Undetectable 2.39.0 — Chromium 141 e Outras Melhorias

Lançamos o Undetectable 2.39.0 — aqui está um resumo rápido e direto do que mudou e de como isso melhora sua experiência de trabalho.

Chromium 141

As atualizações regulares do Chromium são uma das nossas maiores prioridades.

A atualização para o Chromium 141 traz vários benefícios:

Um “retrato comportamental” mais natural. O novo mecanismo reflete melhor o que os sites veem dos usuários reais — menos discrepâncias de Web-API e menor chance de detecção.

Compatibilidade com novos padrões. Interfaces pesadas e SPAs agora funcionam de forma mais previsível, sem travamentos misteriosos de scripts.

Correções de segurança e desempenho. Quanto mais recente o núcleo, menor a superfície de detecção e menos falhas técnicas você enfrentará.

Cookies Bot: Pesquisa por País

Uma nova opção de pesquisa por país foi adicionada ao gerador de sites populares.

Agora você pode facilmente selecionar o GEO desejado e coletar listas de sites adaptadas à sua região-alvo com muito mais praticidade.

API: Requisição da Lista de Pastas

Expandimos a API pública com um novo método para obter listas de pastas: /folderslist .

Uma pequena mudança — mas que torna as integrações muito mais simples:

Dashboards e scripts de serviço agora podem carregar a estrutura das pastas e exibi-la nos seus painéis internos.

agora podem carregar a estrutura das pastas e exibi-la nos seus painéis internos. Ferramentas de automação ganham uma forma prática de organizar os perfis nas “categorias” corretas sem precisar de ações manuais.

Correções

Corrigido o erro “Chromium process crashed”, que ocorria quando o navegador tentava acessar o banco de dados enquanto ele estava ocupado.

Agora, a inicialização dos perfis não é mais afetada por solicitações simultâneas — resultando em menos falhas aleatórias e sessões interrompidas.

Melhorias

Inicialização de Perfis Mais Rápida

Removemos um processo auxiliar que anteriormente fazia a ligação entre os perfis e o aplicativo — agora tudo funciona de forma direta.

Como resultado, os perfis são iniciados visivelmente mais rápido, e toda a cadeia de inicialização é mais curta e estável: menos etapas e menos pontos de falha.

Verificação de Proxy e Tratamento de Erros

Aprimoramos as verificações de proxy e o tratamento de erros, que anteriormente podiam causar travamentos ou perda de conexão nos perfis.

Agora, todo o fluxo funciona de maneira mais fluida e confiável.

Conclusão

O Undetectable 2.39.0 é uma atualização focada em velocidade, estabilidade e controle.

O novo núcleo Chromium 141 torna o comportamento dos perfis mais natural, o Cookies Bot com pesquisa por país acelera o aquecimento, e o novo endpoint da API de lista de pastas simplifica as integrações.

A inicialização dos perfis está mais rápida, e o trabalho com proxies, mais estável.

Atualize agora e aproveite um desempenho perfeito — o Undetectable cuida do resto.