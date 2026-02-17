Atualização do Undetectable 2.43.0: Chromium 145, correção do WebRTC e maior estabilidade dos perfis

Continuamos com nossas atualizações mensais e hoje temos o prazer de apresentar a versão 2.43.0.

Desta vez, focamos em dois pilares de qualquer trabalho online bem-sucedido: máxima confiança por parte dos sites e estabilidade técnica do software. Vamos ver em detalhes o que exatamente mudou.

Chromium 145

Gráfico estilizado com ícones circulares sobrepostos das versões do Chrome 141, 142, 143, 144 e 145 em um fundo degradê roxo-rosa, com destaque para a versão 145.

Uma das mudanças mais importantes é a migração para o núcleo mais recente Chromium 145.

Grandes plataformas (de redes sociais a painéis de anúncios) sabem perfeitamente qual versão do navegador está em uso pelos usuários comuns neste momento. Por isso, ter um núcleo atualizado significa:

Máxima confiança. Seus perfis são tecnicamente indistinguíveis dos navegadores de milhões de usuários reais que se atualizaram há poucos dias. Isso reduz o risco de gatilhos de segurança no login.

Seus perfis são tecnicamente indistinguíveis dos navegadores de milhões de usuários reais que se atualizaram há poucos dias. Isso reduz o risco de gatilhos de segurança no login. Funcionamento correto de scripts modernos. Sites implementam novas tecnologias o tempo todo. Um núcleo atualizado garante que gerenciadores de anúncios pesados e aplicações SPA sejam renderizados sem erros e travamentos, que muitas vezes servem como sinais indiretos de atividade de bot.

Sites implementam novas tecnologias o tempo todo. Um núcleo atualizado garante que gerenciadores de anúncios pesados e aplicações SPA sejam renderizados sem erros e travamentos, que muitas vezes servem como sinais indiretos de atividade de bot. Ruídos naturais. Os fingerprints são gerados com base nos padrões mais recentes, reduzindo a lacuna entre o “hardware” e a versão do navegador.

WebRTC: Segurança ao trocar de IP

Ilustração com dois monitores em um fundo degradê roxo-rosa e a palavra WebRTC: na tela da esquerda aparece um IP antigo (Old IP) e na da direita um IP novo (New IP)

A segunda novidade do release é para quem trabalha com proxies móveis e rotação de IP. Corrigimos um ponto criticamente importante no WebRTC.

Antes, podia acontecer de, ao trocar o IP no proxy (rotação), o IP externo mudar, mas o IP dentro do WebRTC ficar preso no valor antigo. Na versão 2.43.0, eliminamos esse problema. Agora o IP no WebRTC muda dinamicamente junto com o IP do proxy.

O que isso significa para você? Você pode usar rotação com tranquilidade, sem medo de inconsistências no fingerprint. O navegador acompanha claramente as mudanças de rede e ajusta os parâmetros em tempo real.

Mais unicidade nas configs

Ilustração em um fundo degradê roxo-rosa com os nomes das fontes Inter, Instrument Serif e Irish Grover; na parte inferior, há um notebook com uma janela “Downloading fonts”, simbolizando o download de fontes.

Também atualizamos as listas de fontes nas configurações. As fontes são uma das características mais únicas do sistema e muitas vezes são usadas para identificar vínculos entre contas.

A atualização da base de fontes traz mais variabilidade na criação de perfis. Agora você tem mais combinações para gerar fingerprints únicos, o que dá ainda mais liberdade na criação em massa de contas. Em outras palavras: cada perfil ficou mais individual.

Correções de bugs

Fundo degradê roxo-rosa com as palavras “improvements”, “改善”, “Verbesserungen”, “улучшения”, “améliorations” e “ulepszenia”, simbolizando melhorias em diferentes idiomas. Também corrigimos alguns bugs que могли atrapalhar sua produtividade:

O macOS não trava mais. Corrigimos um problema desagradável nos Macs, quando o processo do programa podia travar completamente, impedindo até mesmo a reinicialização normal do sistema. Agora o Undetectable funciona como um relógio e libera recursos corretamente.

Corrigimos um problema desagradável nos Macs, quando o processo do programa podia travar completamente, impedindo até mesmo a reinicialização normal do sistema. Agora o Undetectable funciona como um relógio e libera recursos corretamente. O sincronizador digita de forma limpa. Corrigimos um erro de inserção duplicada de texto ao usar o sincronizador. Se você utiliza entrada automática de dados em várias janelas, o texto não será mais duplicado — scripts e formulários são preenchidos corretamente na primeira tentativa.

Corrigimos um erro de inserção duplicada de texto ao usar o sincronizador. Se você utiliza entrada automática de dados em várias janelas, o texto não será mais duplicado — scripts e formulários são preenchidos corretamente na primeira tentativa. Verificação precisa de IPv6. Eliminamos um erro que ocorria ao checar alguns proxies IPv6. Agora o status do proxy é determinado corretamente e você não vai perder tempo revisando endereços que já estão funcionando.

Conclusão

Undetectable 2.43.0 é sobre segurança e estabilidade. O novo núcleo Chromium 145 mantém a confiança dos perfis em alto nível. O WebRTC corrigido elimina vazamentos ao trocar de IP. Falhas no macOS foram resolvidas e a seleção de fontes foi ampliada para uma melhor unicidade das configurações.