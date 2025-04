CrazyFB.shop — №1 Loja de Contas do Facebook para Arbitragem

Estamos empolgados em apresentar o CrazyFB.shop — uma loja profissional para consumíveis de arbitragem de tráfego, onde você pode comprar contas do Facebook para arbitragem, lançar anúncios sem bloqueios e escalar seus pacotes. Recomendamos com confiança o CrazyFB.shop como um fornecedor confiável de contas de alta qualidade e produtos relacionados para profissionais de arbitragem de todos os níveis.

Tudo o que você precisa para publicidade estável e eficaz no Facebook e Instagram — em um só lugar!

Gama de Produtos CrazyFB.shop

Oferecemos uma gama completa de soluções para lançar e escalar publicidade no Facebook Ads. Cada produto passa por uma preparação meticulosa — desde a preparação de contas em dispositivos reais até o teste de cartões para o primeiro faturamento e fornecimento de proxies móveis 4G.

Contas Auto-Registradas no Facebook — Início Rápido para Publicidade

Contas registradas automaticamente no Facebook são a escolha perfeita para testar rapidamente ofertas e dimensionar pacotes que funcionam. O CrazyFB.shop oferece várias configurações:

Auto-reg + Selfie

Auto-reg + Fan Page

Auto-reg + Business Manager

Auto-reg + Modo Profissional

Especialmente populares são as contas automáticas do Facebook vinculadas ao BM, permitindo que você construa rapidamente pacotes de Facebook + Instagram e inicie campanhas sem atrasos adicionais.

Contas do Facebook Cultivadas Manualmente — Estabilidade e Anti-Ban

O que são as Contas do Facebook da Undetectable?

As Contas do Facebook da Undetectable são um produto premium criado para os profissionais de comunicação social que procuram desempenho superior. Estas contas são criadas manualmente e com cuidado, a fim de garantir a máxima qualidade e estabilidade, além de características anti-ban.

Para aqueles que valorizam a confiabilidade e a confiança, oferecemos contas de Facebook cultivadas manualmente com um aquecimento. Todas as contas são cultivadas manualmente em dispositivos reais, com atividades, amigos e cookies únicos.

Essas contas são ideais para:

Estratégias anti-ban do Facebook

Lançando anúncios com micro-gastos

Trabalhando em nichos cinzas com riscos mínimos

A agricultura manual garante a máxima longevidade e estabilidade da conta durante a moderação.

Contas do Facebook PZRD — Máxima Durabilidade

Procurando uma solução para executar tráfego em larga escala sem banimentos constantes? Contas PZRD do Facebook (Decisão de Restrição de Publicidade Aprovada) são a escolha perfeita para você.

Vantagens incluem:

Alto nível de confiança

Capacidade de trabalhar com Gerentes de Negócios

Perfeito para agrupar com contas auto-reg

Lançamento fácil de campanhas publicitárias no Facebook Ads sem limitações

PARD é indispensável para grandes equipes e agências.

Facebook Business Managers (BM) — Para Escalar Sua Publicidade

No CrazyFB.shop, você pode comprar Gerenciadores de Negócios do Facebook em várias configurações:

Com limites de $50 a $250

Com limites de até R$1500

Contas ilimitadas para escalonamento massivo

Comprar Business Managers do Facebook é essencial para gerenciar múltiplas contas de anúncios, pixels, domínios e páginas dentro de um único ecossistema.

Contas do Facebook de Alto Limite — Soluções para Grandes Orçamentos

Para compradores profissionais de mídia, oferecemos:

BM 250 — ideal para orçamentos pequenos a médios

BM 1500 — perfeito para campanhas publicitárias em grande escala

Contas de publicidade ilimitadas no Facebook — contas premium sem restrições

Essas soluções são perfeitas para apostas, nutra, e-commerce e publicidade em nichos brancos.

Páginas de Fãs do Facebook — Páginas Prontas para Publicidade

No CrazyFB.shop, você também pode comprar Páginas de Fã prontas para arbitragem. Cada página apresenta:

Histórico de postagens

Atividade real

Aprovado pela moderação do Facebook

Páginas de Fãs do Facebook para publicidade ajudam a aumentar a confiança do usuário e a reduzir os riscos de rejeição de anúncios.

Contas do Instagram — Expanda Seu Alcance

Oferecemos contas do Instagram para arbitragem com a opção de vinculá-las ao Facebook:

Com atividade real

Com aquecimento

Com integração BM

Trabalhar através do Instagram permite que você almeje públicos adicionais e construa pacotes de publicidade exclusivos.

Cartões para Arbitragem e Primeiro Faturamento (PB)

Para ajudá-lo a gastar orçamentos de anúncios de forma eficiente, oferecemos:

Cartões para PB (primeira fatura)

Cartões para vinculação de conta

Com as nossas soluções, você garante faturamento prioritário sem rejeições, permitindo o lançamento mais rápido de campanhas publicitárias sem verificações desnecessárias.

Proxies Móveis para Facebook — Trabalho Seguro Sem Bloqueios

Proxies móveis 4G para publicidade estável são outra solução que oferecemos. Nossos proxies fornecem:

Alto nível de anonimato

Proteção confiável contra bans

Ambiente de agricultura segura

Proxies para cultivo de contas do Facebook são perfeitos tanto para cultivo inicial quanto para lançamentos ativos de anúncios.

Aluguel de Conta do Facebook — Início Rápido Sem Comprar

Não quer comprar contas? Aproveite o aluguel de contas confiáveis do Facebook para anúncios no Facebook.

Os serviços de aluguel incluem:

Contas aquecidas

Prontidão total para o lançamento do anúncio

Seleção individual de acordo com o seu nicho

Alugar contas do Facebook é uma excelente oportunidade para testar rapidamente hipóteses e escalar pacotes que funcionam.

Por que Escolher CrazyFB.shop?

Sortimento completo : contas auto-reg, Páginas de Fãs, BMs, cartões PB, proxies e aluguel de contas

Entrega instantânea da conta após o pagamento

Substituição de conta em caso de contas não funcionais (sob condições)

Suporte Telegram 24/7

Departamento próprio de cultivo e aquecimento

Trabalhamos com equipes, agências e grandes profissionais de arbitragem.

Com a gente, seus projetos alcançarão um novo nível — confiável, estável e sem riscos desnecessários.

Cooperação e Parceria com CrazyFB.shop

Estamos sempre abertos a parcerias:

Venda suas contas através da nossa plataforma

Promova nossa loja através do programa de afiliados

Peça pacotes personalizados e contas adaptadas às suas necessidades

Escale suas campanhas publicitárias no Facebook Ads junto conosco!

CrazyFB.shop garante qualidade e estabilidade para arbitradores.

CrazyFB.shop — Tudo o Que Você Precisa para Arbitragem de Tráfego Bem-Sucedida em Um Só Lugar

Compre de profissionais — contas auto-reg, contas cultivadas, gerentes de negócios, Fan Pages, cartões PB e proxies móveis para Facebook.