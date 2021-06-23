Undetectable 2.40.0 — Chromium 142, mais controle para automação e trabalho cuidadoso com a nuvem
Atualização Undetectable já está a caminho! Neste artigo, vamos mergulhar mais fundo e explorar como nossa equipe melhorou o navegador este mês.
Cromo 142: Fresquinho demais
Para o navegador anti-detecta, um kernel atualizado é na verdade várias coisas diferentes:
- Impressão digital credível. Quanto mais recente for a versão do motor que está em uso pelos usuários vivos, menos discrepâncias existirão em relação ao Web-API, ao comportamento das abas, às assinaturas e aos sinais indiretos. Os sistemas antifraude simplesmente não terão nada com o que se apegar.
- Compatibilidade com sites modernos. Plataformas, contas publicitárias, feeds, aplicativos SPA são atualizados constantemente. Um núcleo antigo pode começar a falhar um pouco nos scripts ou agir de forma inesperada para o site. Isso já é um indicador indireto de automação para antifraude.
- Segurança. As versões mais recentes do Chromium sempre incorporam patches atuais para vulnerabilidades. Em cenários anti-detecção, isso é ainda mais importante.
- Desempenho. Novos núcleos funcionam melhor com páginas pesadas, várias abas abertas e cenários em que perfis são iniciados em grupos.
Melhorias: maior controle no início e na automação
Neste lançamento, fizemos algumas coisas que são especialmente valorizadas por aqueles que usam automação em Undetectable.
1. Endpoint /close na API
Na API, um novo endpoint
/close foi adicionado, permitindo fechar o programa corretamente mediante uma solicitação. Isso possibilita encerrar a sessão a partir de um sistema externo, criar cenários de "iniciado → executado → fechado" sem a intervenção humana, gerenciar os recursos da máquina com mais cuidado e eficiência, especialmente em casos de alta automação, como Undetectable.
2. Flag de Inicialização --no-update
Foi adicionada a flag
--no-update, que executa o programa sem verificar atualizações.
Isso é conveniente quando:
-
você tem um ambiente de produção, onde é importante que tudo seja lançado hoje exatamente na mesma versão que ontem;
-
você abre o navegador a partir do script e não quer que uma atualização surja no meio do processo;
-
Você está implantando várias instâncias Undetectable e não quer esperar por verificações de atualização em cada uma.
3. Bandeira
--headless
A flag
--headless foi introduzida para executar sem interface gráfica do usuário.
Importante: estamos falando especificamente sobre o programa principal Undetectable, e não sobre os perfis de navegadores em si - eles têm suas próprias flags e parâmetros para o modo sem interface.
Agora, o Undetectable pode ser integrado em outros aplicativos e serviços em segundo plano - os usuários desses programas não verão a janela do navegador e não serão "assustados" pela interface aparecendo. Isso é especialmente conveniente para desenvolvedores que utilizam o Undetectable como um componente oculto em suas soluções: tudo funciona nos bastidores, sem ruído visual e com o mesmo nível de confiabilidade.
Sobre correções
A segunda parte importante da atualização é a melhoria da estabilidade do navegador.
1. Verificação do perfil antes de enviar para a nuvem
Até agora, em raras ocasiões, uma situação desagradável poderia ocorrer: se houvesse pouco espaço no disco ou alguns arquivos importantes estivessem ausentes no momento do envio, o perfil poderia ser enviado para a nuvem "incompleto". Então você o abre - e ele não abre.
2. Corrigida a inserção de texto no sincronizador
Reparado o problema de inserção de texto no sincronizador. Agora a inserção está funcionando corretamente - os scripts com preenchimento podem ser executados sem erros novamente.
Conclusão
Undetectable 2.40.0 - atualização sobre estabilidade e controle.
O novo Chromium 142 torna a impressão digital mais natural e segura, novas flags e endpoints simplificam a automação e o gerenciamento de inicialização, e verificações antes da exportação de perfis e correções do sincronizador eliminam erros aleatórios.
Atualize-se - e trabalhe tranquilamente enquanto Undetectable cuida de todo o resto.
Undetectable - a solução perfeita para