attribue un sous-réseau de proxys résidentiels statiques en Allemagne à un groupe de profils Facebook ciblant le marché allemand, afin de garantir des signaux géographiques cohérents

Un autre utilisateur emploie des proxys mobiles rotatifs pour participer massivement à des airdrops, tout en maintenant les comptes e-commerce de grande valeur sur des IP statiques de centres de données afin de préserver leur stabilité

Avantages d’Undetectable.io par rapport aux extensions simples : profils locaux illimités dans les forfaits payants, limités uniquement par l’espace disque, stockage local des profils sans risque de fuite centralisée, création massive de profils, importation et exportation de proxys et automatisation via API pour l’arbitrage publicitaire ou le farming sur les marketplaces.

Bonnes pratiques pour les équipes multi-comptes :

Ne réutilisez jamais le même proxy pour des identités sans rapport

Alignez la localisation du proxy avec l’adresse, les paramètres régionaux et le mode de paiement du compte

Réchauffez les nouveaux proxys à l’aide de Cookies Bot avant les actions importantes

Vérifiez les fuites d’IP via DNS et WebRTC dans chaque nouveau profil

Maintenez une correspondance documentée entre les profils, les proxys et leur objectif

Abandonnez immédiatement les proxys compromis au lieu de mettre en danger des chaînes entières de comptes

Sécurité, confidentialité et limites des configurations proxy de Chrome

Un proxy Chrome masque votre véritable emplacement et votre adresse IP aux sites web que vous consultez et peut chiffrer le trafic entre votre appareil et le proxy si vous utilisez HTTPS ou SOCKS5 avec TLS. Toutefois, il ne chiffre pas le trafic entre le proxy et la destination si celle-ci utilise le protocole HTTP non chiffré. Les proxys peuvent mettre en cache du contenu web afin d’accélérer l’accès aux sites fréquemment consultés, mais cette mise en cache peut également révéler les habitudes de navigation.

Les proxys ne fournissent pas intrinsèquement un anonymat complet de bout en bout. Votre fournisseur de proxy voit votre véritable adresse IP. Les sites peuvent toujours collecter l’empreinte numérique de votre navigateur et associer les comptes en fonction du comportement, des cookies et des signaux matériels. Les proxys publics gratuits peuvent être peu fiables et présenter des risques pour la confidentialité — journalisation du trafic, insertion de publicités ou exposition des identifiants.

Les risques de confidentialité à surveiller incluent les fuites DNS lorsque la résolution des noms se produit en dehors du canal proxy, les fuites WebRTC révélant les adresses IP locales et les fonctionnalités de Chrome telles que le DNS sécurisé (DoH), qui peuvent acheminer les requêtes DNS en dehors du proxy si elles sont mal configurées.

L’utilisation de proxys pour la fraude, l’abus de plateformes ou la violation des conditions d’utilisation présente de véritables risques juridiques. Les cas d’utilisation légitimes — tests publicitaires, analyse SEO, protection de la vie privée et recherche concurrentielle — sont correctement pris en charge par une configuration adaptée de navigateur privé et de proxy.

Résumé des choses à faire et à ne pas faire :

À faire : utiliser des fournisseurs de proxy fiables, privilégier HTTPS ou SOCKS5, empêcher les fuites WebRTC et aligner la localisation du proxy avec les données du compte

: utiliser des fournisseurs de proxy fiables, privilégier HTTPS ou SOCKS5, empêcher les fuites WebRTC et aligner la localisation du proxy avec les données du compte À faire : configurer les proxys par profil plutôt qu’au niveau de l’ensemble du système et vérifier régulièrement les fuites DNS

: configurer les proxys par profil plutôt qu’au niveau de l’ensemble du système et vérifier régulièrement les fuites DNS À ne pas faire : compter uniquement sur le changement d’IP pour l’anonymat, accepter WPAD sur des réseaux non fiables ou partager des identifiants proxy bruts

: compter uniquement sur le changement d’IP pour l’anonymat, accepter WPAD sur des réseaux non fiables ou partager des identifiants proxy bruts À ne pas faire : utiliser des proxys publics gratuits pour des tâches sensibles ou ignorer les conditions d’utilisation des plateformes

Démarrage rapide : configuration sécurisée d’un proxy Chrome avec Undetectable.io

Voici une méthode rapide pour créer un environnement proxy Chrome fonctionnel avec Undetectable.io en 2026 :

Inscrivez-vous ou connectez-vous — créez un compte gratuit sur Undetectable.io et téléchargez le navigateur Undetectable pour Windows et macOS Créez un profil de navigateur — configurez une empreinte numérique réaliste correspondant à votre identité cible : système d’exploitation, langue, fuseau horaire et résolution d’écran. Activez la protection contre les fuites WebRTC Ajoutez un proxy — choisissez le type de proxy, HTTP, HTTPS ou SOCKS5, puis saisissez l’hôte, le port et les identifiants fournis par votre fournisseur. Utilisez le vérificateur de proxy intégré pour confirmer qu’il est actif et qu’il correspond à la localisation géographique attendue Lancez et vérifiez — démarrez le profil, consultez un site de vérification d’IP afin de confirmer l’IP de sortie et effectuez un test de fuite pour vous assurer que DNS et WebRTC ne révèlent aucune donnée Clonez et évoluez — dupliquez le profil en utilisant des proxys différents pour chaque identité. Utilisez la création massive de profils et l’importation de proxys pour configurer simultanément les proxys de campagnes entières

Le navigateur obtenu se comporte comme une instance Chrome isolée avec sa propre configuration proxy, sa propre empreinte numérique, ses propres cookies et son propre stockage. Vous pouvez définir des règles de contournement personnalisées pour chaque profil et tout automatiser via l’API locale.

Avec des profils locaux illimités dans les forfaits payants, un stockage sécurisé des proxys pour chaque profil, Cookies Bot pour réchauffer les comptes et un accès complet à l’API pour l’automatisation, Undetectable.io transforme le concept de proxy Chrome en une solution antidetect complète. Commencez gratuitement, testez quelques profils et proxys, puis développez votre flux de travail.