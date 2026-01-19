Undetectable と IPFLY プロキシを使用した TikTok ブロックの防止方法

なぜTikTokがアカウントを禁止するのか、そしてそれをAvoidする方法 UndetectableとIPFLY Proxyを使用して

TikTokは、リスク管理に関して最も積極的なプラットフォームの1つです。大量のアカウント停止は、アービトラージチーム、eコマースプロジェクト、複数のアカウントを同時に管理するコンテンツチームにとって一般的な問題です。

ほとんどの場合、禁止はコンテンツによってではなく、アカウント間のリンクを検出するためにTikTokが使用する技術的シグナルによって引き起こされます。

同一のIPアドレス、

デバイスフィンガープリントの一致、

IP、タイムゾーン、システムパラメータ間の不一致。

この記事では、なぜTikTokがアカウントを禁止するのかと、Undetectable + IPFLYの住宅プロキシの組み合わせが、複数のアカウントを管理するための安定で安全なインフラを構築するのにどのように役立つかを説明します。

なぜTikTokはマルチアカウント設定でアカウントを禁止するのか

TikTokのセキュリティシステムは単一の信号に依存しているわけではなく、アカウントを複数の要因の組み合わせに基づいて評価します。たとえ異なるプロキシを使用しても、それだけでは十分ではないかもしれません。

アカウント停止の主な理由:

共有または「ノイズの多い」IP（VPN、無料プロキシ）の使用;

同一のブラウザフィンガープリント;

同期していない環境パラメーター（IP ≠ タイムゾーン ≠ 言語）；

繰り返しの行動パターン。

TikTokが複数のアカウントが同じユーザーに属しているように見えると判断した場合、それらをまとめて罰則を適用します。

IPFLY: 重複のない居住用IPアドレス

ほとんどの問題はIPから始まります。標準的なVPNやプロキシサービスは、TikTokによって既にフラグが立てられていることが多い限られたIPプールに依存しています。

IPFLYはこれを提供することによって対処します:

200以上の国と地域 での住宅IPアドレス;

1アカウントにつき1つの実IPを割り当てる 能力;

非常に安定した接続（成功率 > 99%）；

長期の静的IPのサポート。

さらに、IPFLYは特定のTikTokユースケース（アカウント登録、ウォームアップ、ライブストリーミング、広告）に対してIPを選択することができ、アカウントの信頼性を大幅に向上させます。

Undetectable: フルプロファイル分離を備えたアンチディテクトブラウザ

完璧なIPでも、複数のアカウントが同じフィンガープリントを共有している場合は役に立ちません。

TikTokは 100以上のデバイスパラメータを収集しています。これには以下が含まれます:

キャンバス、

WebGL,

AudioContext,

フォント、

システムおよびブラウザの署名。

Undetectable は環境レベルでこれを解決します:

指紋を大幅に変更し、ランダム化します；

ユニークな OS + ブラウザー + ハードウェア の組み合わせを作成します。

各プロファイルのデータを完全に分離します;

別々の物理デバイスの使用をエミュレートします。

スケーリングのために、Undetectable は次のこともサポートしています:

一括プロフィール作成,

高速指紋認証、

セットアップ時のヒューマンエラーのリスクが軽減されます。

なぜ Undetectable + IPFLY は一緒に使うとより効果的か

このセットアップの主な利点は、環境の同期です。

Undetectable 内で IPFLY を使用する場合:

タイムゾーンは自動的にIP所在地に一致します;

システム言語は地域に合わせて調整されます。

TikTokが簡単に検出する論理的不整合を排除しました。

実用的な結果:

アカウントのバン率が 90%以上 削減されました；

削減されました； 新規アカウントの生存率は最大 95% ;

; 異なる地域およびユースケースにおける安定したパフォーマンス。

これは「制限を回避する」ものではなく、実際のユーザーの正確な技術的エミュレーションです。

UndetectableでIPFLYプロキシを接続する方法: ステップバイステップガイド

ステップ 1. 公式 IPFLY ウェブサイト に登録します。

ステップ 2. 左のサイドバーで 「プロキシを購入」 をクリックし、必要なプロキシタイプを選択します。

たとえば、Static Residential (ISP) Proxy を購入するには、Static Residential (ISP) Proxy の横にある 「今すぐ購入」 をクリックしてください。

ステップ3. プロキシ設定を構成し、国を選択します。

ボーナス 注意:

プロモーション期間中 — すべての製品がプロモーションコードなしで20%オフ ;

; プロモーション後 — コード “IP6688” を使用してください（Undetectable ユーザー限定）。

ステップ 4. 支払い後、「IP管理」 に進み、コピーしてください:

ホスト、

ポート、

ユーザー名、

パスワード。

ステップ 5. Undetectable Browser をダウンロードしてインストールします。

ステップ6. 新しいプロファイルを作成する (新しいプロファイル)。

ステップ7. 「メイン」 タブに、あなたの IPFLY プロキシ資格情報を貼り付けてください。

ステップ 8. セットアップを完了し、「作成 をクリックします。

起動すると、ユニークなIPとデバイスを持った完全に隔離された環境で作業を行います。

TikTokアカウント管理のための基本ルール

TikTok がアカウントをリンクするのを防ぐためには、次の基本ルールに従ってください。

一つのアカウント = 一つのプロファイル = 一つのIP ;

無料のVPNや共有プロキシは使用しないこと;

振る舞いは自動化されたものではなく、人間のように見えるべきです;

定期的に環境を維持し、問題のあるIPを交換します。

結論

TikTokはアカウントを「ランダムに」禁止するのではなく、技術的な重複に反応します。

Undetectable + IPFLYの組み合わせは、主要なリスク管理トリガーを排除し、TikTokとの作業において長期的でスケーラブルかつ安全なインフラストラクチャ を可能にします。

アービトラージ、eコマースの運営、またはコンテンツネットワークを運営している場合、確固たる技術基盤はどの「成長のハック」よりも重要です。