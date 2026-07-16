Multi-accounting CoinList en 2026 : règles, risques et gestion conforme des comptes

La gestion de plusieurs comptes CoinList est l'une des stratégies les plus débattues dans l'industrie des cryptomonnaies depuis le lancement des premières ventes de tokens très médiatisées sur la plateforme CoinList. Ce guide présente les règles, les systèmes de détection, les risques réels et la place des navigateurs antidetect dans les workflows légitimes.

Réponse rapide : le multi-accounting CoinList vaut-il la peine en 2026 ?

Le multi-accounting sur CoinList est explicitement interdit par ses Conditions d'utilisation et encadré par des règles strictes relatives aux lois contre le blanchiment d'argent et à la vérification d'identité. Les ventes de tokens sont surveillées au moyen de contrôles d'identité stricts afin d'empêcher les manipulations, et l'utilisation de plusieurs comptes peut entraîner des bannissements sur CoinList. CoinList recommande de gérer toutes les activités de trading depuis un seul compte vérifié, tandis que l'utilisation de bots ou d'outils antidetect enfreint les conditions de CoinList et peut entraîner la fermeture du compte. Cet article est fourni uniquement à des fins éducatives et de sensibilisation aux risques.

CoinList se concentre actuellement sur les ventes de tokens et d'autres offres onchain, les actifs étant transférés vers des portefeuilles non dépositaires contrôlés par les utilisateurs. CoinList Pro, le trading centralisé et le staking appartiennent à l'ancienne plateforme ; le staking et les offres de rendement onchain associées ont été supprimés au plus tard le 30 novembre 2025. Durant l'essor des ventes de tokens entre 2020 et 2022, certains utilisateurs ont tenté d'augmenter leurs chances d'obtenir une allocation en utilisant des comptes dupliqués. CoinList confirme publiquement analyser les appareils, les navigateurs, les adresses IP, la légitimité des adresses e-mail, les activités ressemblant à celles de bots et les comportements inhabituels afin d'identifier les comptes frauduleux.

Undetectable.io n'encourage pas la violation des règles de CoinList. Les traders qui comparent différentes configurations consultent souvent les alternatives de navigateurs pour le multi-accounting avant de décider comment gérer leurs workflows sur des plateformes moins restrictives. Les principaux risques du multi-accounting comprennent :

La suspension ou la fermeture définitive du compte

Le blocage des transactions, le gel des fonds ou le retard d'accès pendant un contrôle de conformité

L'annulation des allocations ou l'exclusion de futures offres lorsque les conditions applicables le permettent

Une éventuelle responsabilité juridique en cas d'utilisation de faux documents, d'identités volées, de contournement de sanctions, de blanchiment d'argent ou d'autres pratiques frauduleuses

Qu'est-ce qu'une configuration multi-compte CoinList ?

Une configuration multi-compte CoinList désigne la création et l'utilisation intentionnelles de plusieurs comptes distincts sur la plateforme CoinList afin de participer à des ventes de tokens, à des distributions de tokens ou au trading de cryptomonnaies avec plusieurs identités ou appareils. L'utilisation de plusieurs comptes peut être considérée comme une violation visant à obtenir des avantages injustes selon les politiques de CoinList.

Il existe deux scénarios distincts :

Un utilisateur tente de contourner les règles de file d'attente et d'allocation à l'aide de profils KYC dupliqués.

Une organisation ou un représentant autorisé accède aux comptes de différents utilisateurs réels, sous réserve du consentement de chaque utilisateur, des Conditions de CoinList, des règles de l'offre applicable et de toute exigence d'inscription supplémentaire ou de tout accord écrit imposé par CoinList.

Le multi-accounting est généralement tenté dans les situations suivantes :

Les files d'attente et les mécanismes d'allocation des ventes de tokens, où certains utilisateurs essaient de créer de nombreux profils dupliqués pour augmenter leurs chances

Les airdrops et les programmes de récompenses liés à l'activité du portefeuille CoinList

L'accès anticipé avant l'arrivée de nouveaux tokens sur les principales plateformes d'échange, car un plus grand nombre de comptes augmente les chances d'obtenir des tokens disponibles en quantité limitée

Les programmes de staking et les différents services proposés par la plateforme

Le terme « multi-compte CoinList » est devenu populaire sur les forums consacrés aux cryptomonnaies et dans les groupes Telegram lors de ventes importantes comme Filecoin (2017), Flow (2020) et Archway/Neon (2023), lorsque des dizaines de milliers d'utilisateurs se disputaient des allocations limitées pour chaque offre d'actifs tokenisés.

Pourquoi les traders ont essayé le multi-accounting CoinList pour les ventes de tokens

CoinList a été fondée en 2017 et est basée à San Francisco. Elle est initialement apparue comme une entité issue d'Amalgamated Token Services Inc, qui a ensuite été renommée. La plateforme est rapidement devenue un launchpad incontournable pour les projets de cryptomonnaies, car CoinList offre un accès anticipé à de nouveaux tokens par l'intermédiaire de ventes structurées avec une offre limitée, des périodes d'inscription, des positions aléatoires dans les files d'attente et des plafonds par compte reposant sur un KYC strict.

Voici le contexte historique qui a alimenté les stratégies de multi-accounting :

**2017–2021 : **CoinList a organisé d'importantes ventes de tokens pour des projets tels que Solana, Casper et Flow. Certains de ces tokens ont par la suite généré des rendements exceptionnellement élevés par rapport à leur prix de vente, ce qui a accru la demande pour les lancements suivants. Durant cette période, CoinList exploitait également des produits de trading centralisé qui font désormais partie de son ancienne plateforme abandonnée.

2022–2023 : Le marché s'est refroidi, mais une forte demande a persisté autour de projets de tokens comme Archway et Neon Labs, dont les valorisations ont atteint plusieurs centaines de millions de dollars américains.

Un compte correspondait à une chance dans la file d'attente de la vente, ce qui incitait les utilisateurs à créer de nombreux « créneaux » afin d'augmenter leurs probabilités. Certains utilisateurs répartissaient également leur capital entre plusieurs comptes pour participer simultanément à plusieurs options de vente — différentes tranches, périodes de blocage ou catégories d'achat. Bien que l'avantage perçu soit une allocation plus importante de tokens et davantage de chances d'obtenir des rendements de 10x à 100x sur chaque catégorie d'actifs, cette méthode s'accompagnait d'énormes risques de non-conformité et de bannissement que beaucoup sous-estimaient.

L'image montre plusieurs pièces de cryptomonnaie dorées dispersées sur un bureau de trading sombre, avec un ordinateur portable visible à l'arrière-plan, ce qui suggère un environnement consacré aux actifs numériques et aux activités de trading de cryptomonnaies. Cette scène évoque l'atmosphère de la participation aux ventes de tokens et de la gestion de plusieurs comptes CoinList.

Règles de CoinList : ce que disent ses Conditions sur les comptes multiples

CoinList est exploitée par Amalgamated Token Services Inc. et ses filiales. Ses Conditions actuelles décrivent CoinList comme une plateforme technologique fournissant une infrastructure, des contrôles de conformité, des workflows de vérification de l'éligibilité, des services d'inscription et une assistance à la distribution pour les ventes de tokens et d'autres produits onchain. CoinList déclare ne pas être une banque, un courtier, une plateforme d'échange, un dépositaire, une entreprise de services monétaires ou un prestataire de traitement des paiements. Ses Conditions d'utilisation établissent des restrictions claires qui concernent toute personne envisageant d'utiliser plus d'un compte.

Les principales obligations et restrictions comprennent :

CoinList peut exiger une vérification d'identité avant qu'un utilisateur puisse accéder à certains services ou participer à une vente de tokens. Pour les utilisateurs individuels, le processus de vérification actuel peut inclure le nom complet, les informations relatives au domicile, la date de naissance, un selfie et un contrôle de vivacité, une pièce d'identité délivrée par une autorité publique et la profession. Des informations supplémentaires peuvent être demandées en fonction de la juridiction de l'utilisateur et de l'offre applicable.

L'inscription comprend des contrôles de conformité KYC et AML. Chaque compte doit effectuer une vérification KYC distincte en utilisant des identités authentiques — la conformité KYC exige des vérifications séparées pour chaque compte individuel.

En fonction du service, de la juridiction et de l'offre, les utilisateurs peuvent être invités à fournir leur nom, leur adresse de résidence, leur date de naissance, une pièce d'identité délivrée par une autorité publique, un selfie et un contrôle de vivacité, leur profession, un justificatif de domicile, des informations fiscales, un numéro de téléphone ou des documents justifiant l'origine des fonds.

CoinList décide, à sa seule discrétion, de refuser, suspendre ou fermer tout compte CoinList pour fraude, utilisation interdite ou violation de ses politiques. CoinList peut suspendre, limiter ou fermer les comptes qu'elle estime utilisés pour contourner ses contrôles, notamment les comptes ouverts pour éviter les limites d'allocation, d'éligibilité ou de promotion. CoinList indique que les critères sur lesquels reposent ces décisions peuvent rester confidentiels.

CoinList interdit de transférer l'accès à un compte ou les droits associés à un compte à un tiers, y compris par l'intermédiaire de l'achat d'un compte CoinList, sauf lorsque le transfert intervient en vertu de la loi.

Le non-respect des conditions de CoinList peut entraîner de graves conséquences sur les transactions et l'accès, notamment des bannissements permanents et le gel des actifs numériques.

Les ventes de tokens, les distributions de tokens et les produits onchain des marchés de capitaux sont juridiquement sensibles. CoinList doit respecter le Bank Secrecy Act américain, les exigences relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, les sanctions de l'OFAC et les lois applicables dans les autres juridictions. La création de comptes dupliqués peut enfreindre les Conditions de CoinList. L'utilisation de faux documents, d'identités volées ou louées ou d'autres informations trompeuses peut également créer de graves risques juridiques et entraîner la divulgation d'informations lorsque la loi, une procédure judiciaire ou une demande gouvernementale l'exige. Son article de blog sur la prévention des attaques Sybil publié en 2024 décrit les efforts actifs déployés pour détecter les groupes de comptes frauduleux.

Les plateformes modernes de cryptomonnaies comme CoinList utilisent une détection multicouche pour identifier les comptes multiples. Avant de tester une configuration, les utilisateurs soucieux de leur confidentialité vérifient souvent l'unicité de leur fingerprint à l'aide d'outils tels que AmIUnique.org associé à un navigateur antidetect. Voici les principaux vecteurs, expliqués de manière accessible :

Fingerprints des appareils : la version du système d'exploitation, la résolution de l'écran, les polices installées, le moteur de rendu WebGL, le hash Canvas et l'AudioContext créent un fingerprint numérique unique pour chaque ordinateur ou appareil. Les conditions de CoinList identifient explicitement « l'accès à plusieurs comptes depuis le même appareil » comme une activité abusive.

Métadonnées du navigateur : les chaînes User-Agent, le fuseau horaire, les paramètres linguistiques et le nombre de threads matériels contribuent à déterminer si les sessions proviennent du même environnement.

Indicateurs réseau : l'utilisation d'adresses IP partagées peut déclencher la détection de plusieurs comptes. Les adresses IP de centres de données, les points de terminaison VPN connus et le regroupement par ASN sont des signaux d'alerte. Des outils tels que BrowserLeaks.com pour contrôler l'anonymat peuvent révéler les données IP, DNS et WebRTC qu'une plateforme est susceptible de voir. CoinList opère dans de nombreux pays, mais restreint certaines régions. Une incohérence géographique entre votre adresse IP et le pays de votre KYC augmente donc les scores de risque.

Analyse comportementale : CoinList déclare rechercher les activités ressemblant à celles de bots et les comportements inhabituels. La plateforme ne divulgue pas publiquement les variables comportementales ou les seuils précis utilisés dans ses modèles de risque. Des schémas d'activité distincts ne rendent pas les comptes dupliqués ou non autorisés conformes.

Les utilisateurs individuels peuvent être tenus de fournir un selfie, d'effectuer un contrôle de vivacité et de présenter une pièce d'identité délivrée par une autorité publique. Le délai de vérification varie en fonction de la juridiction, de l'offre, des documents transmis et de la nécessité d'un contrôle supplémentaire. CoinList ne publie pas de délai universel de vérification de 7 à 10 jours ouvrables.

Depuis 2023, CoinList a renforcé son système automatisé d'évaluation des risques. Les techniques simples telles que les fenêtres de navigation privée, les VPN bon marché ou la suppression des cookies ne sont plus suffisantes. La plateforme utilise un fingerprinting persistant qui relie les profils au-delà de la seule adresse IP, en intégrant des signaux provenant des appareils et des comportements afin de protéger les utilisateurs et l'intégrité de la plateforme.

L'image présente un fingerprint numérique bleu lumineux en cours de numérisation sur un écran sombre, symbolisant des méthodes avancées de vérification d'identité et des mesures de sécurité pour les actifs numériques. Cette illustration représente l'importance de l'authentification à deux facteurs et de la vérification KYC dans l'industrie des cryptomonnaies afin d'assurer la protection des utilisateurs et le respect des lois applicables.

Erreurs courantes de multi-accounting entraînant le bannissement des utilisateurs de CoinList

Voici les erreurs opérationnelles les plus courantes qui entraînent une détection et un bannissement. Il est essentiel de comprendre ces schémas, même pour les personnes qui gèrent légitimement les comptes de différents clients ou qui étudient les stratégies de multi-accounting dans des communautés comme Reddit, où des risques similaires s'appliquent.

Erreurs courantes liées aux appareils et au réseau :

Se connecter à 3 ou 4 comptes depuis le même profil de navigateur standard sur un seul ordinateur

Réutiliser le même appareil mobile, le même réseau Wi-Fi et la même adresse IP pour plusieurs profils KYC

Partager une seule adresse de retrait de portefeuille CoinList ou la même adresse de dépôt d'un portefeuille externe entre tous les comptes

Utiliser un VPN public bon marché ou des proxies de centres de données partagés par des centaines d'autres utilisateurs

Scénarios d'échec spécifiques :

Réussir le KYC sur un compte, puis tenter immédiatement de vérifier un deuxième compte avec des données presque identiques, telles que des selfies similaires ou des numéros de documents qui se recoupent

La création de nombreux comptes en peu de temps pendant une vente de tokens peut sembler suspecte, mais CoinList ne révèle aucun seuil numérique fixe déclenchant automatiquement des mesures de contrôle

Transférer les tokens de plusieurs comptes vers une seule adresse de portefeuille externe immédiatement après la fin d'une vente

Lorsqu'un groupe de comptes est signalé, CoinList peut :

Suspendre, limiter ou fermer les comptes liés

Bloquer les transactions ou geler les fonds pendant qu'elle prend des mesures conformément à ses Conditions

Exiger une vérification supplémentaire ou procéder à un contrôle de conformité

La création de plusieurs comptes entraîne des risques tels que la suspension du compte et la perte de fonds. Il est nécessaire de conserver des identités uniques et des environnements distincts pour chaque compte. Comprendre ces schémas aide toute personne qui gère les comptes d'autres utilisateurs, comme des membres de sa famille ou des clients, à éviter des associations accidentelles susceptibles de déclencher des mesures de sécurité sur une activité légitime.

Principes de base d'Undetectable.io : navigateur antidetect pour les workflows multi-comptes

Undetectable.io est un navigateur antidetect conçu pour les professionnels qui exploitent de nombreux comptes sur différentes plateformes — réseaux publicitaires, réseaux sociaux, marketplaces et campagnes d'airdrop. Il n'est pas spécifiquement conçu pour contourner les règles de CoinList, mais pour fournir une isolation des sessions et une gestion des fingerprints dans le cadre de workflows multi-comptes légitimes.

Ses principales fonctionnalités comprennent :

La création de centaines ou de milliers de profils de navigateur uniques avec des fingerprints distincts, en utilisant des configurations d'appareils réels plutôt que des paramètres aléatoires

Le stockage local des profils par défaut, afin que les données sensibles restent sur votre ordinateur plutôt que sur des serveurs externes

Une gestion des proxies intégrée pour chaque profil, compatible avec les proxies mobiles et résidentiels ; les utilisateurs peuvent comparer les meilleurs services de proxy afin de choisir des adresses IP stables et fiables

Un robot de cookies permettant de préparer les profils et de leur donner un historique de navigation normal

Une API et des outils d'automatisation pour les équipes et les workflows SaaS

Bien que des outils comme Dolphin{anty} permettent également de gérer plusieurs comptes depuis un seul appareil, Undetectable.io se distingue en proposant un nombre illimité de profils locaux dans tous ses forfaits payants ainsi qu'un contrôle local complet des données. Les proxies mobiles sont recommandés afin d'améliorer la fiabilité des comptes sur les plateformes sensibles.

Pour les agences ou les fonds de cryptomonnaies qui gèrent légalement plusieurs utilisateurs vérifiés, chacun possédant son propre compte CoinList, Undetectable.io permet de :

Isoler techniquement les sessions et éviter la contamination croisée des cookies et des fingerprints

Répartir les connexions entre plusieurs fournisseurs d'accès à Internet, pays ou réseaux mobiles à l'aide de proxies

L'utilisation d'Undetectable.io pour usurper l'identité d'autres personnes, falsifier le KYC ou enfreindre les conditions d'une plateforme d'échange est contraire à une utilisation éthique et peut être illégale en vertu des lois applicables.

Accès autorisé aux comptes : considérations de conformité pour les équipes et les représentants

Cette section s'adresse aux agences et aux équipes qui servent légitimement plusieurs clients, chacun possédant son propre compte CoinList, et souhaitent réduire les associations accidentelles. CoinList peut exiger une vérification KYC avant qu'un utilisateur puisse accéder à certains services ou participer à une offre. La vérification peut inclure un selfie, un contrôle de vivacité et une pièce d'identité délivrée par une autorité publique, mais le délai de traitement varie. L'isolation technique des sessions ne remplace ni l'autorisation de CoinList ni le respect de ses Conditions.

Structure recommandée :

Chaque client = un profil Undetectable.io dédié avec son propre fingerprint

Chaque profil est associé à un proxy distinct de qualité : idéalement une adresse IP mobile ou résidentielle du même pays que les documents et l'adresse de résidence du client

Aucune connexion simultanée à plusieurs comptes CoinList depuis le même profil

Hygiène des appareils et du réseau :

Évitez de vous connecter aux comptes CoinList des clients depuis des navigateurs personnels ordinaires ou des applications mobiles

Tenez un registre indiquant quel proxy et quel profil sont attribués à chaque client afin d'éviter de mélanger les sessions

Ne laissez jamais les clients partager leurs identifiants de connexion entre plusieurs profils

Exemples pratiques :

Un petit fonds de cryptomonnaies gérant en 2026 les comptes CoinList de 20 investisseurs vérifiés pour des ventes de tokens et du staking dans le cadre d'une procuration, chaque investisseur ayant effectué sa propre inscription et sa propre vérification KYC

Une agence marketing qui se charge uniquement des démonstrations UX et de l'assistance, tandis que les clients créent eux-mêmes leurs identifiants de compte et effectuent leurs propres étapes KYC dans des profils dédiés

Tous les documents d'identité, les selfies et les responsabilités juridiques doivent rester sous le contrôle du véritable propriétaire du compte CoinList. Le rôle de l'agence consiste à assurer la gestion opérationnelle, et non à créer des identités.

L'image montre une personne assise à un bureau et concentrée sur son travail, utilisant plusieurs écrans affichant différentes fenêtres de navigateur liées à des projets de cryptomonnaies et à des actifs numériques. Cette configuration suggère un environnement de travail intense dans lequel la personne peut gérer plusieurs comptes CoinList et participer à des vérifications d'identité pour des ventes de tokens.

Proxies et fingerprints pour CoinList : ce qui compte réellement

Le choix du proxy est essentiel pour toute plateforme dotée de mesures de sécurité strictes comme CoinList. Accéder à CoinList avec un type d'adresse IP inapproprié peut entraîner un signalement immédiat.

Principes essentiels relatifs aux proxies, notamment le choix de solutions robustes comme PlainProxies pour un usage professionnel :

Les proxies mobiles et résidentiels ressemblent beaucoup plus aux connexions de véritables utilisateurs et sont moins susceptibles d'être limités

Les adresses IP de centres de données et les adresses IP de VPN grand public sont fréquemment signalées parce qu'elles apparaissent dans des listes de blocage partagées

Recommandations concrètes :

Utilisez un proxy statique ou à rotation lente de haute qualité pour chaque utilisateur CoinList, et non un proxy partagé par des dizaines de comptes

Faites correspondre la géolocalisation du proxy, y compris le pays et la région, avec les données KYC et l'adresse indiquée par l'utilisateur afin d'éviter les scores de risque liés à une incohérence géographique

Évitez les changements d'adresse IP fréquents et artificiels — une rotation toutes les 30 secondes pendant la connexion ou la participation à une vente de tokens paraît plus suspecte qu'une connexion stable

Undetectable.io permet aux utilisateurs de :

Associer un proxy précis à chaque profil de navigateur grâce au gestionnaire de proxies intégré

Régler avec précision les paramètres du fingerprint du navigateur, tels que le fuseau horaire, la langue, les polices et le GPU, afin de les aligner sur la localisation du proxy et les caractéristiques de l'appareil du client

La cohérence est plus importante que la complexité. Un profil qui se connecte toujours depuis la même adresse IP résidentielle dans le même pays que celui indiqué sur ses documents KYC, avec des paramètres de fingerprint stables, semblera beaucoup plus légitime qu'un profil qui passe d'un centre de données à l'autre à chaque session.

Conformité, confidentialité et gestion des risques pour les utilisateurs de CoinList

CoinList est une plateforme réglementée soumise à de strictes obligations en matière d'AML et de sanctions. Les utilisateurs doivent fournir des données d'identité exactes, accepter les contrôles KYC et comprendre que l'anonymat sur CoinList est soumis à des limites strictes imposées par les lois contre le blanchiment d'argent et la réglementation américaine.

Ce qu'Undetectable.io protège et ne protège pas :

Il protège contre le suivi par fingerprinting du navigateur sur le Web et aide à séparer les différents espaces de travail et les sessions des clients

Il ne dissimule pas l'identité aux prestataires KYC une fois que de vrais documents et des selfies ont été transmis

Il ne peut pas contourner Face ID, les contrôles biométriques ou la vérification des documents sur la plateforme CoinList

Les utilisateurs doivent :

Lire la Politique de confidentialité de CoinList ainsi que les avis destinés aux États-Unis, à l'EEE et au CCPA afin de comprendre comment leurs données sont stockées et traitées

Éviter toute utilisation de fausses identités, de documents d'identité synthétiques ou de données KYC achetées — ces pratiques entraînent de graves conséquences juridiques qui dépassent largement le simple bannissement d'une plateforme

CoinList propose une authentification à deux facteurs pour protéger les comptes et, selon ses déclarations, n'a jamais été piratée. La plateforme fournit un portefeuille gratuit permettant de stocker différentes cryptomonnaies, et les utilisateurs peuvent obtenir des récompenses en stakant des actifs sur CoinList. Lorsque vous êtes prêt à transférer des fonds, cliquez sur le bouton de retrait à l'intérieur de votre compte.

CoinList ne publie pas une grille tarifaire universelle pour tous ses services actuels. Les frais peuvent varier en fonction de l'offre, de la juridiction, du type d'utilisateur, de l'intégration, du fournisseur du portefeuille et du réseau blockchain. Les frais de transaction de 0,5 %, les frais de trading de CoinList Pro, les frais fixes de retrait en BTC et les frais de virement bancaire concernent l'ancienne plateforme centralisée et ne doivent pas être présentés comme la structure tarifaire universelle actuelle de CoinList.

Mesures de protection opérationnelles pour les équipes :

Conservez une documentation interne et des contrats lors de la gestion de comptes appartenant à des tiers

Utilisez des clés de sécurité matérielles et une authentification à deux facteurs forte, y compris dans les profils Undetectable.io, afin de protéger les identifiants de connexion à CoinList

Ouvrez rapidement le lien fourni par CoinList dans les e-mails d'approbation d'un appareil ou de confirmation d'une nouvelle connexion

Conclusion : utiliser Undetectable.io de manière responsable avec CoinList

Le multi-accounting CoinList est devenu populaire en raison des ventes de tokens offrant un ROI élevé et des mécanismes de file d'attente aléatoire, mais il présente désormais des risques importants de bannissement et de conséquences juridiques. Les services actuels de CoinList se concentrent sur les ventes de tokens et d'autres offres onchain, les actifs étant transférés vers des portefeuilles non dépositaires contrôlés par les utilisateurs. Les anciens produits de trading centralisé et de staking ont été progressivement supprimés. CoinList peut limiter ou fermer les comptes utilisés pour contourner ses contrôles, notamment les comptes ouverts afin d'éviter les limites d'allocation, d'éligibilité ou de promotion. Les entreprises et les particuliers sont soumis aux mêmes normes de contrôle.

Undetectable.io est conçu pour la confidentialité, l'automatisation et la gestion légitime de plusieurs comptes sur les plateformes qui l'autorisent. Dans le cas de CoinList, il doit être utilisé uniquement pour organiser et isoler en toute sécurité les sessions d'utilisateurs réels et conformes — des équipes et agences gérant des clients vérifiés — et non pour créer de fausses identités ou enfreindre les conditions. Chaque projet sur CoinList possède ses propres règles de participation, et chaque pays applique ses propres lois aux cryptoactifs et aux actifs numériques.

Si vous gérez de nombreux comptes Web et accordez de l'importance à l'anonymat et à la protection contre la détection, vous pouvez commencer avec le forfait gratuit d'Undetectable.io ou consulter en détail les tarifs d'Undetectable.io, puis tester la création de profils, la gestion des proxies et le robot de cookies sur des plateformes moins sensibles. Consultez toujours la législation locale et les conditions de la plateforme avant d'appliquer une stratégie de multi-accounting à des services de cryptomonnaies réglementés comme CoinList.