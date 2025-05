GonzoProxy - revisão do serviço de proxy

GonzoProxy – a escolha №1 de proxy para profissionais.

GonzoProxy é um serviço premium de proxy confiável por mais de 10.000 usuários ao redor do mundo. Somos registrados oficialmente no Reino Unido (GonzoProxy LTD) e construímos uma forte reputação como um parceiro confiável para tudo, desde marketing de afiliados e agricultura até scraping e multi-contas.

Oferecemos dois tipos principais de proxies:

Proxies residenciais com tráfego que não expira (a partir de $2/GB)

com tráfego que não expira (a partir de $2/GB) Proxies móveis ilimitados criados para estabilidade mesmo nas configurações mais sensíveis.

E aqui está o que realmente nos destaca — o seu tráfego comprado NUNCA expira. Compre uma vez, use quando quiser. Sem pressão, sem perdas. Nossos IPs vêm de dispositivos reais, oferecendo até 90% de proteção contra bans em plataformas como Facebook, Google e TikTok.

Quais proxies estão disponíveis no GonzoProxy?

Dois tipos de proxies, possibilidades infinitas:

Residencial – perfeito para lançar contas e campanhas publicitárias com segurança. Eles se parecem com usuários reais e passam pela moderação com facilidade.

– perfeito para lançar contas e campanhas publicitárias com segurança. Eles se parecem com usuários reais e passam pela moderação com facilidade. Mobile – dinâmico, com IPs de rotação automática. Ótimo para farming, testes A/B, TikTok ou qualquer coisa onde o comportamento de "usuário real" seja crucial.

Você pode escolher um país, região ou até cidade específicos — manualmente ou automaticamente. E ao contrário de outros provedores, esse recurso é gratuito.

Quando o GonzoProxy realmente brilha:

Campanhas de anúncios geolocalizados

Ignorar a moderação e lançar onde você precisa. IPs parecem locais e reais.

Cultivo em massa e validação

Sessões permanecem ativas, contas passam verificações. É como ter um humano por trás da tela.

Extração de dados e automação

Nossos pools estáveis lidam com milhares de conexões — sem bloqueios, sem cortes.

Testes A/B e upload automático

Execute várias configurações e alterne entre elas com facilidade. Nossos proxies se adaptam à sua estratégia.

Perguntas Frequentes — as coisas que as pessoas sempre perguntam:

1. Quais geos estão disponíveis? Temos Tier-1, Tier-2 e Tier-3. Escolha manualmente ou atribua automaticamente de acordo com suas necessidades.

2. O que fazer se os proxies falharem no lançamento? Usamos apenas IPs novos. Proxies móveis rotacionam automaticamente. Endereços queimados são removidos imediatamente.

3. Eles são compatíveis com navegadores antidetect?

Absolutamente. Testado no BitBrowser, AdsPower, Indigo — com configurações prontas para uso.

4. Posso executar muitas contas em um único proxy? Sim — com a configuração correta. Ajudaremos você a otimizá-la.

5. Minhas contas foram banidas — e agora? Geralmente, não é o proxy, mas a sua impressão digital ou logs. Vamos ajudá-lo a resolver o problema e corrigi-lo.

6. Como posso começar? Basta acessar o site, clicar em "Entrar com Google" — e você está dentro. A configuração leva segundos, mesmo do seu telefone.

7. O suporte está disponível à noite?

Sim. Nosso suporte no Telegram está online 24/7. Tempo de resposta — menos de 5 minutos.

8. Qual é o preço?

Você só paga pelo tráfego. Sem assinaturas. A partir de $2/GB, com descontos por volume.

9. É bom para scraping e upload automático?

Definitivamente. Temos pools rápidos e estáveis para todos os tipos de cargas de trabalho.

10. Precisa de algo personalizado? É bem provável que já tenhamos. Se não — nós construiremos para você.

Conclusão

Ignorámos completamente o KYC — sem documentos, sem espera. Você está dentro em 30 segundos.

E com registro oficial no Reino Unido, você sabe que está trabalhando com uma empresa real e confiável — não com algum provedor duvidoso sem nome.

GonzoProxy não é apenas um proxy. É o seu colega especialista em tecnologia.

Tudo funciona perfeitamente. Você se concentra em escalar — nós cuidamos da tecnologia.