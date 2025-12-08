Undetectable のパートナープロキシ：ワンクリックでプロキシを設定・チェックする方法

オンラインで作業するために 匿名環境 を組んだことがあるなら、プロキシ（proxy）を一度は使ったことがあるはずです。

プロキシは IP と GEO（地域）を切り替える ための基本ツールです。さらに anti-detect ブラウザと組み合わせることで、実務で重要なポイントが手に入ります。つまり、セッションが安定し、余計なトリガーが減り、ネットワーク痕跡の重複による検知リスクが下がる ということです。

Undetectable では、ダッシュボードを行き来して手動設定する手間を減らすために、提携プロキシプロバイダをアプリ内に直接統合しています。

これにより、ブラウザ内で プロキシを生成して接続 し、そのまま必要なプロファイル（profile）に割り当てられます。

以下では、統合済みパートナーごとの手順を解説します。

Step 1：ABCProxy 側で IP をホワイトリスト登録する

Undetectable から ABCProxy を生成するには、まず ABCProxy の管理画面で 現在の IP を whitelist（ホワイトリスト）に追加 する必要があります。

Get proxy をクリックします。

右（またはサイド）パネルでもう一度 Get proxy をクリックします。

IP white list configuration タブを開きます。

Add white list をクリックします。

IP を入力し、Confirm で確定します。

これで IP がホワイトリストに追加されます。

Step 2：Undetectable でプロキシを生成して追加する

IP 登録が終わったら、以降は Undetectable の中で完結します。

Undetectable を開き、Proxy Manager に移動します。

ブリーフケースのアイコン（提携プロキシ）をクリックします。

パートナー一覧から ABCProxy を選択します。

数量、国/地域、プロキシタイプ を設定します。

Generate をクリックします。

生成後、Add proxy をクリックして Proxy Manager に保存します。

完了：プロキシが Proxy Manager に追加されました。

SX.ORG はアカウントから API キー を取得して使います。

Undetectable の Proxy Manager を開きます。

ブリーフケースのアイコン（提携プロキシ）をクリックします。

Select proxy provider で SX.ORG を選びます。

SX.ORG の管理画面から API キーを取得します：

https://my.sx.org/proxy/link → API documentation → キーをコピー

Proxy Manager の入力欄にキーを貼り付けます。

Get proxy をクリックします。

下の項目で 数量、geo、タイプ などを設定します。

Generate をクリックします。

最後に Add proxy をクリックして追加します。

プロキシが一覧に表示され、プロファイルへ割り当て可能になります。

数分で完了します。必要なのは API キー だけです。

Proxy Manager で提携プロキシ（ブリーフケースアイコン）を開きます。

最初の項目でプロバイダに Asocks を選びます。

Asocks のサイトで API documentation を開き、API キーをコピーします。

Proxy Manager の入力欄に API キーを貼り付けます。

Get proxy をクリックします。

パラメータを設定して Generate をクリックします。

Add proxy をクリックして一覧に保存します。

完了：プロキシが追加され、すぐ使えます。

Mango Proxy もアカウント設定から API キー を取得します。

Proxy Manager で提携プロキシ（ブリーフケースアイコン）を開きます。

プロバイダ一覧から Mango Proxy を選びます。

Mango Proxy のダッシュボードで API キーをコピーします：

Settings → API keys

API キーを貼り付けて Get proxy をクリックします。

数量、タイプ、geo などを設定し、Generate をクリックします。

Add proxy をクリックして Proxy Manager に追加します。

これでプロキシが一覧に表示されます。

追加情報

プロキシが生きているか確認する方法：

Proxy Manager で対象のプロキシを右クリックします。 Check Proxy を選びます。 ステータス列が 緑の “Active” になれば OK です。

プロファイルにプロキシを割り当てる方法

Profile Manager で対象プロファイルを選び、クリックして開きます。 設定画面（メイン設定）で一覧からプロキシを選択します。 Save をクリックして保存し、プロキシを使い始めます。

PS

接続時のトラブルを避けるために、プロキシを生成する前にプロバイダの管理画面で 残高（balance） を必ず確認してください。

地味ですが、必要なタイミングで「プロキシが発行されない」原因の多くはここです。