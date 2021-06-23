Undetectable 2.38.0: Chromium 140, novos recursos e correções

Lançamos o Undetectable 2.38.0.

Esta versão inclui a atualização do núcleo para Chromium 140, uma nova opção para controlar a visibilidade das abas, melhorias em perfis móveis e correções que afetam a estabilidade do trabalho diário.

Núcleo Chromium 140

Mantemos regularmente o Chromium atualizado.

A versão mais recente do núcleo torna o comportamento dos perfis mais natural em termos de Web-API moderna, reduz discrepâncias de telemetria e diminui o número de sinais “suspeitos”.

A nova versão também traz patches de segurança relevantes e otimizações de desempenho, garantindo que interfaces pesadas e SPAs se comportem de forma previsível e que as sessões permaneçam estáveis, mesmo sob carga e automação.

Opção "document.visibilityState Sempre Visível"

Uma nova opção foi adicionada nas Configurações Principais que força a aba a permanecer no estado “visível”.

Isso é especialmente útil ao trabalhar com múltiplos perfis simultaneamente, por exemplo, durante automação.

Nesses cenários, as janelas frequentemente ficam minimizadas ou se sobrepõem, o que pode atrapalhar o processo.

Com esta função ativada, todas as abas continuam funcionando no mesmo ritmo — igualmente, independentemente de estarem visíveis na tela ou ocultas atrás de outras.

Isso aumenta a previsibilidade durante a automação e torna tarefas em segundo plano mais consistentes e naturais.

Para ativar este recurso, vá às configurações principais do programa e marque a opção "document.visibilityState Sempre Visível”.

O que foi Melhorado

Configurações móveis. As substituições em perfis com configurações móveis foram ajustadas.

Os parâmetros do ambiente agora são lidos de forma mais natural pelos sites, simplificando o trabalho com interfaces sensíveis a sinais “móveis” (tela, dispositivos de mídia, etc.).

O que foi Corrigido

"Chromium process crashed" no lançamento do perfil. Um erro raro de inicialização foi corrigido — os perfis agora iniciam sem problemas.

Um erro raro de inicialização foi corrigido — os perfis agora iniciam sem problemas. Integração com Mango Proxy. A funcionalidade correta foi restaurada através da integração com o parceiro.

Conclusão

O Undetectable 2.38.0 entrega o núcleo Chromium 140 atualizado para impressões digitais naturais e compatibilidade, controle de visibilidade de abas com a opção "document.visibilityState Sempre Visível", substituições móveis mais realistas, além de várias correções importantes.

Atualize agora e trabalhe sem ruídos extras ou interrupções inesperadas.