2つ目のInstagramアカウントを作成する方法：シンプルなステップ別ガイド

Instagramで別々のアイデンティティを管理することは、2026年には一般的なやり方になっています。家族写真をビジネスクライアントから分けておきたい場合でも、異なる興味ごとにニッチなページを運営したい場合でも、個人フィードと混ぜずにクライアント案件を扱いたい場合でも、2つ目のinstagramアカウントはその問題をきれいに解決してくれます。

Instagramは公式に複数のinstagramアカウントをサポートしており、全体の手順はモバイルなら5分もかかりません。ただ、単にサインアップの流れを進めるだけでなく、セキュリティ、長期的な安定性、そして後でアカウントに問題を起こしかねないフラグを避けることについて、現実的に考えるべき点があります。

このガイドでは、モバイルとデスクトップの両方で追加アカウントを作成する方法、効率よく切り替える方法、そしてすべてを整理して管理する方法を解説します。また、Instagramの標準ツールでは足りなくなり、より強力な手段が必要になったときにどうなるかについても取り上げます。

複数のクライアントやブランドにわたって多くのinstagramアカウントを管理するマーケターや代理店向けに、Undetectable.ioも紹介します。これは、固有のフィンガープリントを持つ分離されたブラウザプロファイルを作成するアンチディテクトブラウザで、相互リンクのリスクなしに数十から数百のアカウントをより安全に運用できます。

はい。Instagramのポリシーでは、ユーザーが複数のアカウントを作成・管理することを明示的に認めています。これはMetaのヘルプセンターのドキュメントで直接確認されており、2026年に向けても条件は変わっていません。

各instagramアカウントは、それぞれ独立して次のものを持ちます：

フォロワーとフォロー中のリスト

フィードとアルゴリズムの設定

ダイレクトメッセージ

設定とセキュリティ構成

1人のユーザーが、非公開の個人用アカウントと、公開のinstagramビジネスアカウントまたはクリエイタープロフィールを、ポリシー上の問題なく並行して維持することができます。アカウントセンターは、プロフィールを連携して切り替えを簡単にするのに役立ちますが、連携してもデータが統合されるわけではなく、セキュリティ上の考慮が不要になるわけでもありません。特に、多数のアカウントを管理するユーザーにとっては重要です。

標準のinstagramアプリでは、1台のスマートフォンまたはタブレットで最大5つのアカウントに同時ログインした状態を維持できます。これはiOSとAndroidの両方に適用されます。

所有できるinstagramアカウント総数に厳密な全体上限はありません。制約は実用面にあります。つまり、同じデバイス上でアプリが同時にサポートするのは5アカウントまでということです。

5つを超えるアカウントにアクセスする必要がある場合は：

1つのアカウントからログアウトして別のアカウントにログインする

別のデバイスを使う

デスクトップで別々のブラウザセッションを使う

Undetectable.ioのようなアンチディテクトブラウザを使ってWebベースでアクセスする

Metaのアカウントセンターでも、最大5つのプロフィールを接続して管理を簡素化できます。代理店やヘビーユーザーはすぐにこの上限を超えることが多く、その時点でブラウザベースのソリューションが必要になります。

詳細に入る前に、まずは簡単な流れです：

スマートフォンでinstagramを開く プロフィールに移動してメニューをタップする instagramアカウントを追加をタップする 新しいアカウントを作成を選ぶ（ログインではなく） ユーザーネーム、メールアドレス、パスワードを入力して登録を完了する 所要時間： 約3〜7分

現在のアカウントを削除したりログアウトしたりする必要はありません。次のセクションで、モバイルとデスクトップでの作成方法をステップごとに説明します。

2026年において、2つ目のinstagramプロフィールを作成する最も速く便利な方法は、依然としてモバイルです。手順はiOSとAndroidでほぼ同じで、見た目の違いが少しあるだけです。

認証には電話番号またはメールアドレスのどちらでも使えますが、長期的な管理には別々のメールアドレスの方が適しています。特に、異なるブランドやクライアントを扱う場合はなおさらです。

Instagramアプリのインターフェースを表示したスマートフォンを持つ人物。画面には複数のInstagramアカウントを管理するためのオプションが表示されている。追加アカウントの作成、プロフィール間の切り替え、個人アカウントとビジネスアカウントの両方へのアクセス機能が強調されている。

ステップ1： instagramを開きます（2026年初頭のどのバージョンでも、ReelsやStoriesを含むフル機能セットをサポートしています）。

ステップ2： 右下のプロフィール画像をタップして現在のプロフィールを開きます。

ステップ3： 画面上部のユーザーネームをタップします。追加済みアカウントと、別のアカウントを追加するオプションを含むメニューが表示されます。

ステップ4： 「アカウントを追加」を選択し、ポップアップから「新しいアカウントを作成」に進むために続行をタップします。「既存のアカウントにログイン」は選ばないでください。

ステップ5： 新しいユーザーネームを入力します。ベストプラクティス：

ブランドとして使いやすく、つづりやすいものにする

商標の問題を避ける

利用可能か確認する（取得済みならInstagramが代替案を提案します）

ステップ6： Instagramは、新しいアカウントをアカウントセンターに接続するか、別のパスワードでサインアップするかを尋ねます。別個のログインを使うと、クライアントプロフィールを管理する代理店にとってより高い分離性が得られます。

ステップ7： 自分のメールアドレスを追加します。他のアカウントと共有していないユニークなメールアドレスを使ってください。Gmailエイリアス（user+ig2@gmail.com など）は1つの受信箱にメールを集約できますが、Instagramのシステム内で保証された別個のアイデンティティとして扱うべきではありません。

ステップ8： SMSまたはメールで送られた認証コードを確認します。強力なパスワードを設定し、パスワードマネージャーに保存してください。

ステップ9： すぐにプロフィール写真、名前、自己紹介を追加します。このアカウントの目的に合ったCTAやブランドフレーズを含めてください。

ステップ10： このアカウントをビジネス専用または仮名用にする場合は、「連絡先を探す」の提案はスキップしてください。連絡先同期によって、アカウント同士に望ましくないつながりが生まれることがあります。

新しいモバイルアカウントのセキュリティのヒント

2026年でも、アカウントの乗っ取りやフィッシングは重大な脅威です。新しいinstagramプロフィールを保護する方法は次のとおりです：

二要素認証をすぐに有効にする。 サイバーセキュリティのガイダンスによると、二要素認証を有効にしたアカウントは侵害される可能性が大幅に低くなります。

SMSより認証アプリを使う。 Google Authenticator、Authy、または1Password内蔵の認証機能は、SIMスワップの脆弱性があるSMSコードよりも安全です。

バックアップコードは安全に保管する。 メモアプリではなく、パスワードマネージャーに保存してください。

パスワードを使い回さない。 各instagramアカウントには、固有で強力なパスワード（記号を含む20文字以上）を設定する必要があります。

ログインアクティビティを定期的に確認する。 1台のデバイスで複数のクライアントアカウントを管理している場合は、Instagramのセキュリティ設定でアクティブなセッションを監査し、不審なログインを無効化してください。

instagram.comを使ったデスクトップ利用では多くの基本的な作業を行えますが、デスクトップでのInstagram Liveは、シンプルな内蔵Webフローではなく、配信ソフトウェアを使うLive Producerで扱われます。そのため、代理店、EC運営、またはリモートチームでノートPCから作業するソーシャルメディアマネージャーにとって便利です。

すでに別のアカウントにログインしているか、まっさらな状態から始めるかで、手順は少し異なります。

複数アカウント作業を頻繁に行う場合、Undetectable.ioのようなブラウザ分離ツールや ブロックを避けるための専門的なInstagramマルチアカウント戦略を使うと、シークレットウィンドウを行き来するよりもデスクトップのワークフローが安全で拡張しやすくなります。

ステップ1： モダンブラウザ（Chrome、Firefox、Edge、Safari）を開き、instagram.comにアクセスします。

ステップ2： 既存アカウントにログインしている場合は、次のいずれかを行います：

その他メニューからログアウトする

プライベート/シークレットウィンドウを開いてクリーンなサインアップフォームにアクセスする

ステップ3： サインアップをクリックし、次の情報を入力します：

固有のメールアドレスまたは電話番号

氏名（ビジネスアカウントならブランド名でも可）

ユーザーネーム

強力なパスワード

ステップ4： 各アカウントには、それぞれ到達可能な専用メールアドレスまたは電話番号を使う必要があります。Gmailの「+」エイリアスは受信箱管理には役立ちますが、Instagram登録用として公式に保証された別個のアドレスとして説明すべきではありません。

ステップ5： メールまたはSMS認証を完了します。確認が済めば、新しいプロフィールにすぐアクセスできます。

ステップ6： あなたのinstagramプロフィールをカスタマイズします：

高解像度のロゴまたは顔写真をアップロードする

キーワード入りの魅力的な自己紹介を書く

必要に応じて所在地を追加する

外部リンク（Webサイト、Linktree、または商品ページ）を追加する

ステップ7： 作成後、別タブで元のアカウントに再ログインします。必要であれば、Instagramのアカウントセンターを使ってプロフィールを接続し、より素早く切り替えられるようにします。

デスク上にノートパソコンが置かれ、Instagramアカウントのログイン画面を表示したブラウザウィンドウが映っている。インターフェースは複数のInstagramアカウントを管理するためのオプションを示しており、ユーザーが個人アカウントとビジネスアカウントを効率よく作成・切り替えできることを示唆している。

アンチディテクトブラウザは、各ブラウザプロファイルを完全に別のデバイスのように見せる分離環境を作ります。各プロファイルには独自のブラウザフィンガープリントとCookieがあり、専用プロキシを使うこともできます。

Undetectable.ioは、デスクトップから複数のinstagramアカウントをクロスリンクのリスクなく安全に作成したいマーケター、アービトラージ専門家、代理店向けに特化して構築されています。

基本的なワークフロー：

WindowsまたはmacOS向けUndetectable.ioをダウンロードする（Windows 64-bit または macOS 12+、Intel または Apple Silicon） 新しいブラウザプロファイルを作成し、アカウント名にちなんで名前を付ける（例：「IG – @brand_us」） 信頼できるプロバイダーの 専用プロキシを接続する（住宅用またはモバイルプロキシ推奨） そのプロファイル内でinstagram.comを開き、アカウントを作成またはログインする

各Undetectable.ioプロファイルは、固有のユーザーエージェント、画面解像度、フォント、タイムゾーン、その他のフィンガープリントパラメータを持つ別個のデバイスとして振る舞います。 BrowserLeaksの匿名性およびフィンガープリントテストのようなツールを使って、あなたのブラウザが何を明らかにしているか理解しましょう。これにより、Instagramがデバイスアイデンティティを通じて複数のアカウントを結び付けるのを防げます。

どの方法を使うべきか：

標準ブラウザは、追加で1〜2アカウントなら十分使えます

Undetectable.ioは、10、20、または100以上のプロファイルを扱うときに真価を発揮します

2つ目のInstagramアカウントを作成した後にアカウントを切り替える方法

アカウントの作成は仕事の半分にすぎません。混乱なく素早く切り替えることが、クライアント用コンテンツを個人アカウントに投稿してしまうような気まずいミスを防ぎます。

Instagramではモバイルで即座に切り替えが可能です。デスクトップでは、Undetectable.ioのようなツールと組み合わせない限り、より制限があります。識別しやすいアバターと明確な命名ルールを使うことで、投稿ミスを避けやすくなります。

Instagramモバイルアプリでアカウントを切り替える

両方のアカウントを追加したら、ログアウトせずに数秒で切り替えられます：

プロフィール画像をタップする（右下） プロフィール画面上部のユーザーネームをタップする 下部にすべての連携済みアカウントを表示するメニューが出る 切り替えたいアカウントをタップすると即座に切り替わる

ショートカットジェスチャー： 最近のアプリビルドでは、下部ナビゲーションのプロフィール画像を長押しするか、ユーザーネームをダブルタップすると、直近で使った2つのアカウント間を切り替えられます。

通知に関する注意： 通知は複数アカウントにまたがって集約されます。他のアカウントのDMやコメントを見逃さないよう、各プロフィールを定期的に確認してください。

デスクトップでアカウントを切り替える

instagram.comでの切り替えは、モバイルよりも手間がかかります：

その他メニューの「アカウントを切り替える」を使う

セキュリティのため、時々パスワードの再入力が必要になる場合がある

ときにはログアウトして再ログインが必要になる

小規模管理向け： アカウントごとに別のブラウザプロファイル（ChromeプロファイルやFirefoxコンテナ）を作成します。

より本格的な運用向け： Undetectable.ioなら、各instagramアカウントに固有のフィンガープリントとプロキシを持つ専用ブラウザプロファイルを割り当てられます。複数のプロファイルウィンドウを横に並べて開き、それぞれを別アカウントに継続ログインさせたまま再認証の手間なく運用できます。これは、 最良のGoLogin代替アンチディテクトブラウザで得られる体験に近いものです。

2つ目のInstagramアカウントを作成して運用する際のベストプラクティス

新しいアカウントが稼働し始めたら、それを整理され、プロフェッショナルで、安全な状態に保つには継続的な注意が必要です。

どこでも同じパスワードを使う、アカウント間でコピペのスパムをする、ランダムなネットワークからログインするといった不注意なパターンは、セキュリティチェックを引き起こしたり、プロフィールを危険にさらしたりする可能性があります。各アカウントを、それぞれの目標、オーディエンス、コンテンツカレンダーを持つ別個のプロジェクトとして扱ってください。

要素 推奨事項 メールアドレス アカウントごとに異なるアドレス（例：ビジネス用なら marketing@brand.com） パスワード 20文字以上の固有パスワードをパスワードマネージャーに保存 電話番号 多くのアカウントでの使い回しは避ける（追加認証が発生しやすい） 2FA 認証アプリを使ってすべてのアカウントで有効化する

ログイン情報、メールアドレス、2FA方式、バックアップコードをアカウントごとに記録した安全なドキュメントを保管してください。これにより、アカウント復旧やクライアントへの引き継ぎが簡単になります。

コンテンツとトーンを明確に分ける

個人アカウントとビジネスアカウントは、プロフィールを見た人がどのアカウントを見ているかすぐわかるよう、自己紹介、アバター、投稿スタイルを変えるべきです。

同一コンテンツを調整なしでクロスポストするのは避けましょう。各オーディエンスに合わせてキャプションやクリエイティブを調整してください。フィットネス系のニッチページと家族旅行を載せる個人アカウントでは、まったく異なるトーンが必要です。

別々のコンテンツカレンダー—シンプルなスプレッドシートでも十分です—を用意すれば、誤ったコンテンツを投稿してしまうのを防げます。Undetectable.ioを使うマーケティングチームは、好みのスケジューラーやSMMプラットフォームと組み合わせることで、アカウントごとに安全にキャンペーンを計画できます。

セキュリティと長期的な安定性を優先する

メインアカウントだけでなく、すべてのアカウントで二要素認証を有効にしましょう。設定の「ログインアクティビティ」を定期的に確認し、不審なセッションを見つけてください。

特にクライアント用アカウントや収益化しているアカウントでは、ログイン時に公衆Wi-Fiや不安定なVPNを避けましょう。

Instagramのアルゴリズムは行動パターンを分析しています。突然の大量フォロー/アンフォロー、スパム的なDM、1日のうちに複数の国からのログインなどは、チェックポイントや一時的なブロックを引き起こす可能性があります。共有デバイスでの不十分なマルチアカウント管理は、セキュリティチェック、制限、アカウント問題のリスクを高める可能性があります。

複数のクライアントアカウントを管理する人にとって、Undetectable.ioのようなアンチディテクトブラウザをアカウントごとのプロキシと一緒に使うことは、クロスリンクのリスクを大幅に下げます。別々のブラウザ環境を使うことで、運用上のミスを減らし、アカウント間リンクの一部リスクを下げる助けになりますが、具体的な割合の主張には証拠が必要です。

多くの読者は、1つのinstagramアカウントから始めて2つ目を追加します。しかし、ニッチページ、クライアント案件、テスト用アカウントはすぐに増えていきます。やがて5、10、50ものプロフィールを管理することになります。

Instagramの標準アプリは2〜3アカウントならうまく扱えますが、規模が大きくなると煩雑でリスクが高くなります：

多数のアカウントにまたがる通知の混乱

間違ったプロフィールへの投稿

繰り返されるセキュリティチェック

パターンが不審に見える場合のデバイスレベルのフラグ

アプリあたり5アカウントという実質的な上限によって、常にログインとログアウトを繰り返すことになります。ここでプロ向けツールが必要になります。

この画像は、複数のコンピューターモニターが並ぶプロフェッショナルな作業スペースを描いており、それぞれにさまざまなブラウザウィンドウが表示されている。これは、複数のInstagramアカウントやソーシャルメディアプラットフォームの管理に使われている可能性が高い。このセットアップは、投稿のスケジュール管理やプロフィール間の切り替えなど、異なるアカウントに関連する作業を効率的に処理することに重点を置いていることを示している。

マルチアカウントのマーケターがアンチディテクトブラウザを使う理由

アンチディテクトブラウザは、各instagramアカウントに固有のブラウザフィンガープリントを持つ「仮想デバイス」を割り当てます。これには、ユーザーエージェント、画面サイズ、インストールされたフォント、タイムゾーン、WebGLパラメータ、canvasレンダリングが含まれます。

これにより、代理店、アービトラージ専門家、ソーシャルメディアマネージャーは、単一のデバイスアイデンティティを通じて多数のクライアントアカウントが結び付けられるのを避けられます。Instagramの機械学習はこうしたパターンを探しており、それを断ち切ることがスケールのために不可欠です。

Undetectable.ioは、 チーム規模ごとに異なる料金プランを提供しています：

有料プランでは 無制限のローカルプロファイル （ディスク容量のみが上限）

（ディスク容量のみが上限） データが端末外に出ない ローカル保存

チームコラボレーション用の クラウド同期

地理的一貫性のためのプロファイルごとのプロキシ接続

ステップ1： Undetectable.ioをWindows 64-bitまたはmacOS 12+にダウンロードしてインストールします（IntelおよびApple Siliconをサポート）。

ステップ2： 新しいブラウザプロファイルを作成します。instagramアカウント名にちなんで名前を付けます（例：「IG – @brandname_us」）。

ステップ3： 専用プロキシを接続します（最も信頼スコアが高いのは住宅用またはモバイル推奨）。各プロファイルは安定したIP/位置情報の組み合わせからアクセスしているように見えます。

ステップ4： プロファイルを起動し、instagram.comを開き、その分離されたブラウザセッション内で対象アカウントにログインするか作成します。

ステップ5： Cookieを保存し、このプロファイルを日常的に再利用します。Instagramにはそのアカウント用の一貫した「デバイス」と位置情報として見えるため、チェックポイントや疑いが減ります。

このワークフローにより、絶え間ない再ログインが不要になり、アカウント間リンクが減少し、チームが必要なプロファイルだけを共有しつつ他のアカウントの認証情報を露出させずに済むようになります。

自分が2つのinstagramアカウントを持っていることは他人に見えますか？

1つのアカウントのフォロワーが、自動的にあなたの他のアカウントを見ることはありません。あなた自身が公開リンクしたり、識別可能なプロフィール情報を再利用したり、連絡先同期やクロスアカウント接続のようなシグナルを重ねたりしない限り、アカウントは別々のままです。

2つ目のアカウントには別の電話番号が必要ですか？

サインアップ時に厳密には必要ありません—メールアドレスで十分です。ただし、重要度の高いアカウントでは、別の電話番号を使うとアカウント復旧に役立ち、多数のアカウントを管理するときの追加認証も避けやすくなります。

2つのinstagramアカウントを統合できますか？

Instagramにはネイティブの統合機能はありません。統合したい場合は、移行を手動で告知し、フォロワーを別プロフィールへ案内する必要があります。

2つ目のinstagramアカウントはメールと電話のどちらで作る方が安全ですか？

SIMスワップのリスクがあるため、セキュリティ面ではメールアドレスの方がやや有利です。最善の保護のために、メールと認証アプリによる二要素認証を組み合わせてください。

同じデバイスからログインすると2つ目のアカウントはBANされますか？

同じデバイスから2つのアカウントにログインすること自体は、ごく普通で想定内です。問題になるのは、攻撃的なアクティビティ（大量フォロー、スパムDM）や、同一フィンガープリントの単一デバイスで無関係な多数のアカウントを管理する場合です。

2つ目のプロフィールにはBusinessまたはCreatorアカウントが必要ですか？

いいえ。ただし、プロアカウントにアップグレードすると、分析機能、連絡先ボタン、広告機能が使えるようになり、小規模事業者やブランドには便利です。

Undetectable.ioのようなアンチディテクトブラウザを使うのは正当ですか？

はい。プロフェッショナルは、整理されたより安全なアカウント管理のためにこうしたツールを使っています。Undetectable.ioは、標準の上限に対して無制限の安全なセッションを可能にし、複数のソーシャルメディアアカウントを扱う代理店やマーケターにとって標準的な実務になっています。

2つ目のinstagramアカウントを作成するのは、本当に簡単です。モバイルなら数分、デスクトップでも簡単で、どちらの方法もInstagramのポリシーで正式にサポートされています。

最も重要な実践は、固有のメールアドレスを使うこと、強力なパスワードを設定すること、二要素認証を有効にすること、アカウント間で明確なブランド上の違いを作ること、そして一貫した人間らしいアクティビティを保つことです。これらの基本が、長期的にアカウントを守ります。

1つだけ追加アカウントを作るなら、標準のinstagramアプリで必要なことはすべてこなせます。しかし、本格的なマルチアカウント運用—クライアント管理、異なるブランドのテスト、eコマース展開の拡大—では、適切なツールが、絶えない頭痛の種とスムーズな運用の違いを生みます。

複数のソーシャルメディアアカウントを管理していて、分離されたブラウザプロファイル、無制限のローカルセッション、プロファイルごとのプロキシ、より安全なマルチアカウント運用を求めているなら、 Undetectable.ioを無料で試してみてください 。プロたちがどのようにアカウントを整理し保護しているかがわかります。