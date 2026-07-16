Maîtriser la gestion efficace de plusieurs comptes publicitaires Facebook

Diffuser des publicités facebook sur plusieurs comptes est l’un des moyens les plus efficaces de développer la publicité payante sur les réseaux sociaux — et l’un des moyens les plus rapides de tout perdre si cela est fait sans précaution. Ce guide présente les étapes exactes pour gérer plusieurs comptes publicitaires facebook en 2026, de la configuration de votre meta business manager à l’isolation de l’environnement numérique de chaque compte afin que les systèmes antifraude de Meta ne vous signalent pas.

Démarrage rapide : le moyen le plus rapide de gérer plusieurs comptes publicitaires Facebook

Le principal défi est simple : vous devez diffuser des publicités sur de nombreux comptes sans provoquer de bannissements, créer un chaos dans la facturation ou perdre le suivi des indicateurs de performance. La gestion efficace de plusieurs comptes publicitaires facebook nécessite une approche structurée fondée sur l’organisation.

Voici comment gérer plusieurs comptes publicitaires depuis un seul meta business manager :

Accédez à business.facebook.com

Créez ou sélectionnez un meta business manager (désormais appelé Business Portfolio en 2026)

Accédez aux paramètres de l’entreprise → Comptes → Comptes publicitaires → Ajouter

Demandez l’accès aux comptes existants des clients ou créez directement de nouveaux comptes publicitaires

Une fois vos comptes actifs, utilisez les filtres d’ads manager et le menu de gauche pour passer rapidement d’un compte publicitaire à l’autre. Créez un Business Portfolio afin de gérer tous les comptes publicitaires et les ressources depuis un emplacement centralisé.

Utilisez un profil professionnel sécurisé — et non votre compte personnel — comme centre de gestion des accès à tous les comptes grâce aux rôles et aux autorisations. Cela permet de séparer votre propre compte publicitaire du travail effectué pour les clients.

Voici la partie essentielle que la plupart des guides ignorent : chaque compte publicitaire doit apparaître à Meta comme un utilisateur réel différent. Cela signifie des appareils, des IP et des empreintes numériques de navigateur distincts. Si les systèmes de Meta détectent que les 8 comptes sont tous exploités depuis le même navigateur et la même IP, vous risquez des bannissements liés sur l’ensemble des comptes.

Un exemple concret : Une agence située à Berlin qui gère 8 comptes clients en 2026 configure 8 comptes publicitaires dans un seul Business Manager. Chaque compte est ouvert depuis son propre profil de navigateur Undetectable.io avec un proxy résidentiel dédié et une facturation séparée. Aucun chevauchement, aucun risque de liaison.

Le navigateur antidetect Undetectable.io pour Mac et Windows est conçu précisément pour ce type de gestion de comptes multiples — des profils de navigateur antidetect avec des empreintes numériques uniques, un contrôle du proxy par profil et une isolation complète entre les comptes.

Un spécialiste du marketing numérique est assis à un bureau moderne, concentré sur plusieurs écrans affichant différents tableaux de bord publicitaires, notamment des indicateurs de performance et des ensembles de publicités permettant de gérer plusieurs comptes publicitaires Facebook. L’installation reflète un environnement dynamique destiné à exécuter des campagnes et à lancer des publicités pour différents publics et comptes clients.

Pourquoi les entreprises et les agences utilisent plusieurs comptes publicitaires Facebook

Il existe des raisons pratiques et évidentes pour lesquelles les spécialistes du marketing numérique et les agences qui gèrent plusieurs clients ne regroupent pas tout dans un seul compte :

Des rapports plus clairs. Plusieurs comptes permettent d’obtenir des rapports plus clairs pour différentes marques. Un compte publicitaire « Chaussures pour hommes de la marque X » produit des rapports qui ne sont pas mélangés aux données « Chaussures pour femmes de la marque X ». Utilisez des comptes publicitaires distincts pour différentes marques ou différents produits.

Plusieurs comptes permettent d’obtenir des rapports plus clairs pour différentes marques. Un compte publicitaire « Chaussures pour hommes de la marque X » produit des rapports qui ne sont pas mélangés aux données « Chaussures pour femmes de la marque X ». Utilisez des comptes publicitaires distincts pour différentes marques ou différents produits. Protection des clients. Des comptes séparés permettent de protéger les budgets et les données des clients. Les agences isolent la facturation, les pixels et les créations publicitaires de chaque client.

Des comptes séparés permettent de protéger les budgets et les données des clients. Les agences isolent la facturation, les pixels et les créations publicitaires de chaque client. Gestion des risques. L’utilisation de plusieurs comptes réduit le risque de bannissement des comptes. Si un compte publicitaire est restreint, votre autre compte publicitaire continue de fonctionner. L’utilisation de plusieurs comptes publicitaires peut améliorer la gestion des risques pour les campagnes — imaginez perdre tous vos revenus parce que votre seul compte a été signalé à cause d’une seule infraction dans une création publicitaire.

L’utilisation de plusieurs comptes réduit le risque de bannissement des comptes. Si un compte publicitaire est restreint, votre autre compte publicitaire continue de fonctionner. L’utilisation de plusieurs comptes publicitaires peut améliorer la gestion des risques pour les campagnes — imaginez perdre tous vos revenus parce que votre seul compte a été signalé à cause d’une seule infraction dans une création publicitaire. Expansion géographique. Les annonceurs internationaux profitent de comptes séparés pour chaque région (États-Unis, UE, LATAM) afin de gérer les devises locales, la conformité et les différences de fuseau horaire.

Les annonceurs internationaux profitent de comptes séparés pour chaque région (États-Unis, UE, LATAM) afin de gérer les devises locales, la conformité et les différences de fuseau horaire. Tests et mise à l’échelle. Plusieurs comptes permettent de tester de nouvelles stratégies publicitaires de manière plus sûre. Diffusez des créations agressives sur un compte de test tout en maintenant la stabilité de votre compte principal. Gardez les campagnes concentrées sur un seul produit afin de réduire les risques.

Des comptes publicitaires séparés facilitent la gestion des risques et améliorent la précision des rapports dans tous les scénarios ci-dessus.

Configuration de Meta Business Manager pour gérer plusieurs comptes publicitaires

La création de votre compte business manager constitue la base. Voici la procédure pour 2026 :

Accédez à business.facebook.com et cliquez sur « Créer un compte » Saisissez la raison sociale de votre entreprise, votre adresse e-mail professionnelle et votre page facebook principale Effectuez la vérification de l’entreprise lorsque Meta vous le demande afin de confirmer les informations juridiques de votre organisation et d’accéder aux fonctionnalités professionnelles éligibles. La vérification du domaine doit être effectuée séparément lorsque vous devez confirmer la propriété d’un site web.

Dans les paramètres de l’entreprise, vous trouverez la structure qui permet de gérer plusieurs comptes : Personnes, Comptes publicitaires, Pages, Pixels et Moyens de paiement — le tout au même endroit. Meta business suite sert de centre de gestion pour plusieurs comptes publicitaires, pages et pixels.

Pour créer un nouveau compte publicitaire :

Paramètres de l’entreprise → Comptes → Comptes publicitaires → Ajouter → Créer un nouveau compte publicitaire

Choisissez un nom descriptif, définissez le bon fuseau horaire et la bonne devise (ils ne peuvent pas être modifiés après la création)

Vous pouvez créer de nouveaux comptes publicitaires directement dans Business Manager

Pour ajouter des comptes existants, utilisez « Ajouter un compte publicitaire » (s’il vous appartient) ou « Demander l’accès à un compte publicitaire » (si le client en conserve la propriété). La seconde option est la norme pour les agences lorsque le client souhaite garder le contrôle de l’id de son compte publicitaire.

Les limites de création de comptes publicitaires varient selon les Business Portfolios. Les nouveaux annonceurs peuvent initialement être limités à un seul compte publicitaire jusqu’à ce qu’un paiement confirmé soit effectué. Vous pouvez vérifier la limite de création actuelle dans les informations du Business Portfolio. Par ailleurs, Meta limite le nombre de comptes publicitaires qu’un utilisateur individuel peut gérer. Vous pouvez également attribuer plusieurs comptes publicitaires à la même Page Facebook lorsqu’il existe un besoin professionnel légitime.

Gestion des accès et des rôles sur plusieurs comptes publicitaires

Un contrôle strict des accès est indispensable. Une seule autorisation incorrecte peut entraîner des modifications accidentelles de la facturation, la suppression de campagnes publicitaires ou des dépenses non autorisées sur le budget d’un client.

Les rôles des comptes publicitaires Meta sont répartis comme suit :

Administrateur : Contrôle total — créer des publicités, gérer les campagnes, modifier la facturation et attribuer des rôles. Attribuez plusieurs administrateurs à chaque compte publicitaire comme solution de secours.

Contrôle total — créer des publicités, gérer les campagnes, modifier la facturation et attribuer des rôles. Attribuez plusieurs administrateurs à chaque compte publicitaire comme solution de secours. Annonceur : Peut lancer des publicités, modifier des ensembles de publicités et gérer des campagnes, mais ne peut pas modifier la facturation ni les autorisations des utilisateurs.

Peut lancer des publicités, modifier des ensembles de publicités et gérer des campagnes, mais ne peut pas modifier la facturation ni les autorisations des utilisateurs. Analyste : Accès en lecture seule aux indicateurs de performance et aux rapports.

Attribuez des rôles comme Administrateur, Annonceur ou Analyste à chaque compte publicitaire selon les besoins réels. Structure de rôles recommandée :

Seulement 1 à 2 Administrateurs de confiance par business manager

La majorité des membres de l’équipe en tant qu’Annonceurs

Les équipes financières ou les partenaires externes en tant qu’Analystes

Pour gérer les accès : Paramètres de l’entreprise → Personnes → Attribuer des ressources → sélectionnez les comptes publicitaires et le rôle concernés. Accordez uniquement les autorisations nécessaires aux membres de l’équipe afin d’améliorer la responsabilité et la sécurité. Attribuez des autorisations utilisateur basées sur les rôles pour renforcer la sécurité lors de la gestion de plusieurs comptes.

Des audits réguliers des autorisations d’accès contribuent à préserver la sécurité des comptes publicitaires. Effectuez des vérifications trimestrielles afin de retirer les anciens employés, les anciens freelances et les anciens partenaires d’agence. Enregistrez chaque modification à des fins de conformité.

L’authentification à deux facteurs doit être obligatoire pour tous les utilisateurs qui gèrent des comptes publicitaires. Les équipes utilisant Undetectable.io peuvent également partager des profils de navigateur sécurisés au lieu de communiquer directement les identifiants de connexion, ajoutant ainsi une couche supplémentaire d’isolation avec un contrôle administratif sur les personnes autorisées à utiliser chaque profil.

Structuration et organisation de plusieurs comptes publicitaires dans Meta Business

Lorsque vous disposez d’une douzaine de comptes ou plus, les conventions de nommage et la structure déterminent si vous restez organisé ou si vous vous perdez dans la confusion.

Utilisez des conventions de nommage cohérentes pour les comptes publicitaires, les campagnes et les ensembles de publicités. Un format éprouvé :

NomDuClient_Pays_Objectif_AAAAMM — par exemple, StoreA_US_CONV_2026Q3

Regroupez les comptes publicitaires par client ou par projet pour une meilleure organisation. Dans ads manager, utilisez les filtres enregistrés et les étiquettes afin de trouver rapidement le bon compte sans avoir à parcourir toute la liste.

Règles d’organisation des ressources :

Chaque compte publicitaire doit disposer de son propre Pixel Meta afin de préserver la clarté des données — un pixel principal par site ou boutique

Vérifiez séparément les domaines de chaque marque

Associez les pixels au bon compte publicitaire afin d’éviter un chaos de suivi qui altère les données de votre public cible

Pour les décisions concernant la structure : utilisez un seul Business Manager principal lorsque tous les comptes présentent un faible risque et appartiennent à la même entité juridique. Créez des Business Managers séparés pour les secteurs à haut risque ou les entités juridiques différentes afin d’éviter toute contamination croisée.

Le système de dossiers de profils d’Undetectable.io reproduit naturellement cette structure. Créez un dossier par client, chacun contenant des profils de navigateur et des proxys dédiés aux comptes publicitaires facebook de ce client.

Facturation et contrôle financier de plusieurs comptes publicitaires

Les échecs de facturation sont les tueurs silencieux de nombreuses campagnes. Une carte refusée à 2 heures du matin interrompt votre campagne la plus performante, et vous ne le remarquez que le matin.

Configurez la facturation de chaque compte publicitaire dans Paramètres de l’entreprise → paramètres de paiement → Ajouter un moyen de paiement. Les options actuelles incluent les cartes de crédit/débit, PayPal et le prélèvement bancaire, selon le pays.

Deux modèles sont disponibles :

Facturation centralisée : Un moyen de paiement principal pour plusieurs comptes. Convient aux équipes internes qui gèrent plusieurs produits sous une même marque.

Un moyen de paiement principal pour plusieurs comptes. Convient aux équipes internes qui gèrent plusieurs produits sous une même marque. Facturation par client : Chaque compte publicitaire est associé à sa propre carte ou à son propre compte PayPal. Indispensable pour les agences. Séparez la facturation des clients des dépenses internes de l’entreprise afin d’obtenir une comptabilité et des rapports plus clairs.

Associez un moyen de paiement distinct à chaque compte publicitaire afin de séparer la facturation. Configurez les méthodes de paiement pour chaque compte publicitaire afin de gérer les dépenses publicitaires de manière cohérente.

Règles internes claires à établir :

Documentez quelles cartes sont associées à quels comptes publicitaires

Rapprochez les dépenses chaque semaine

Enregistrez chaque modification apportée aux différents moyens de paiement

Pour garantir la fiabilité, configurez toujours des moyens de paiement de secours et des notifications de seuil de facturation afin d’éviter les interruptions soudaines du trafic. Lorsque des problèmes de paiement surviennent, vous avez besoin d’une solution de secours immédiatement disponible.

La réduction des risques est également importante ici : utiliser des instruments de paiement différents pour différents Business Managers limite les bannissements en « effet domino » ou les pannes en cascade dans lesquelles une carte signalée entraîne l’arrêt de tout le système.

Éviter le chevauchement des audiences et la concurrence interne entre les comptes publicitaires

Lorsque vous exécutez des campagnes sur plusieurs comptes Facebook ciblant des audiences similaires, vous risquez de vous retrouver à enchérir contre vous-même. Cela peut entraîner une hausse des CPM, une lassitude publicitaire et un gaspillage du budget. Surveillez le chevauchement des audiences, la fréquence, la portée et les performances des campagnes afin d’identifier les expositions répétées et la concurrence interne.

Utilisez les outils d’audience et de reporting actuellement disponibles dans Meta Ads Manager pour déterminer si les campagnes ciblent des utilisateurs similaires. Comme la disponibilité des fonctions spécifiques de chevauchement des audiences peut varier selon le compte et le type d’audience, comparez également les paramètres de ciblage, la portée, la fréquence, le CPM et les performances aux enchères entre les campagnes.

Méthodes pratiques pour éviter le chevauchement :

Ajoutez des exclusions d’audience afin d’éviter que les campagnes ne se concurrencent (par exemple, excluez les acheteurs des audiences de prospection)

Segmentez les audiences par zone géographique, appareil ou langue

Segmentez les campagnes par étape de l’entonnoir afin d’éviter les chevauchements — divisez les audiences froides, chaudes et de retargeting entre des comptes ou des structures de campagnes distincts

Utilisez des centres d’intérêt différents pour chaque campagne publicitaire facebook

Créez plusieurs ensembles de publicités au sein d’un même compte publicitaire afin de cibler différentes audiences sans facturation séparée

Limitez le nombre de campagnes exécutées simultanément

Pour préserver l’engagement de l’audience et la fraîcheur des créations, définissez des limites de fréquence lorsqu’elles sont disponibles et renouvelez régulièrement les créations publicitaires. Lorsque différentes équipes gèrent plusieurs comptes publicitaires ciblant des audiences qui se chevauchent, conservez une documentation centralisée et un calendrier de planification partagé.

Undetectable.io ne modifie pas la logique de ciblage, mais en maintenant l’environnement de chaque compte stable et isolé, il garantit que vos données restent suffisamment propres pour prendre des décisions de segmentation pertinentes, que vous utilisiez Facebook, Instagram ou plusieurs comptes Reddit avec une isolation appropriée.

Une équipe diversifiée de spécialistes du marketing numérique est réunie autour d’une grande table, collaborant avec des ordinateurs portables et des carnets, et discutant des stratégies permettant de gérer plusieurs comptes publicitaires Facebook et d’exécuter des campagnes publicitaires efficaces pour différents publics. L’atmosphère concentrée et dynamique reflète leurs efforts pour optimiser les créations publicitaires et les indicateurs de performance.

Sécurité, anonymat et prévention des bannissements lors de la gestion de nombreux comptes publicitaires

Les systèmes antifraude de Meta en 2026 sont plus agressifs que jamais. La détection basée sur l’IA analyse désormais les empreintes numériques des appareils, les modèles d’IP, le comportement de connexion et les signaux environnementaux afin d’identifier les comptes exploités par la même personne ou entité. Des outils comme AmIUnique.org pour l’analyse des empreintes numériques montrent à quel point une configuration de navigateur peut être identifiable. Pour les annonceurs utilisant plusieurs comptes, il s’agit du risque opérationnel le plus important.

Ce qui crée des signaux « liés » déclenchant des bannissements :

Le même appareil ou navigateur utilisé pour plusieurs comptes

Des adresses IP partagées

Des empreintes numériques de navigateur identiques (Canvas, WebGL, polices, résolution d’écran)

Des moyens de paiement qui se chevauchent

Des habitudes de connexion ou des heures de lancement de campagnes synchronisées

Surveillez la qualité des comptes afin d’éviter les infractions susceptibles d’entraîner des bannissements. Bonnes pratiques pour maintenir les comptes séparés et isolés :

Une IP stable ou un proxy résidentiel par compte. Des adresses IP uniques de proxys résidentiels doivent être attribuées à chaque compte afin de maintenir l’isolation. Lancez les publicités depuis une seule adresse IP par compte, en choisissant parmi les meilleurs services de proxy pour Undetectable.io.

Une empreinte numérique de navigateur et un ensemble de cookies uniques par compte

Ne vous connectez jamais à des dizaines de comptes depuis le même navigateur classique

C’est ici que les navigateurs antidetect démontrent leur valeur. Utilisez des navigateurs antidetect pour créer des environnements isolés destinés à gérer plusieurs comptes. Voici comment fonctionne Undetectable.io :

Générez des profils de navigateur distincts avec des empreintes matérielles et logicielles uniques

Associez différents proxys à chaque profil en suivant un guide étape par étape pour connecter des proxys résidentiels à Undetectable

Stockez les cookies et les données locales séparément afin que chaque profil se comporte comme un utilisateur réel distinct

Flux de travail concret : Une équipe d’affiliation qui gère 20 comptes publicitaires meta associe chacun d’entre eux à son propre profil Undetectable.io et à son propre proxy résidentiel. Chaque profil dispose d’une empreinte numérique unique, de cookies indépendants et d’un historique de navigation correctement préparé. Résultat : si un compte est soumis à une restriction, les 19 autres restent intacts.

Undetectable.io est conçu pour les spécialistes du marketing légitimes qui ont besoin de confidentialité et de stabilité — et non pour enfreindre les conditions de Meta ou diffuser des contenus interdits. L’objectif est la résilience opérationnelle, pas le contournement des politiques.

Utiliser les bons outils pour gérer plusieurs comptes publicitaires Facebook à grande échelle

Considérez votre pile d’outils comme plusieurs couches : Meta Business Manager gère le contrôle officiel, tandis que les outils externes assurent l’isolation des comptes multiples, l’analyse et l’automatisation. À mesure que votre pile se développe, comparez les tarifs et les limites d’Undetectable.io afin que votre infrastructure de navigateur évolue avec votre volume publicitaire.

Ce que meta business suite couvre nativement :

Accès centralisé aux Pages, comptes publicitaires, pixels et catalogues

Analyses et rapports de base sur les campagnes

Boîte de réception unifiée pour les commentaires et les messages (hootsuite ads et des outils similaires peuvent étendre cette fonctionnalité)

Undetectable.io sert de couche principale d’infrastructure multi-comptes pour Facebook et d’autres plateformes ; vous pouvez par exemple appliquer des principes similaires lorsque vous maîtrisez les stratégies multi-comptes sur Instagram :

Profils de navigateur locaux illimités dans les forfaits payants — limités uniquement par l’espace disque

Stockage local des données pour une confidentialité maximale (les profils restent sur votre appareil et non sur des serveurs cloud)

API et fonctionnalités d’automatisation pour les utilisateurs avancés et les agences gérant des dizaines de comptes

Outils complémentaires pour compléter votre pile :

Tableaux de bord de reporting comme Looker Studio pour la visualisation entre plusieurs comptes. L’utilisation d’outils de reporting automatisés peut simplifier la surveillance des KPI sur plusieurs comptes.

Outils d’optimisation des enchères et basés sur des règles. Des règles automatisées peuvent être configurées dans Ads Manager afin de surveiller les performances sur tous les comptes.

Plateformes de gestion de projet pour l’approbation des créations et la collaboration

Créez des procédures opérationnelles standard autour de ces bons outils afin que les nouveaux membres de l’équipe puissent gérer plusieurs comptes de manière cohérente. Organisez des ateliers internes au moins deux fois par an afin que l’équipe reste informée des mises à jour des outils, des changements de politique de Meta et des pratiques de sécurité des comptes.

L’image représente un espace de travail moderne et organisé avec un ordinateur portable affichant des données analytiques à côté d’un bureau soigneusement aménagé. Cette configuration est idéale pour les spécialistes du marketing numérique qui gèrent plusieurs comptes publicitaires Facebook, leur permettant d’exécuter efficacement des campagnes et d’analyser les indicateurs de performance.

Bonnes pratiques et maintenance continue de plusieurs comptes publicitaires

Tout ce qui précède ne signifie rien sans une maintenance régulière. Voici la liste de contrôle récurrente qui permet de maintenir votre système multi-comptes en bon état sur le long terme.

Routines opérationnelles récurrentes :

Chaque semaine : Examinez les performances de chaque compte publicitaire — ROAS, CPA, CTR. Identifiez rapidement les comptes peu performants.

Examinez les performances de chaque compte publicitaire — ROAS, CPA, CTR. Identifiez rapidement les comptes peu performants. Chaque mois : Réaffectez le budget entre les comptes en fonction des résultats. Examinez les performances chaque mois et documentez les modifications apportées aux campagnes afin de garantir la responsabilité.

Réaffectez le budget entre les comptes en fonction des résultats. Examinez les performances chaque mois et documentez les modifications apportées aux campagnes afin de garantir la responsabilité. Chaque trimestre : Auditez les accès et la facturation de tous les comptes. Vérifiez régulièrement les accès des utilisateurs afin de maintenir la sécurité. Assurez-vous qu’aucun ancien membre de l’équipe ne conserve un accès administrateur à un compte.

Conservez une feuille de calcul actualisée ou un wiki interne documentant chaque compte publicitaire, son business manager, le moyen de paiement associé, le responsable et l’id du compte publicitaire. Il s’agit de votre source unique de vérité lorsque quelque chose ne va pas.

Pour les tests, standardisez votre méthodologie : exécutez toujours les nouvelles créations publicitaires et les nouvelles audiences dans des campagnes de test dédiées avant de les déployer sur vos comptes principaux. Cela empêche les stratégies non éprouvées de nuire aux données de performance stables de votre nouveau compte.

Lorsque des incidents surviennent — et ils surviendront — préparez un plan de réponse :

Restriction du compte publicitaire : Passez à un compte de secours, déposez immédiatement un recours et documentez la cause

Passez à un compte de secours, déposez immédiatement un recours et documentez la cause Échec de facturation : Passez d’abord à un moyen de paiement de secours, puis diagnostiquez le problème de carte ou de banque

Passez d’abord à un moyen de paiement de secours, puis diagnostiquez le problème de carte ou de banque Connexion suspecte ou alertes de sécurité : Sécurisez le compte concerné, examinez les sessions actives, mettez à jour les mots de passe, activez ou vérifiez l’authentification à deux facteurs, supprimez les accès non autorisés et auditez les actions récentes de l’équipe.

La gestion à grande échelle de plusieurs comptes facebook est une discipline, et non une configuration ponctuelle. Les annonceurs qui ont réussi au cours de l’année passée et qui continueront à réussir sont ceux qui considèrent la gestion multi-comptes comme une pratique opérationnelle continue.

Prêt à créer un système multi-comptes plus sûr ? Commencez avec le forfait gratuit d’Undetectable.io, configurez des profils isolés pour 2 à 3 comptes publicitaires clés et découvrez ce que signifie gérer plusieurs comptes sans craindre constamment les bannissements liés. Développez ensuite votre infrastructure à mesure que vos besoins augmentent.