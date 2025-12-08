Undetectable のパートナープロキシ：ワンクリックでプロキシを設定・チェックする方法

オンラインで作業するために 匿名環境 を組んだことがあるなら、プロキシ（proxy）を一度は使ったことがあるはずです。
プロキシは IP と GEO（地域）を切り替える ための基本ツールです。さらに anti-detect ブラウザと組み合わせることで、実務で重要なポイントが手に入ります。つまり、セッションが安定し、余計なトリガーが減り、ネットワーク痕跡の重複による検知リスクが下がる ということです。
Undetectable では、ダッシュボードを行き来して手動設定する手間を減らすために、提携プロキシプロバイダをアプリ内に直接統合しています。
これにより、ブラウザ内で プロキシを生成して接続 し、そのまま必要なプロファイル（profile）に割り当てられます。
以下では、統合済みパートナーごとの手順を解説します。
ABCProxy
Step 1：ABCProxy 側で IP をホワイトリスト登録する
Undetectable から ABCProxy を生成するには、まず ABCProxy の管理画面で 現在の IP を whitelist（ホワイトリスト）に追加 する必要があります。
- Get proxy をクリックします。
右（またはサイド）パネルでもう一度 Get proxy をクリックします。
- IP white list configuration タブを開きます。
Add white list をクリックします。
- IP を入力し、Confirm で確定します。
これで IP がホワイトリストに追加されます。
Step 2：Undetectable でプロキシを生成して追加する
IP 登録が終わったら、以降は Undetectable の中で完結します。
- Undetectable を開き、Proxy Manager に移動します。
- ブリーフケースのアイコン（提携プロキシ）をクリックします。
- パートナー一覧から ABCProxy を選択します。
- 数量、国/地域、プロキシタイプ を設定します。
- Generate をクリックします。
- 生成後、Add proxy をクリックして Proxy Manager に保存します。
完了：プロキシが Proxy Manager に追加されました。
SX.ORG
SX.ORG はアカウントから API キー を取得して使います。
- Undetectable の Proxy Manager を開きます。
- ブリーフケースのアイコン（提携プロキシ）をクリックします。
- Select proxy provider で SX.ORG を選びます。
- SX.ORG の管理画面から API キーを取得します：
https://my.sx.org/proxy/link → API documentation → キーをコピー
- Proxy Manager の入力欄にキーを貼り付けます。
- Get proxy をクリックします。
- 下の項目で 数量、geo、タイプ などを設定します。
- Generate をクリックします。
- 最後に Add proxy をクリックして追加します。
プロキシが一覧に表示され、プロファイルへ割り当て可能になります。
Asocks
数分で完了します。必要なのは API キー だけです。
- Proxy Manager で提携プロキシ（ブリーフケースアイコン）を開きます。
- 最初の項目でプロバイダに Asocks を選びます。
- Asocks のサイトで API documentation を開き、API キーをコピーします。
- Proxy Manager の入力欄に API キーを貼り付けます。
- Get proxy をクリックします。
- パラメータを設定して Generate をクリックします。
- Add proxy をクリックして一覧に保存します。
完了：プロキシが追加され、すぐ使えます。
Mango Proxy
Mango Proxy もアカウント設定から API キー を取得します。
- Proxy Manager で提携プロキシ（ブリーフケースアイコン）を開きます。
- プロバイダ一覧から Mango Proxy を選びます。
- Mango Proxy のダッシュボードで API キーをコピーします：
Settings → API keys
- API キーを貼り付けて Get proxy をクリックします。
- 数量、タイプ、geo などを設定し、Generate をクリックします。
- Add proxy をクリックして Proxy Manager に追加します。
これでプロキシが一覧に表示されます。
追加情報
プロキシの動作確認（Check Proxy）
プロキシが生きているか確認する方法：
- Proxy Manager で対象のプロキシを右クリックします。
- Check Proxy を選びます。
- ステータス列が 緑の “Active” になれば OK です。
プロファイルにプロキシを割り当てる方法
- Profile Manager で対象プロファイルを選び、クリックして開きます。
- 設定画面（メイン設定）で一覧からプロキシを選択します。
- Save をクリックして保存し、プロキシを使い始めます。
PS
接続時のトラブルを避けるために、プロキシを生成する前にプロバイダの管理画面で 残高（balance） を必ず確認してください。
地味ですが、必要なタイミングで「プロキシが発行されない」原因の多くはここです。