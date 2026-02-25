Cloaking Master - Serviço de disfarce à prova de balas para o seu tráfego!

Uma solução profissional para filtragem flexível de tráfego e proteção de conteúdo contra bots baseada em Machine Learning e na tecnologia ProteX™.

Em 2026, a arbitragem de tráfego evoluiu definitivamente para uma batalha de tecnologias. Plataformas de publicidade como Facebook, Google Ads e TikTok estão diariamente refinando seus algoritmos de redes neurais para identificar conteúdos indesejados.

Em um ambiente assim, os métodos de filtragem padrão não entregam mais resultados.

Entre o Cloaking Master — um serviço de nuvem de próxima geração que está mudando o jogo.

O que é o Cloaking Master e por que sua empresa precisa dele?

Cloaking Master é mais do que apenas um script de redirecionamento. É um ecossistema abrangente para compradores de mídia profissionais e agências de publicidade, projetado para proteger páginas de ofertas de olhares indesejados: bots, moderadores, ferramentas de espionagem e concorrentes.

No coração do projeto está nossa tecnologia ProteX™. Ao contrário dos filtros tradicionais que apenas examinam endereços IP, ProteX™ utiliza análise profunda de impressão digital nos níveis PHP e JavaScript, avaliando mais de cem parâmetros em frações de segundo.

Vantagens do Serviço:

Bancos de Dados Geo Premium

Cliques Ilimitadas

Proteção de Bot & Moderador

Estatísticas em Tempo Real

Geofiltragem em nível de cidade

Filtragem de VPN/Proxy/Hospedagem

Filtragem de User-Agent & Referrer

IPv6 & Filtro de ISP

Filtragem de Dispositivos

Filtragem de Navegador

Filtragem de SO

Filtro de Tela Sensível ao Toque

Filtro de Tamanho de Tela

Filtro de Suporte de Bateria

Filtro de Vazamento WebRTC

Fake reCaptcha

Integração PHP/CMS/JS

Suporte em todas as etapas

Gerador de Página em Branco com Inteligência Artificial Embutida

A plataforma foi projetada para eliminar a complexidade, oferecendo uma experiência intuitiva e contínua tanto para iniciantes quanto para anunciantes experientes.

Cloaking Master suporta qualquer fonte de tráfego

Integração com Plataformas Populares

PHP: Integração adicionando nosso arquivo index.php ao diretório raiz do seu site.

Integração adicionando nosso arquivo ao diretório raiz do seu site. WordPress: Instale o plugin Cloaking Master para proteger suas páginas de publicidade.

Instale o plugin Cloaking Master para proteger suas páginas de publicidade. JavaScript: Conexão simples do nosso script JS ao seu site.

Conexão simples do nosso script JS ao seu site. Shopify & Wix: Integração fácil com base em recomendações específicas da plataforma.

Planos de Preços

Comece com um período de teste de 5 dias!