Undetectable 2.37.0: Chromium 139 e novos recursos de API

A mais recente versão, Undetectable 2.37.0, já está disponível. Continuamos a desenvolver o navegador para que ele permaneça o mais conveniente, seguro e eficiente possível para o seu trabalho diário. Esta atualização inclui uma atualização do núcleo, recursos úteis de API, melhorias e correções de bugs que poderiam atrapalhar sua rotina.

Chromium 139: Um Motor Renovado para Novas Possibilidades

Com o Chromium 139, o navegador Undetectable agora imita o comportamento de navegadores comuns usados por milhões de pessoas com ainda mais precisão.

O que isso significa para você:

Mascaramento atualizado. Sites modernos e sistemas antifraude são projetados para as versões mais recentes dos navegadores. Um núcleo desatualizado pode expô-lo através de impressões digitais antigas.

Compatibilidade com novas tecnologias web. Cada vez mais sites utilizam APIs e scripts atualizados que núcleos antigos simplesmente não conseguem interpretar.

Segurança aprimorada. Novas versões do Chromium trazem as correções mais recentes, fechando vulnerabilidades que poderiam ser exploradas para rastreamento ou ataques.

Estabilidade. O motor atualizado lida melhor com páginas pesadas, interfaces complexas e múltiplas abas abertas.

Importação e Exportação de Perfis via API

Nesta versão, tornamos o trabalho com perfis via API ainda mais flexível: agora você pode importar e exportar perfis diretamente de arquivos.

Isso possibilita:

Transferência rápida de perfis necessários entre diferentes ambientes de trabalho.

Migração em massa sem ações manuais na interface.

Integração mais fácil com scripts internos e ferramentas de automação.

Se você trabalha com dezenas ou centenas de perfis, este recurso economizará horas de trabalho repetitivo.

Novidade nas Configurações

Nas configurações principais do programa, na guia Avançado, adicionamos a opção de aceitar automaticamente todos os alertas exibidos por sites.

Para ativar este recurso, vá até as configurações principais do programa, abra a seção Avançado e marque a caixa ao lado da opção “Aceitar automaticamente diálogos alert() no navegador”.

Isso elimina a necessidade de fechar manualmente janelas pop-up constantes, que podem atrasar a automação ou interromper o fluxo de trabalho.

Melhorias

Imitação de configurações do Chrome agora mais precisa, fazendo com que as impressões digitais do navegador pareçam ainda mais naturais para os sistemas de detecção.

agora mais precisa, fazendo com que as impressões digitais do navegador pareçam ainda mais naturais para os sistemas de detecção. Ao criar um perfil, agora é exibido o número de perfis existentes com a configuração selecionada.

com a configuração selecionada. Na criação em massa de perfis, foi adicionada informação sobre o número de vezes que as configurações foram usadas — útil para equilibrar a distribuição das configurações.

— útil para equilibrar a distribuição das configurações. Preenchimento automático do nome do perfil ao criar um perfil, economizando cliques e acelerando o trabalho.

Correções

Corrigido um problema em que várias janelas do navegador podiam abrir ao iniciar um perfil.

Corrigido um bug que permitia iniciar um perfil sem valores definidos para Geo e WebRTC, caso o modo Manual estivesse selecionado nas configurações padrão.

Em Resumo

Undetectable 2.37.0 é mais um passo rumo a maior estabilidade, conveniência e proteção para seus fluxos de trabalho. O novo núcleo Chromium 139 mantém suas impressões digitais atualizadas, os aprimoramentos na API aceleram operações em massa e pequenas, porém importantes, melhorias economizam seu tempo diariamente.

Atualize agora e trabalhe do jeito que quiser — o Undetectable continua sendo sua ferramenta para permanecer completamente indetectável.