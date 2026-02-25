Cloaking Master - Serviço de disfarce à prova de balas para o seu tráfego!
Uma solução profissional para filtragem flexível de tráfego e proteção de conteúdo contra bots baseada em Machine Learning e na tecnologia ProteX™.
Em 2026, a arbitragem de tráfego evoluiu definitivamente para uma batalha de tecnologias. Plataformas de publicidade como Facebook, Google Ads e TikTok estão diariamente refinando seus algoritmos de redes neurais para identificar conteúdos indesejados.
Em um ambiente assim, os métodos de filtragem padrão não entregam mais resultados.
Entre o Cloaking Master — um serviço de nuvem de próxima geração que está mudando o jogo.
O que é o Cloaking Master e por que sua empresa precisa dele?
Cloaking Master é mais do que apenas um script de redirecionamento. É um ecossistema abrangente para compradores de mídia profissionais e agências de publicidade, projetado para proteger páginas de ofertas de olhares indesejados: bots, moderadores, ferramentas de espionagem e concorrentes.
No coração do projeto está nossa tecnologia ProteX™. Ao contrário dos filtros tradicionais que apenas examinam endereços IP, ProteX™ utiliza análise profunda de impressão digital nos níveis PHP e JavaScript, avaliando mais de cem parâmetros em frações de segundo.
Vantagens do Serviço:
- Bancos de Dados Geo Premium
- Cliques Ilimitadas
- Proteção de Bot & Moderador
- Estatísticas em Tempo Real
- Geofiltragem em nível de cidade
- Filtragem de VPN/Proxy/Hospedagem
- Filtragem de User-Agent & Referrer
- IPv6 & Filtro de ISP
- Filtragem de Dispositivos
- Filtragem de Navegador
- Filtragem de SO
- Filtro de Tela Sensível ao Toque
- Filtro de Tamanho de Tela
- Filtro de Suporte de Bateria
- Filtro de Vazamento WebRTC
- Fake reCaptcha
- Integração PHP/CMS/JS
- Suporte em todas as etapas
- Gerador de Página em Branco com Inteligência Artificial Embutida
A plataforma foi projetada para eliminar a complexidade, oferecendo uma experiência intuitiva e contínua tanto para iniciantes quanto para anunciantes experientes.
Cloaking Master suporta qualquer fonte de tráfego
Integração com Plataformas Populares
- PHP: Integração adicionando nosso arquivo
index.phpao diretório raiz do seu site.
- WordPress: Instale o plugin Cloaking Master para proteger suas páginas de publicidade.
- JavaScript: Conexão simples do nosso script JS ao seu site.
- Shopify & Wix: Integração fácil com base em recomendações específicas da plataforma.
Planos de Preços
Comece com um período de teste de 5 dias!