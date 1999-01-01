Boomlify - revisão do serviço de email

Boomlify: A Infraestrutura Definitiva de Email a Longo Prazo para Multi-Contas e Automação

No mundo do marketing de afiliados, arbitragem de tráfego e multi-contas, sua infraestrutura é tão forte quanto seu elo mais fraco. Você usa Undetectable.io para proteger as impressões digitais do seu navegador e proxies para mascarar sua localização, mas e o seu e-mail?

Os serviços padrões de e-mail temporário são frequentemente o gargalo. Eles expiram muito rapidamente (10 minutos raramente são suficientes para um aquecimento adequado da conta), são sinalizados por sistemas anti-fraude, e gerenciá-los requer manipular dezenas de abas.

Entre no Boomlify — um serviço de e-mail temporário de próxima geração, projetado especificamente para profissionais que precisam de longevidade, privacidade e automação.

Por Que o Correio Temporário Padrão Falha para Profissionais

Se você está registrando contas em mídias sociais, e-commerce ou plataformas SaaS, você conhece os pontos problemáticos:

Vida Útil Curta: Se uma conta solicitar a re-verificação após 20 minutos, um e-mail temporário padrão já estará desativado. Você perde a conta. Má Reputação: Domínios temporários genéricos são colocados na lista negra por serviços principais. Sem Gestão: Você não pode gerenciar 50 contas de forma eficiente se tiver que abrir 50 abas diferentes do navegador.

Boomlify resolve esses problemas ao mudar o paradigma de "descartável" para "gerenciável e duradouro."

Vida Útil Estendida: E-mails que Duram Meses, Não Minutos

O diferencial principal do Boomlify é o período de validade da caixa de entrada. Ao contrário dos concorrentes que excluem os dados após uma sessão do navegador, o Boomlify oferece uma longevidade incomparável.

Mais de 2 Meses de Validade: Por padrão, os e-mails duram de 60 a 150 dias, dependendo do seu plano. Isso permite que você aqueça contas ao longo de semanas, gerencie códigos de verificação atrasados e mantenha o acesso às contas por um longo período.

Duração Estendível: Precisa de um e-mail por mais tempo? Você pode estender manualmente a duração de qualquer caixa de entrada.

Precisa de um e-mail por mais tempo? Você pode estender manualmente a duração de qualquer caixa de entrada. Flexibilidade de Convidado para Conta: Você pode começar instantaneamente como um convidado. Se você gerar um lead ou conta valiosa, poderá vincular essa caixa de entrada de convidado a uma conta registrada posteriormente, garantindo que você nunca perca dados críticos.

Painel de Controle Centralizado & Pré-Visualização da Caixa de Entrada Inteligente

Gerenciar centenas de perfis em um navegador anti-detecção requer organização. A Boomlify fornece um Painel Centralizado que atua como um centro de comando para todas as suas identidades digitais.

Visualização da Caixa de Entrada Inteligente

Este recurso é um grande poupador de tempo para usuários de alto volume. Em vez de clicar em cada caixa de entrada individualmente para verificar um código, a Smart Inbox Preview agrega mensagens recebidas. Você pode ver o remetente e a linha de assunto dos e-mails em várias caixas de entrada de relance.

Sincronização entre Dispositivos

Seja trabalhando do seu desktop com Undetectable.io ou verificando atualizações de status no seu celular, o Boomlify sincroniza tudo para a nuvem. Você tem acesso às suas caixas de entrada, códigos 2FA e senhas salvas em qualquer lugar.

Privacidade Avançada e Domínios Personalizados

Para contornar filtros anti-fraude sofisticados, a qualidade do domínio de e-mail é importante.

E-mails Temporários Baseados em Gmail: A Boomlify oferece endereços baseados no Gmail. Estes fornecem uma confiabilidade significativamente maior e pontuações de confiança em comparação com domínios descartáveis genéricos, tornando-os perfeitos para registros sensíveis.

A Boomlify oferece endereços baseados no Gmail. Estes fornecem uma confiabilidade significativamente maior e pontuações de confiança em comparação com domínios descartáveis genéricos, tornando-os perfeitos para registros sensíveis. Domínios Personalizados: Você pode vincular seus próprios domínios ao sistema. Dependendo do seu plano, você pode adicionar até 20 domínios personalizados (ou ilimitado no nível superior). Isso permite controle total da marca e ajuda a evitar listas negras de "email temporário".

Notificações Push do Telegram & Gestão de 2FA

Boomlify vai além de apenas receber texto. Ele integra ferramentas essenciais diretamente no painel.

Integração com o Telegram

Nunca perca um código de verificação novamente. Quando o encaminhamento de e-mail está ativado, o Boomlify entrega todas as mensagens recebidas diretamente para sua conta do Telegram via notificação push. Isso é ideal para monitorar contas passivamente sem manter o painel aberto.

Gerenciador de 2FA na Nuvem

Proteger suas contas com a Autenticação de Dois Fatores é uma prática padrão. Boomlify inclui um Gerenciador de 2FA embutido. Você pode salvar suas chaves secretas e gerar OTPs (Senhas de Uso Único) diretamente no painel. Isso elimina a necessidade de aplicativos autenticadores externos e mantém suas credenciais de login (Email + Senha + 2FA) em um fluxo de trabalho unificado.

A Central de Poder dos Desenvolvedores: Temp Mail API

Para aqueles que estão automatizando a criação de contas através de scripts ou software, o Boomlify oferece uma API robusta e amigável para desenvolvedores.

Sistema de Crédito Flexível: O preço é baseado em créditos, não apenas em taxas mensais. $1 equivale a 1.000 créditos.

O preço é baseado em créditos, não apenas em taxas mensais. $1 equivale a 1.000 créditos. Controle de Custos: 1 crédito = 1 criação de e-mail. Você só paga pela criação; recuperar, ler e listar e-mails é gratuito.

1 crédito = 1 criação de e-mail. Você só paga pela criação; recuperar, ler e listar e-mails é gratuito. Créditos Diários Gratuitos: Todo usuário da API recebe 50 créditos diariamente de graça para testar e construir.

Todo usuário da API recebe 50 créditos diariamente de graça para testar e construir. Alto Desempenho: Com limites de taxa de até 1.200 RPM (Solicitações Por Minuto) no plano Ultra Pro, você pode escalar operações em grande escala.

A documentação está disponível em vários idiomas, tornando a integração no seu conjunto de automação perfeita.

Planos de Preços: Do Gratuito ao Ilimitado

Preços de e-mail temporário. A Boomlify opera em um modelo Freemium, garantindo que haja um plano para todos—desde afiliados independentes até grandes equipes.

Plano Gratuito (R$0/mês)

Ideal para: Testes e uso casual.

Testes e uso casual. Limites: 150 Caixas de Correio Totais, 50 Criações Diárias.

150 Caixas de Correio Totais, 50 Criações Diárias. Armazenamento: 14 Dias.

14 Dias. Inclui: Pré-visualização da Caixa de Entrada Inteligente, 2 Domínios Personalizados (criação limitada).

Básico (R$4,99/mês)

Upgrade: Remove Anúncios e Captcha.

Remove Anúncios e Captcha. Limites: 500 Caixas de Correio no Total, 200 Criações Diárias.

500 Caixas de Correio no Total, 200 Criações Diárias. Características: Encaminhamento no Telegram, Domínios Premium, Armazenamento de 30 Dias.

Pro ($19.99/mês)

Ideal para: Profissionais de marketing.

Profissionais de marketing. Limites: Até 2.500 Caixas de Correio e 1.000 Criações Diárias.

Até 2.500 Caixas de Correio e 1.000 Criações Diárias. Armazenamento: Até 60 Dias.

Até 60 Dias. Bônus de API: Inclui bônus substanciais únicos de crédito (4.000 a 10.000 créditos).

Ultra Pro ($39.99/mês) & Ilimitado

Ideal para: Empresas e Agências.

Empresas e Agências. Limites: Mais de 5.000 Caixas de Correio, 1.200 RPM de acesso à API.

Mais de 5.000 Caixas de Correio, 1.200 RPM de acesso à API. Características: Validade de até 150 dias, Suporte Prioritário, Bônus de 25.000 Créditos.

Conclusão

Se você está usando o Undetectable.io para proteger as identidades do seu navegador, você precisa de um serviço de e-mail que corresponda a esse nível de sofisticação. A Boomlify oferece a longevidade, automação e recursos de gestão necessários para escalar suas operações sem medo de perda de dados ou bloqueios de conta.

Pronto para atualizar sua infraestrutura de email?

Links Úteis: