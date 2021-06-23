Undetectable 2.40.0 — Chromium 142, mais controle para automação e trabalho cuidadoso com a nuvem

Atualização Undetectable já está a caminho! Neste artigo, vamos mergulhar mais fundo e explorar como nossa equipe melhorou o navegador este mês.

Cromo 142: Fresquinho demais

Para o navegador anti-detecta, um kernel atualizado é na verdade várias coisas diferentes:

Impressão digital credível. Quanto mais recente for a versão do motor que está em uso pelos usuários vivos, menos discrepâncias existirão em relação ao Web-API, ao comportamento das abas, às assinaturas e aos sinais indiretos. Os sistemas antifraude simplesmente não terão nada com o que se apegar. Compatibilidade com sites modernos. Plataformas, contas publicitárias, feeds, aplicativos SPA são atualizados constantemente. Um núcleo antigo pode começar a falhar um pouco nos scripts ou agir de forma inesperada para o site. Isso já é um indicador indireto de automação para antifraude. Segurança. As versões mais recentes do Chromium sempre incorporam patches atuais para vulnerabilidades. Em cenários anti-detecção, isso é ainda mais importante. Desempenho. Novos núcleos funcionam melhor com páginas pesadas, várias abas abertas e cenários em que perfis são iniciados em grupos.

Melhorias: maior controle no início e na automação

Neste lançamento, fizemos algumas coisas que são especialmente valorizadas por aqueles que usam automação em Undetectable.

1. Endpoint /close na API

Na API, um novo endpoint /close foi adicionado, permitindo fechar o programa corretamente mediante uma solicitação. Isso possibilita encerrar a sessão a partir de um sistema externo, criar cenários de "iniciado → executado → fechado" sem a intervenção humana, gerenciar os recursos da máquina com mais cuidado e eficiência, especialmente em casos de alta automação, como Undetectable.

2. Flag de Inicialização --no-update

Foi adicionada a flag --no-update , que executa o programa sem verificar atualizações.

Isso é conveniente quando:

você tem um ambiente de produção, onde é importante que tudo seja lançado hoje exatamente na mesma versão que ontem;

você abre o navegador a partir do script e não quer que uma atualização surja no meio do processo;

Você está implantando várias instâncias Undetectable e não quer esperar por verificações de atualização em cada uma.

3. Bandeira --headless

A flag --headless foi introduzida para executar sem interface gráfica do usuário.

Importante: estamos falando especificamente sobre o programa principal Undetectable, e não sobre os perfis de navegadores em si - eles têm suas próprias flags e parâmetros para o modo sem interface.

Agora, o Undetectable pode ser integrado em outros aplicativos e serviços em segundo plano - os usuários desses programas não verão a janela do navegador e não serão "assustados" pela interface aparecendo. Isso é especialmente conveniente para desenvolvedores que utilizam o Undetectable como um componente oculto em suas soluções: tudo funciona nos bastidores, sem ruído visual e com o mesmo nível de confiabilidade.

Sobre correções

A segunda parte importante da atualização é a melhoria da estabilidade do navegador.

1. Verificação do perfil antes de enviar para a nuvem

Até agora, em raras ocasiões, uma situação desagradável poderia ocorrer: se houvesse pouco espaço no disco ou alguns arquivos importantes estivessem ausentes no momento do envio, o perfil poderia ser enviado para a nuvem "incompleto". Então você o abre - e ele não abre.

2. Corrigida a inserção de texto no sincronizador

Reparado o problema de inserção de texto no sincronizador. Agora a inserção está funcionando corretamente - os scripts com preenchimento podem ser executados sem erros novamente.

Conclusão

Undetectable 2.40.0 - atualização sobre estabilidade e controle.

O novo Chromium 142 torna a impressão digital mais natural e segura, novas flags e endpoints simplificam a automação e o gerenciamento de inicialização, e verificações antes da exportação de perfis e correções do sincronizador eliminam erros aleatórios.

Atualize-se - e trabalhe tranquilamente enquanto Undetectable cuida de todo o resto.