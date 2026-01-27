Anonymous Proxies - revisão do serviço de proxy

Anonymous Proxies é um provedor de proxy confiável que oferece proxies residenciais, de datacenter e móveis de alta qualidade, com planos flexíveis, locais em todo o mundo e suporte com pessoas reais.

Seja gerenciando várias contas, coletando dados ou executando a verificação de anúncios, nossa rede é desenvolvida para ser rápida, estável e realmente anônima.

Código de Desconto de 15% para Usuários Undetectable

Para facilitar o teste de Proxies Anônimos junto com Undetectable, criamos um desconto exclusivo de 15% para seus usuários. A melhor parte é que este código promocional funciona em todos os nossos produtos. Basta inserir “undetectable” no checkout e você automaticamente receberá 15% de desconto em seu pedido.

Aqui está como reivindicá-lo:

Acesse o site Anonymous Proxies. Crie uma conta ou faça login na sua conta existente. Escolha qualquer produto de sua escolha no painel de controle. E quando você chegar ao checkout, basta inserir o código promocional "undetectable" para obter seu desconto de 15%.

Quais Tipos de Proxy Eles Têm?

Proxies residenciais utilizam endereços IP de provedores de internet reais e residências, de modo que seu tráfego pareça o de um usuário doméstico comum. São ideais para scraping de sites de varejo, verificação de anúncios, execução de múltiplas contas e pesquisa de mercado, uma vez que se misturam bem, embora custem mais e possam ser mais lentos.

utilizam endereços IP de provedores de internet reais e residências, de modo que seu tráfego pareça o de um usuário doméstico comum. São ideais para scraping de sites de varejo, verificação de anúncios, execução de múltiplas contas e pesquisa de mercado, uma vez que se misturam bem, embora custem mais e possam ser mais lentos. Proxies de datacenter vêm de servidores em empresas de hospedagem em vez de ISPs residenciais. Eles geralmente são a opção mais barata e rápida. Além disso, são realmente bons quando você está envolvido em atividades online de alto volume, como scraping de mecanismos de busca, verificações em massa e automação, mas lembre-se de que os sites podem facilmente detectá-los, então você pode enfrentar limites de taxa, bloqueios ou captchas.

vêm de servidores em empresas de hospedagem em vez de ISPs residenciais. Eles geralmente são a opção mais barata e rápida. Além disso, são realmente bons quando você está envolvido em atividades online de alto volume, como scraping de mecanismos de busca, verificações em massa e automação, mas lembre-se de que os sites podem facilmente detectá-los, então você pode enfrentar limites de taxa, bloqueios ou captchas. Proxies móveis direcionam o tráfego através de dispositivos reais 3G, 4G ou 5G em operadoras móveis. Esses IPs são frequentemente compartilhados, portanto, aplicativos e sites os tratam com maior confiança. Eles são excelentes para redes sociais, aplicativos rigorosos e plataformas teimosas, mas também são a opção mais cara.

Benefícios dos Proxies Anônimos

Confiado por usuários de longa data . A Anonymous Proxies tem atendido clientes há anos, com dezenas de milhares de usuários confiando em nossos IPs para trabalho diário e projetos de múltiplas contas.

. A Anonymous Proxies tem atendido clientes há anos, com dezenas de milhares de usuários confiando em nossos IPs para trabalho diário e projetos de múltiplas contas. Pague apenas pelo que usar . Você pode escolher IPs individuais por país, cidade ou sub-rede, em vez de ser forçado a adquirir pacotes fixos, para que sua configuração corresponda às suas necessidades reais e orçamento.

. Você pode escolher IPs individuais por país, cidade ou sub-rede, em vez de ser forçado a adquirir pacotes fixos, para que sua configuração corresponda às suas necessidades reais e orçamento. Protocolos e acesso flexíveis . Nossos proxies suportam HTTP, HTTPS e SOCKS5. Você pode autenticar tanto com nome de usuário e senha quanto por whitelist de IP, dependendo do que funciona melhor para suas ferramentas.

. Nossos proxies suportam HTTP, HTTPS e SOCKS5. Você pode autenticar tanto com nome de usuário e senha quanto por whitelist de IP, dependendo do que funciona melhor para suas ferramentas. Ativação instantânea . Assim que seu pagamento for confirmado, proxies são ativados imediatamente. Você pode conectá-los ao Undetectable e começar a testar em poucos minutos.

. Assim que seu pagamento for confirmado, proxies são ativados imediatamente. Você pode conectá-los ao Undetectable e começar a testar em poucos minutos. Cobertura global . Com localizações em mais de 100 países, você pode acessar facilmente conteúdo local, anúncios e resultados de pesquisa de quase qualquer lugar do mundo.

. Com localizações em mais de 100 países, você pode acessar facilmente conteúdo local, anúncios e resultados de pesquisa de quase qualquer lugar do mundo. Suporte humano quando você precisar. Se algo não funcionar como esperado, você pode nos contatar via chat ao vivo, tickets e uma base de conhecimento detalhada, e obter ajuda real com configurações reais.

Como Usar o Navegador Undetectable com Anonymous