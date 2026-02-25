Logo
Cloaking Master - Serviço de disfarce à prova de balas para o seu tráfego!

Uma solução profissional para filtragem flexível de tráfego e proteção de conteúdo contra bots baseada em Machine Learning e na tecnologia ProteX™.

Em 2026, a arbitragem de tráfego evoluiu definitivamente para uma batalha de tecnologias. Plataformas de publicidade como Facebook, Google Ads e TikTok estão diariamente refinando seus algoritmos de redes neurais para identificar conteúdos indesejados.

Em um ambiente assim, os métodos de filtragem padrão não entregam mais resultados.

Entre o Cloaking Master — um serviço de nuvem de próxima geração que está mudando o jogo.

O que é o Cloaking Master e por que sua empresa precisa dele?

Cloaking Master é mais do que apenas um script de redirecionamento. É um ecossistema abrangente para compradores de mídia profissionais e agências de publicidade, projetado para proteger páginas de ofertas de olhares indesejados: bots, moderadores, ferramentas de espionagem e concorrentes.

No coração do projeto está nossa tecnologia ProteX™. Ao contrário dos filtros tradicionais que apenas examinam endereços IP, ProteX™ utiliza análise profunda de impressão digital nos níveis PHP e JavaScript, avaliando mais de cem parâmetros em frações de segundo.

Vantagens do Serviço:

  • Bancos de Dados Geo Premium
  • Cliques Ilimitadas
  • Proteção de Bot & Moderador
  • Estatísticas em Tempo Real
  • Geofiltragem em nível de cidade
  • Filtragem de VPN/Proxy/Hospedagem
  • Filtragem de User-Agent & Referrer
  • IPv6 & Filtro de ISP
  • Filtragem de Dispositivos
  • Filtragem de Navegador
  • Filtragem de SO
  • Filtro de Tela Sensível ao Toque
  • Filtro de Tamanho de Tela
  • Filtro de Suporte de Bateria
  • Filtro de Vazamento WebRTC
  • Fake reCaptcha
  • Integração PHP/CMS/JS
  • Suporte em todas as etapas
  • Gerador de Página em Branco com Inteligência Artificial Embutida

A plataforma foi projetada para eliminar a complexidade, oferecendo uma experiência intuitiva e contínua tanto para iniciantes quanto para anunciantes experientes.

Cloaking Master suporta qualquer fonte de tráfego

Integração com Plataformas Populares

  • PHP: Integração adicionando nosso arquivo index.php ao diretório raiz do seu site.
  • WordPress: Instale o plugin Cloaking Master para proteger suas páginas de publicidade.
  • JavaScript: Conexão simples do nosso script JS ao seu site.
  • Shopify & Wix: Integração fácil com base em recomendações específicas da plataforma.

Planos de Preços

Comece com um período de teste de 5 dias!