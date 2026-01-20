Undetectable 2.42.0：Chromium 144 と安定性の改善

Undetectable チームからのお知らせです。バージョン 2.42.0 では基盤を強化しました。Chromium を 144 に更新し、プロファイルの一括操作をさらに高速化しています。
以下で、具体的に何が変わったのか、そして実務でどんなメリットがあるのかをまとめます。
Chromium 144
Chromium の定期アップデートは、リリースノートの“チェック項目”ではありません。プラットフォーム側からの**信頼（トラスト）**や、プロファイルの安定稼働に直結します。
Chromium 144 への移行で得られること
-
アンチフロードのトリガーを引きにくくなる（ブラウザ挙動がより“自然”に）。
指紋（User-Agent、API サポート、レンダリング）が一般ユーザー数百万と同等に見えます。
-
スクリプトや最新標準との不整合を軽減。
古いコアではサイトが壊れやすく、レンダリングエラーやスクリプト不具合が追加の red flagsになり得ます。
-
速度とセキュリティの向上。
新しい Chromium は最適化と脆弱性修正を含み、特に一括起動時にプロファイルがより速く、より安定して動作します。
おすすめ：プラットフォームからの高い信頼レベルを維持するため、プロファイルは常に最新コアで運用してください。
Netscape cookies の一括インポート
多数のアカウントを扱う場合、スピードは重要です。これまでは JSON の一括インポートが最も便利で、Netscape は追加手順が必要でした。
今回から、Netscape も JSON と同じレベルで簡単かつ高速にインポートできます。
新しい Netscape インポートの動き
- 形式変換は不要、ファイルを 1 つずつアップロードする必要もありません。
- 複数の Netscape cookies ファイルを選択し、プロファイルマネージャーへドラッグ＆ドロップできます。
- 代替手段として、プロファイルの一括作成から cookies をインポートすることも可能です。
結果：ルーティンが減り、プロジェクトの立ち上げが速くなります。
修正内容
このリリースでは、特定のシナリオで支障になっていたバグをいくつか解消しました。ブラウザの挙動がより予測しやすくなっています。
-
macOS での Mango Proxy の不具合を修正。
API トークン経由で Mango のパートナープロキシを取得する際にエラーが発生することがありました。競合を解消し、統合は安定して動作します。
-
クラウドプロファイルのグループ変更を修正。
まれにグループ変更が反映されない問題がありました。現在はグループ間の移動が正常に行えます。
-
ICON パラメータがないブックマークのインポートを修正。
以前はエラーの原因になることがありましたが、現在は問題なく処理されます。
リリースまとめ
Undetectable 2.42.0 は 信頼性と時間短縮のアップデートです。
- Chromium 144 により、プラットフォームからの信頼とサイト動作の安定性が向上。
- Netscape cookies の一括インポートで、立ち上げとスケールが高速化。
- 各修正により、プロファイル運用がよりスムーズで予測可能に。
最新バージョンにアップデートして、安心して運用してください。