無料のGoogle電話番号を簡単かつ素早く取得する方法

2026年に無料のGoogle電話番号を取得することは、個人の身元情報をオンラインアカウントから切り離し、実際の携帯番号を公開せずに各種プラットフォームを認証し、複数の業務プロジェクトを別々の電話回線で管理するための、今でも最も実用的な方法のひとつです。新しいビジネスのためにgmailアカウントを作成する必要がある場合でも、プライバシー保護のために単に予備の番号が欲しい場合でも、Google Voice は米国内の国内利用であれば無料のシンプルなソリューションを提供します。

このガイドでは、すぐにできるセットアップ手順から高度なマルチアカウンティング戦略までを解説し、Undetectable.io のようなツールが各番号をデジタル指紋からどのように分離するのかも紹介します。

現代的なワークスペースに座った人物が、近くにスマートフォンを置きながらノートパソコンに集中しています。この環境は、Gmailアカウントの作成や、セキュリティ強化のための電話番号認証など、メールアカウント管理に関連する作業をしている可能性を示しています。

Google Voice は、2026年に無料のGoogle電話番号を取得するための主要サービスです。Google アカウントに紐づいた仮想の米国電話番号を提供し、どのブラウザやモバイルアプリからでも通話、SMS、ボイスメールを利用できます。

すぐに始める手順は次のとおりです。

Google Voice は個人利用向けの無料の米国電話番号を提供しており、voice.google.com または公式の android / iOS アプリから利用できます

前提条件は次のとおりです：正常な状態の Google アカウント、Google Voice が正式に利用可能な地域でのアクセス権、そして一度限りの認証に使う既存の電話番号。

注意：Google Voice では電話番号認証が必要であり、この手順で受け付けられない番号タイプもあります。

基本的な流れは次のとおりです。

voice.google.com にサインインする 「For personal use」を選択する デバイスタイプとして「Web」を選ぶ 都市名または市外局番で検索する（例：New York、San Francisco、312） 一覧から利用可能な無料番号を選ぶ 認証用に既存の電話番号をリンクし、Google の案内に従って確認手順を完了する SMS または音声通話で受け取った認証コードを入力する

米国内から米国およびカナダの番号への Google Voice 通話の多くは無料ですが、国際発信は Google Voice の料金に従って請求されます。

マーケターやマルチアカウント利用者にとって、Undetectable.io は各 Google Voice プロファイルを固有のブラウザ環境に分離し、フィンガープリントの相関によるアカウント間リンクを防ぐのに役立ちます

無料のGoogle電話番号とは、具体的には Google Voice 番号のことを指します。これは、国内利用であれば無料でアカウントに割り当てられる仮想の米国電話番号です。Google Voice は米国内の通話とテキストに幅広く対応しており、サービス条件、提供範囲、制限は Google によって定義されているため、通信キャリア料金なしでサブ回線を必要とするユーザーにとって定番の選択肢となっています。

主な機能には、Web またはアプリのインターフェースから SMS を送受信すること、デスクトップやモバイルから発信すること、speech-to-text によるボイスメール文字起こし、本物の電話への転送、発信者が名乗るコールスクリーニング、機械学習によるスパムフィルタリングなどがあります

既存の番号を Google Voice に移行したい場合は、20ドルの一回限りの料金で番号ポーティングが可能です

制限もあります：利用可能地域は米国中心であり、非アクティブな番号は Google に回収される可能性があり、大量の自動利用は Google のポリシーに違反する場合があります。

プライバシーを重視するユーザーやグロースマーケターは、仕事用と個人用の通信を分けること、電話番号を公開せずにアカウントを作成すること、各種プラットフォームでのマルチアカウント認証を容易にすることを目的として、これらの番号を高く評価しています

番号自体は無料でも、Google のエコシステムとデータポリシーには紐づいています。Undetectable.io のようなツールと組み合わせることで、Google のサーバーが直接追跡できないブラウザレベルの匿名性を得られます

2026年に無料のGoogle Voice番号を取得するための要件と制限

Google Voice の利用資格ルールは時間とともに厳しくなっており、従来の地域ブロックに加えて行動分析も補助的に使われるようになっています。以下は2026年時点の要件を反映したものです。

地域提供状況：個人向け Google Voice は主に米国のユーザーを対象としており、利用可否は Google の最新の資格要件と認証要件に依存します。

必要なもの：

正常な状態の Google アカウント（ポリシー違反による過去の停止がないこと）

一度限りの電話認証に使う既存の携帯番号または固定電話番号

Google Voice のウェブサイトまたはアプリへのアクセス

Google Voice の利用規約とプライバシーポリシーへの同意

場合によっては、Google が電話番号なしでのアカウント作成を許可することがありますが、リスクやアカウントシグナルによっては電話認証が依然として必要になることがあります。

認証制限は実務上の制約を生みます：Google は同じ電話番号の認証への繰り返し使用を制限しており、再利用制限が適用される場合があります。

利用制限もあります：大量の自動メッセージ送信、ロボコール、その他の不審な行為は Google の不正防止システムを発動させる可能性があります

Google Voice のビジネス機能は、選択した Google Voice プランとアカウント構成に依存し、商用利用では有料のビジネス設定が必要になる場合があります

非アクティブな番号は回収される可能性があります：数か月間メッセージや通話の送受信がないと、Google はその番号をプールに戻すことがあります。定期的に自分宛てにテキストを送ることでアクティブ状態を維持できます

電話番号なしで Gmail アカウントまたは新しい Gmail アカウントを作成するには、まずシークレットモードまたはモバイル端末で Gmail のサインアップページを開きます。詳細を入力し、アカウント作成中に Google が表示する案内に従ってください。代わりに、アカウント復旧とセキュリティのために回復用メールアドレスを追加します。これにより、サインアップ時に提供する個人データの量を減らせる場合がありますが、電話認証が必ず省略されることを保証するものではありません。

認証制限に達している場合、電話番号なしで新しい Gmail または新しい Gmail アカウントを作成することで、電話認証の再利用制限を回避できる場合があります。

ステップごとに解説：Google Voice で無料のGoogle電話番号を作成する

このセクションでは、Google Voice を通じて無料の Google 番号を取得する正当な方法を扱います。手順はデスクトップとモバイルで少し異なるため、両方の方法を以下で詳しく説明します。2026年を通して Google が UI を更新するため、ボタン名は多少変わる場合がある点に注意してください。

デスクトップ（Windows/macOS/Linux）で無料の Google Voice 番号を作成する

ブラウザ経由で設定すると、サインアップの流れを最も細かく制御でき、主要な OS すべてで動作します。

最新のブラウザ（Chrome、Firefox、Edge、Brave）を開き、 https://voice.google.com にアクセスする

まだログインしていない場合は目的の Google アカウントにログインする。新しい gmail または新しい gmail アカウントを作成する必要がある場合は、accounts.google.com に移動し、create account をクリックし、電話番号の入力を求められたら skip を選ぶか、代わりに回復用メールアドレスを追加します。これにより、電話番号を提供せずに gmail を作成できます。

求められたら「For personal use」を選択する（ビジネスアカウント向けの代替は「For Google Workspace」）

デバイスタイプとして「Web」を選び、利用規約とプライバシーポリシーに同意する

都市名（例：「Miami」「Chicago」「San Francisco」）または3桁の市外局番（212、415、872）を入力して利用可能番号を検索する。Google は通常 5〜10 個の候補を表示します

利用可能な一覧から希望の番号を選び、選択を確認する

転送先電話を追加する：既存の米国携帯番号または固定電話番号（10桁）を入力し、SMS または音声通話認証を選ぶ

受け取った 6 桁の認証コードを入力してリンク手続きを完了する

任意設定：カスタムのボイスメール挨拶を録音し、Google Voice 内の通知設定やスパム設定を確認する

プロのヒント：Google が何度もサインアップ試行をフラグする場合は、シークレットモードや新しいブラウザプロファイルを試してください。マルチアカウント環境では、Undetectable.io の anti-detect プロファイルが各セッションごとに固有のフィンガープリントを生成し、アカウント間リンクを防ぎます。

複数の Voice 番号を管理するユーザーにとって、クッキーとプロキシ構成を分離した隔離ブラウザプロファイル は、各アカウントが別々のデバイスとユーザーに属しているように見せることを可能にします

注意：skip または recovery email の方法で新しい gmail アカウントを作成した場合、新しい gmail に電話認証なしでログインできます。

モバイル（Android & iOS）で無料の Google Voice 番号を作成する

モバイルでの設定は、主にスマートフォンから通信を管理するユーザーにとって便利です。

Google Play Store（android）または Apple App Store（iOS）から公式 Google Voice アプリをダウンロードする

アプリを開き、目的の Google アカウントでサインインする。セキュリティ確認のための google prompt が表示されたら、既存の方法で完了してください。iOS デバイスでは、新しい gmail または新しい gmail アカウントを作成する必要がある場合、左下にある 'Create Account' ボタンをタップして手順を開始できます。

電話番号なしで gmail アカウントまたは新しい gmail アカウントを作成するには、案内に従い、電話番号の追加を求められたら skip を選択します。代わりに recovery email を入力して、アカウントのセキュリティを高め、電話認証を回避します。

利用規約が表示されたら同意し、「Continue」または「Get a Google Voice number」をタップする

都市名または市外局番で利用可能な番号を検索し、一覧から無料の選択肢のひとつをタップして選ぶ

実在の電話をリンクする：既存の電話番号を入力し、SMS または通話を認証方法として選び、受け取ったコードを入力して確認する

着信やメッセージを見逃さないよう、プッシュ通知を有効にする

Settings > Devices and numbers で、Voice 番号への着信をネイティブのダイヤラーで鳴らすか、アプリ内のみにするかを設定する

注意：skip/recovery email の方法で新しい gmail アカウントを作成した場合、新しい gmail アカウントに電話認証なしでログインできます。

プロのヒント：プライバシー重視のユーザーは、実際の SIM 番号への転送を無効にし、アプリ内のデータ/Wi-Fi 通話のみに依存することで、メタデータの露出を最小限にできます。

複数の Voice 番号を管理するマルチアカウント利用者は、モバイルウェブ経由で Voice にアクセスする際、各 Google アカウントを別々のデバイスプロファイル、エミュレーター、または Undetectable.io を通じたブラウザベースのセッションに分離するべきです

この画像には複数のスマートフォンが表示されており、それぞれ異なるメッセージングインターフェースを示し、電話番号認証や Gmail アカウント作成オプションなど、さまざまなアカウント管理機能を強調しています。これらのデバイスは、メッセージ送信、メールアカウントへのアクセス、二要素認証のようなセキュリティ設定の管理プロセスを表しています。

アカウント認証とマルチアカウンティングに無料のGoogle番号を使う

多くのマーケター、アービトラージ専門家、ソーシャルメディアマネージャーは、Facebook、TikTok、Instagram、各種マーケットプレイスなどでアカウント認証を行うために、無料の Google Voice 番号を利用しています。このセクションでは、実践的なワークフローとポリシー面の注意点を扱います。

一般的なユースケースには、新規アカウント登録時の OTP コード受信、二要素認証のための予備メールと電話番号の組み合わせ維持、ブランドやクライアントプロジェクトごとに別々の番号を割り当てることが含まれます

受け入れ状況はプラットフォームによって異なります：Twitter のようなサービスは Google Voice 番号を断続的に受け付ける一方、WhatsApp や Telegram はシグナリング解析によって VoIP 番号を検出してブロックすることが多いため、拡大運用の前に必ず目的のプラットフォームで検証してください

ポリシー上の考慮は重要です：複数の Voice 番号を使って大量の偽アカウントを作成したりスパムを送信したりすることは、ほとんどのプラットフォームの利用規約に違反し、Google の不正利用ポリシーにも違反します。その結果、アカウント全体の停止につながる可能性があります。電話認証は、スパム防止と、本物の人間によってアカウントが作成されていることの確認のために広く使われています。

Undetectable.io はフィンガープリンティングの課題に対応します：各ブラウザプロファイルは固有の canvas レンダリング、WebGL シグネチャ、フォントリスト、ハードウェア識別子を保持し、IP 多様性のためのローテーション型レジデンシャルプロキシと組み合わされます。AmIUnique ブラウザフィンガープリント分析 のようなツールを使えば、それらのプロファイルがどれほどユニークに見えるかを監査できます。

具体例：20 個の広告アカウントを運用するメディアバイヤーは、それぞれを別々の Voice 番号と隔離ブラウザプロファイルで認証することで、共有されたデバイスフィンガープリントや行動パターンによって Facebook のクラスタリングアルゴリズムに検出されるのを防げます

別の例：複数の地域ストアを運営する Amazon セラーは、各ストアフロントのアカウント復旧用として別々の Voice 番号を使用し、各セラーアカウントを独自の Undetectable.io プロファイル内に隔離します

生産性向上の効果は測定可能であり、業界フォーラムの報告によれば、適切に隔離されたアカウントは 3〜5 倍高い生存率を示します。ただし、どのツールもすべての不正検知システムに対して完全な不可視性を保証するものではありません。

「無料」は「匿名」を意味しません。Google Voice 番号は包括的に記録され、あなたのアカウント情報に紐づけられるため、Google のサーバー上に持続的な追跡記録が作られます。

Google が収集するメタデータには、発信元 IP アドレス（セッションごとに記録）、デバイス識別子、タイムスタンプ付きの通話・SMS 完全ログ、Google の製品および保持ポリシーに従って Google アカウント環境内に保存される可能性のあるボイスメール音声と文字起こし、同じアカウントに紐づく Gmail、Drive、YouTube 活動とのクロスリンクが含まれます

法的な露出も存在します：Google は Transparency Report で法執行機関からのデータ要求情報を公開しており、その数値は報告期間ごとに変動するため、Voice の利用は召喚状の対象になり得ます

同一のブラウザフィンガープリントや IP から複数の Voice 番号を作成すると、相関リスクが生じます。自動フラグが審査や停止の可能性を引き起こします

より安全な実践例：

強力なパスワードを使う（パスフレーズジェネレーターによる 20 文字以上）

電話認証の弱点を避けるため、SMS ではなく Authy のような TOTP アプリで二要素認証を有効にする

高リスクな運用（アービトラージテスト、キャンペーン実験）を実名に紐づいた番号から分離する

同じ無料の Google 番号を、機密性の高い用途と個人通信の両方に絶対に使わない

Undetectable.io のような anti-detect ツールは、フィンガープリントのランダム化、クッキー分離、プロキシ統合によってブラウザレベルの相関を減らしますが、Google がサーバー側で記録する内容を上書きすることも、正当な法的アクセス要求を防ぐこともできません

より厳格な匿名性が必要な場合は、Google Voice をプライバシー重視のメールプロバイダーと組み合わせ、実際の SIM への転送を避けてください。Voice は真の burner service ではなく、追跡可能な仲介手段として機能することを理解し、定期的に 匿名性および漏えいテストツール で設定を確認してください。

Google アカウント設定を定期的に見直し、プライバシー、セキュリティ、関連付けられた電話番号を管理して、アカウント情報を最新の状態に保ち、設定が適切に構成されていることを確認してください。

電話番号なしの Gmail アカウントの利点

電話番号なしで Gmail アカウントを作成すると、プライバシーと個人データの管理を重視するユーザーにとって大きな利点があります。電話番号認証をスキップすることで、あなたの身元がメールアカウントに紐づけられるリスクを最小限に抑え、第三者が追跡したりターゲットにしたりするのを難しくできます。この方法は、ハッカーが電話番号を乗っ取ってアカウントにアクセスしようとする SIM スワッピング攻撃の防止にも役立ちます。電話番号が紐づいていなければ、Gmail アカウントに関連するスパムメッセージや不要な電話を受ける可能性も低くなり、受信箱や端末を不要な妨害から守れます。

個人用、業務用、またはプロジェクト用など、複数のアカウントを管理するユーザーにとって、電話番号なしで Gmail アカウントを作成できることは、認証制限に達することなく必要な数だけアカウントを作れることを意味します。この柔軟性は、個人の連絡と仕事の連絡を分けたい人や、大手テック企業に携帯番号を共有したくない人にとって特に価値があります。最終的に、電話番号なしの Gmail アカウントは、デジタルアイデンティティをより細かくコントロールでき、データ漏えいへの露出を減らし、よりクリーンで安全なオンラインプレゼンスを維持するのに役立ちます。

プライバシー重視ユーザーのためのメールアカウント管理

プライバシーを重視するユーザーにとって、電話番号を紐づけないメールアカウントの管理には、最大限のセキュリティを確保するためのいくつかの追加手順が必要です。まずは各アカウントごとに強力で一意のパスワードを設定しましょう。理想的には、パスワードマネージャーを使って複雑な認証情報を生成・保存します。二要素認証（2FA）を有効にすることは非常に重要であり、SMS ではなくアプリベースの認証方式を選ぶことで、電話番号が登録されていなくてもアカウントを安全に保てます。

さらにメールアカウントを保護するために、プライバシー重視の安全なブラウザや、追跡やフィンガープリンティングを防ぐ Undetectable.io のような anti-detect browser を通じて受信箱にアクセスすることを検討してください。VPN を使うことでも、インターネット通信を暗号化し IP アドレスを隠すことで、追加のセキュリティレイヤーを加えられます。特にプライバシーを気にする場合は、エンドツーエンド暗号化をサポートするメールクライアントを選び、自分と意図した受信者だけがメッセージを読めるようにしてください。

こうしたベストプラクティスに従うことで、ユーザーは電話番号を紐づけずにメールアカウントを安心して管理し、データを安全に保ち、オンライン上の身元を不正アクセスや監視から守ることができます。

無料のGoogle電話番号の代替手段（そして Google Voice だけでは足りない場合）

一部のユーザーは、米国外の番号、より多いメッセージ量、または Google Voice より強い匿名性を必要とします。代替手段を理解することで、各用途に最適なツールを選べます。

有料の仮想番号プロバイダー（Twilio 型サービス）は、約 1 ドル/月 + 0.0075 ドル/SMS で API 制御可能な番号を世界規模で提供しますが、技術的な実装が必要であり、一部のプラットフォームでは依然として VoIP として検出されることがあります

無料の SMS 受信サイトや SMS 認証向けの専用仮想番号プロバイダー が提供する一時的な番号は、共有の公開受信箱を提供します。低リスクなテストには便利ですが、誰でも受信メッセージを見られるため OTP には完全に不向きです

Mint Mobile（15ドル/月）のようなキャリアの専用 SIM カードは、プラットフォームからの信頼性が最も高く、VoIP 検出率も最も低いですが、キャリア記録によって実名が露出し、物理的な運用も必要になります

トレードオフの整理：

無料 SMS サイト：コスト 0 ドル、プライバシーなし、セキュリティが必要な用途には不適

有料仮想番号：中程度のコスト、グローバル対応、一部プラットフォームでは依然としてフラグされる

物理 SIM：信頼性最高、プライバシー最低、運用負荷最大

マルチアカウントのプロはしばしばハイブリッド運用を行います：主要な収益アカウントには物理 SIM 番号、テストキャンペーンや低リスク認証には無料の Google Voice 番号を使います

番号の入手元にかかわらず、Undetectable.io は各アカウントを個別のブラウザプロファイルに分離し、それぞれ別々のプロキシ、クッキー、フィンガープリントを持たせることで、Voice、Twilio、キャリア SIM のいずれを使っていてもアカウント間リンクを減らします

この画像には、スマートフォンやタブレットを含むさまざまな通信デバイスが散らかった机が写っており、メールアカウントや電話番号認証を通じた接続のためのツールが表示されています。この構成は、Gmail アカウントの作成や二要素認証の活用など、アカウント情報やセキュリティ設定を管理する重要性を強調しています。

個人用の分離のために 1 つだけ無料の Google 電話番号が必要な場合でも、キャンペーンテストのために何十個も必要な場合でも、Google Voice と適切なブラウザ分離の組み合わせは、実用的で費用対効果の高い基盤になります。複数アカウントを管理していて、隔離プロファイルがワークフローをどう改善するかを試したいなら、Undetectable.io の料金プランと無料プラン を使ってノーコミットで試せます。ただし、最良のツールであっても、優れたオペレーショナルセキュリティの代わりではなく、それを補完するものである点には注意してください。

匿名通信のための代替メールサービス

電話番号認証なしでメールアカウントを作ることが目的なら、プライバシー重視のユーザー向けに設計された代替サービスがいくつかあります。ProtonMail、Tutanota、Mailfence のようなプロバイダーでは、電話番号を要求せずに安全なメールアカウントを作成できるため、個人情報を非公開にしたい人に最適です。これらのサービスは強力なエンドツーエンド暗号化を使用し、データ収集を最小限に抑えるよう設計されているため、メッセージやアカウント詳細を安全に保てます。

一時的なアクセスだけが必要なウェブサイトやサービスへの登録のように、使い捨てメールアドレスが必要な場合は、Guerrilla Mail、Temp Mail、または マルチアカウンティング向けの長期型一時メールサービス のような選択肢を使えば、電話番号や個人データなしで即座に捨てメール受信箱を生成できます。これらの一時メールサービスは長期的な通信には向きませんが、一時的なメールアクセスで十分な場合にスパム露出を減らすのに役立ちます。

自分のニーズに合ったメールサービスを選ぶことで、安全にアカウントを作成・利用し、匿名性を維持し、電話番号やその他の個人情報をオンラインで共有せずに済みます。

結論

要するに、Google は場合によっては電話番号なしでのアカウント作成を許可することがありますが、認証要件は状況によって異なり、保証されたものとして扱うべきではありません。電話番号認証を避けることで、身元盗難、スパム、不要なデータ収集への露出を減らせます。Gmail アカウントを作成するにせよ、安全な代替メールサービスを使うにせよ、一時的な受信箱を活用するにせよ、電話番号なしでアカウントを維持するための選択肢はいくつもあります。

メールアカウントを安全に保つには、常に強力なパスワードを使い、二要素認証を有効にし、暗号化メールクライアントや anti-detect browser のようなプライバシー強化ツールの利用を検討してください。これらの手順は、あなたの身元を守り、機密データにアクセスできるのが自分だけであることを確実にするのに役立ちます。最終的に、単一の受信箱を管理している場合でも、複数アカウントを同時に扱っている場合でも、セキュリティとプライバシーを優先することで、電話番号を一切紐づけることなく、より安全でコントロールしやすいオンライン体験を享受できます。