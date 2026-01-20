Undetectable 2.42.0：Chromium 144 と安定性の改善

Undetectable チームからのお知らせです。バージョン 2.42.0 では基盤を強化しました。Chromium を 144 に更新し、プロファイルの一括操作をさらに高速化しています。

以下で、具体的に何が変わったのか、そして実務でどんなメリットがあるのかをまとめます。

Chromium 144

Chromium の定期アップデートは、リリースノートの“チェック項目”ではありません。プラットフォーム側からの**信頼（トラスト）**や、プロファイルの安定稼働に直結します。

Chromium 144 への移行で得られること

アンチフロードのトリガーを引きにくくなる （ブラウザ挙動がより“自然”に）。

指紋（User-Agent、API サポート、レンダリング）が 一般ユーザー数百万と同等 に見えます。

スクリプトや最新標準との不整合を軽減。

古いコアではサイトが壊れやすく、レンダリングエラーやスクリプト不具合が 追加の red flags になり得ます。

速度とセキュリティの向上。

新しい Chromium は最適化と脆弱性修正を含み、特に一括起動時にプロファイルがより速く、より安定して動作します。

おすすめ：プラットフォームからの高い信頼レベルを維持するため、プロファイルは常に最新コアで運用してください。

Netscape cookies の一括インポート

多数のアカウントを扱う場合、スピードは重要です。これまでは JSON の一括インポートが最も便利で、Netscape は追加手順が必要でした。

今回から、Netscape も JSON と同じレベルで簡単かつ高速にインポートできます。

新しい Netscape インポートの動き

形式変換は不要、ファイルを 1 つずつアップロードする必要もありません。

複数の Netscape cookies ファイルを 選択 し、プロファイルマネージャーへ ドラッグ＆ドロップ できます。

し、プロファイルマネージャーへ できます。 代替手段として、プロファイルの一括作成から cookies をインポートすることも可能です。

結果：ルーティンが減り、プロジェクトの立ち上げが速くなります。

修正内容

このリリースでは、特定のシナリオで支障になっていたバグをいくつか解消しました。ブラウザの挙動がより予測しやすくなっています。

macOS での Mango Proxy の不具合を修正。

API トークン経由で Mango のパートナープロキシを取得する際にエラーが発生することがありました。競合を解消し、統合は安定して動作します。 クラウドプロファイルのグループ変更を修正。

まれにグループ変更が反映されない問題がありました。現在はグループ間の移動が正常に行えます。 ICON パラメータがないブックマークのインポートを修正。

以前はエラーの原因になることがありましたが、現在は問題なく処理されます。

リリースまとめ

Undetectable 2.42.0 は 信頼性と時間短縮のアップデートです。

Chromium 144 により、プラットフォームからの信頼とサイト動作の安定性が向上。

により、プラットフォームからの信頼とサイト動作の安定性が向上。 Netscape cookies の一括インポート で、立ち上げとスケールが高速化。

で、立ち上げとスケールが高速化。 各修正により、プロファイル運用がよりスムーズで予測可能に。

最新バージョンにアップデートして、安心して運用してください。