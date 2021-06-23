Undetectable 2.39.0 — Chromium 141 e Outras Melhorias

Undetectable 2.39.0: Chromium 141, Cookies Bot Aprimorado, Nova API e Inicialização de Perfis Mais Rápida
Lançamos o Undetectable 2.39.0 — aqui está um resumo rápido e direto do que mudou e de como isso melhora sua experiência de trabalho.
Chromium 141
As atualizações regulares do Chromium são uma das nossas maiores prioridades.
A atualização para o Chromium 141 traz vários benefícios:
-
Um “retrato comportamental” mais natural. O novo mecanismo reflete melhor o que os sites veem dos usuários reais — menos discrepâncias de Web-API e menor chance de detecção.
-
Compatibilidade com novos padrões. Interfaces pesadas e SPAs agora funcionam de forma mais previsível, sem travamentos misteriosos de scripts.
-
Correções de segurança e desempenho. Quanto mais recente o núcleo, menor a superfície de detecção e menos falhas técnicas você enfrentará.
Cookies Bot: Pesquisa por País
Uma nova opção de pesquisa por país foi adicionada ao gerador de sites populares.
Agora você pode facilmente selecionar o GEO desejado e coletar listas de sites adaptadas à sua região-alvo com muito mais praticidade.
API: Requisição da Lista de Pastas
Expandimos a API pública com um novo método para obter listas de pastas:
/folderslist.
Uma pequena mudança — mas que torna as integrações muito mais simples:
- Dashboards e scripts de serviço agora podem carregar a estrutura das pastas e exibi-la nos seus painéis internos.
- Ferramentas de automação ganham uma forma prática de organizar os perfis nas “categorias” corretas sem precisar de ações manuais.
Correções
Corrigido o erro “Chromium process crashed”, que ocorria quando o navegador tentava acessar o banco de dados enquanto ele estava ocupado.
Agora, a inicialização dos perfis não é mais afetada por solicitações simultâneas — resultando em menos falhas aleatórias e sessões interrompidas.
Melhorias
Inicialização de Perfis Mais Rápida
Removemos um processo auxiliar que anteriormente fazia a ligação entre os perfis e o aplicativo — agora tudo funciona de forma direta.
Como resultado, os perfis são iniciados visivelmente mais rápido, e toda a cadeia de inicialização é mais curta e estável: menos etapas e menos pontos de falha.
Verificação de Proxy e Tratamento de Erros
Aprimoramos as verificações de proxy e o tratamento de erros, que anteriormente podiam causar travamentos ou perda de conexão nos perfis.
Agora, todo o fluxo funciona de maneira mais fluida e confiável.
Conclusão
O Undetectable 2.39.0 é uma atualização focada em velocidade, estabilidade e controle.
O novo núcleo Chromium 141 torna o comportamento dos perfis mais natural, o Cookies Bot com pesquisa por país acelera o aquecimento, e o novo endpoint da API de lista de pastas simplifica as integrações.
A inicialização dos perfis está mais rápida, e o trabalho com proxies, mais estável.
Atualize agora e aproveite um desempenho perfeito — o Undetectable cuida do resto.
