CPA Private – revisão da rede de afiliados

CPA Private é uma rede de marketing de afiliados que pode ser interessante para aqueles que desejam trabalhar com ofertas de alta qualidade em verticais populares. A rede possui muitas vantagens, como altos pagamentos, suporte profissional, condições flexíveis e um programa de indicação. No entanto, a rede também possui algumas desvantagens, como a possibilidade de não receber pagamento ou perder a conta em caso de suspeita de fraude. Portanto, antes de começar a trabalhar com o CPA Private, recomendamos verificar a reputação da rede, ler as avaliações de outros afiliados e seguir as regras e requisitos da rede.

O CPA Private recebe principalmente avaliações positivas dos afiliados, que elogiam a rede por altas conversões, pagamentos generosos, excelente suporte e uma variedade de ofertas. Alguns afiliados também observam que o CPA Private possui as melhores ofertas na vertical VOD. No entanto, também existem avaliações negativas, nas quais os afiliados reclamam que a rede não lhes paga ou fecha suas contas sem explicação. O CPA Private responde a essas avaliações, afirmando que eles não pagam por leads falsos ou fraudulentos relatados pelos anunciantes.

Navegação