Atualização do Undetectable 2.43.0: Chromium 145, correção do WebRTC e maior estabilidade dos perfis

Continuamos com nossas atualizações mensais e hoje temos o prazer de apresentar a versão 2.43.0.
Desta vez, focamos em dois pilares de qualquer trabalho online bem-sucedido: máxima confiança por parte dos sites e estabilidade técnica do software. Vamos ver em detalhes o que exatamente mudou.
Chromium 145
Uma das mudanças mais importantes é a migração para o núcleo mais recente Chromium 145.
Grandes plataformas (de redes sociais a painéis de anúncios) sabem perfeitamente qual versão do navegador está em uso pelos usuários comuns neste momento. Por isso, ter um núcleo atualizado significa:
- Máxima confiança. Seus perfis são tecnicamente indistinguíveis dos navegadores de milhões de usuários reais que se atualizaram há poucos dias. Isso reduz o risco de gatilhos de segurança no login.
- Funcionamento correto de scripts modernos. Sites implementam novas tecnologias o tempo todo. Um núcleo atualizado garante que gerenciadores de anúncios pesados e aplicações SPA sejam renderizados sem erros e travamentos, que muitas vezes servem como sinais indiretos de atividade de bot.
- Ruídos naturais. Os fingerprints são gerados com base nos padrões mais recentes, reduzindo a lacuna entre o “hardware” e a versão do navegador.
WebRTC: Segurança ao trocar de IP
A segunda novidade do release é para quem trabalha com proxies móveis e rotação de IP. Corrigimos um ponto criticamente importante no WebRTC.
Antes, podia acontecer de, ao trocar o IP no proxy (rotação), o IP externo mudar, mas o IP dentro do WebRTC ficar preso no valor antigo. Na versão 2.43.0, eliminamos esse problema. Agora o IP no WebRTC muda dinamicamente junto com o IP do proxy.
O que isso significa para você? Você pode usar rotação com tranquilidade, sem medo de inconsistências no fingerprint. O navegador acompanha claramente as mudanças de rede e ajusta os parâmetros em tempo real.
Mais unicidade nas configs
Também atualizamos as listas de fontes nas configurações. As fontes são uma das características mais únicas do sistema e muitas vezes são usadas para identificar vínculos entre contas.
A atualização da base de fontes traz mais variabilidade na criação de perfis. Agora você tem mais combinações para gerar fingerprints únicos, o que dá ainda mais liberdade na criação em massa de contas. Em outras palavras: cada perfil ficou mais individual.
Correções de bugs
Também corrigimos alguns bugs que могли atrapalhar sua produtividade:
- O macOS não trava mais. Corrigimos um problema desagradável nos Macs, quando o processo do programa podia travar completamente, impedindo até mesmo a reinicialização normal do sistema. Agora o Undetectable funciona como um relógio e libera recursos corretamente.
- O sincronizador digita de forma limpa. Corrigimos um erro de inserção duplicada de texto ao usar o sincronizador. Se você utiliza entrada automática de dados em várias janelas, o texto não será mais duplicado — scripts e formulários são preenchidos corretamente na primeira tentativa.
- Verificação precisa de IPv6. Eliminamos um erro que ocorria ao checar alguns proxies IPv6. Agora o status do proxy é determinado corretamente e você não vai perder tempo revisando endereços que já estão funcionando.
Conclusão
Undetectable 2.43.0 é sobre segurança e estabilidade. O novo núcleo Chromium 145 mantém a confiança dos perfis em alto nível. O WebRTC corrigido elimina vazamentos ao trocar de IP. Falhas no macOS foram resolvidas e a seleção de fontes foi ampliada para uma melhor unicidade das configurações.