GDT Agency - Revisão de um Serviço de Aluguel de Conta de Publicidade

A GDT Agency é uma parceira pioneira em publicidade que fornece serviços de aluguel de contas publicitárias para Facebook, Google e TikTok. Nossas contas são aprovadas pela Meta ou em nível de agência, oferecendo alta capacidade de gastos, aprovações rápidas e menos restrições de políticas, com as melhores taxas de aluguel começando em torno de 1,5%.

A GDT Agency oferece aluguel confiável de contas de anúncios de agência para escalonamento estável. Obtenha acesso confiável, suporte especializado e comece a veicular anúncios hoje.

Como a GDT Agency Fornece Acesso a Contas de Agências Para Ajudar Anunciantes Globais

A GDT Agency oferece a anunciantes globais contas de anúncios premium com desempenho superior e suporte instantâneo, ajudando você a veicular anúncios com confiança que contas pessoais não podem proporcionar.

Se você deseja uma conta de agência que seja estável, flexível e com um alto nível de confiança, a GDT é uma das poucas opções que realmente entrega.

Aqui está como funciona na verdade:

Infraestrutura de Conta

GDT mantém contas de agência verificadas no Facebook, Google e TikTok. Estas não são contas novas criadas para cada cliente, mas sim contas estabelecidas com anos de histórico e registros comprovados.

Contas de agência do Facebook para alugar : Conta de anúncios da Meta com lista branca, que verifica Gerenciadores de Negócios com limites de gastos ilimitados, históricos de conformidade limpos e confiança estabelecida com os sistemas da Meta.

: Conta de anúncios da Meta com lista branca, que verifica Gerenciadores de Negócios com limites de gastos ilimitados, históricos de conformidade limpos e confiança estabelecida com os sistemas da Meta. Contas de agências do Google para aluguel : contas verificadas por anunciantes com presença regional em principais mercados e comprovada capacidade de gastos.

: contas verificadas por anunciantes com presença regional em principais mercados e comprovada capacidade de gastos. Contas de agência TikTok para aluguel: contas estabelecidas com melhores taxas de aprovação criativa e limites de gastos ilimitados em comparação com contas de anunciantes novas.

As contas são estruturadas como uma infraestrutura de agência legítima com entidades empresariais adequadas, documentação completa e gestão profissional.

Modelo de Aluguel

GDT opera em um modelo de aluguel em vez de vender contas diretamente. Você aluga o acesso a uma infraestrutura estabelecida em vez de tentar construir a sua própria ou comprar contas duvidosas de fontes desconhecidas.

Este modelo tem várias vantagens:

Investimento inicial mais baixo: você não está pagando para construir a infraestrutura da agência do zero, o que leva anos e capital significativo.

você não está pagando para construir a infraestrutura da agência do zero, o que leva anos e capital significativo. Flexibilidade: Você pode ajustar o uso para cima ou para baixo com base em suas necessidades, sem ficar preso a ativos próprios que podem não se adequar à sua operação em evolução.

Você pode ajustar o uso para cima ou para baixo com base em suas necessidades, sem ficar preso a ativos próprios que podem não se adequar à sua operação em evolução. Gestão profissional: as contas permanecem sob a propriedade e gestão da GDT, o que significa manutenção adequada e supervisão de conformidade.

as contas permanecem sob a propriedade e gestão da GDT, o que significa manutenção adequada e supervisão de conformidade. Risco pessoal reduzido: as contas não estão vinculadas às suas entidades comerciais pessoais, proporcionando separação operacional.

as contas não estão vinculadas às suas entidades comerciais pessoais, proporcionando separação operacional. Acesso a especialização: você se beneficia dos relacionamentos de plataforma e do conhecimento de conformidade da GDT sem precisar desenvolver essa capacidade internamente.

O próprio modelo de aluguel fornece garantia. Portanto, a GDT mantém a propriedade e tem um incentivo para manter as contas em boas condições ao invés de vendê-las e seguir em frente.

Por que os Anunciantes Devem Escolher a GDT Agency para Contas de Agência?

Executar anúncios agora passou por uma transformação significativa com políticas rigorosas, seja qual for a plataforma, Facebook, Google ou TikTok. Essas pressões levaram os anunciantes a buscar soluções que os ajudem a executar anúncios de maneira mais eficiente. É aí que entram as contas de agência da GDT.

Então, o que torna a GDT Agency uma escolha que vale a pena para contas de agência?

1. Histórico Real com Números Reais

Fundada em 2021, a GDT Agency é uma das pioneiras em serviços de aluguel de contas de publicidade para agências. Com mais de 5 anos de experiência, a GDT Agency contribuiu para histórias de sucesso de mais de 500 empresas com mais de 103 marcas em 18 países.

Em 5 anos de qualidade comprovada, a GDT Agency está gastando mais de $10 milhões em anúncios no Facebook todos os meses, ajudando nossos clientes a reduzir de 10 a 15% os CPAs, obter 10X de retorno sobre o investimento em publicidade (ROAS) e aumentar em 300% a receita mensal após mudar para contas de agência.

2. Contas de Agência Multiplataforma para Indústrias Diversas

Como pioneira na indústria de aluguel de contas de anúncios de agências, a GDT Agency fornece contas de anúncios de agências confiáveis em várias grandes plataformas de mídia social. Seja você veiculando anúncios no Facebook, Instagram, Google ou TikTok, a GDT possui a conta de anúncios de agência adequada para facilitar o gerenciamento de diferentes tipos de campanhas.

Não importa em qual setor você trabalhe, comércio eletrônico, educação, serviços, imóveis ou B2B, essas contas estão preparadas para uma ampla gama de indústrias. Você obtém desempenho estável, uso flexível e suporte que se adapta à maneira como as empresas modernas anunciam hoje.

3. Melhores Tarifas de Aluguel

A GDTs oferece a taxa mais competitiva do mercado, bem como um excelente modelo de preços sem taxas ocultas e sem ambiguidade nos termos.

Não só isso, a agência GDT publica todos os termos, taxas e políticas de forma transparente no site para ajudar os profissionais de marketing e anunciantes a entender exatamente com o que estão se comprometendo e reduzir a confusão em torno dos requisitos de gastos ou regras de conta.

4. Mais de 1.000 Novas Contas Abertas Por Mês:

Com a capacidade de abrir mais de 1.000 novas contas/mês, a GDT pode garantir que os anunciantes em crescimento sempre tenham capacidade suficiente para expandir suas campanhas sem problemas.

5. Configuração Rápida e Substituição de Conta

Iniciar novas campanhas não deve levar dias de espera. Com o GDT, a conta de anúncio da sua agência é configurada rapidamente para que você possa lançar sua campanha após 1-3 dias. Se surgir algum problema, você não fica travado. O GDT fornecerá uma nova conta de substituição para manter suas campanhas funcionando sem longas pausas ou perda de impulso.

6. Baixa Taxa de Desativação de Conta de Anúncio

GDT mantém uma baixa taxa de desativação de contas de anúncios, garantindo operações mais suaves e reduzindo o risco de encerramentos inesperados durante campanhas ativas para anunciantes.

De acordo com o relatório de desempenho interno da GDT Agency, a GDT Agency gerenciou cerca de 1.250 contas de agência ativas e um total de 3.800 contas de anúncios, executando mais de 3.500 campanhas a cada mês. Nisso, a GDT Agency manteve uma taxa de desativação de contas de anúncios notavelmente baixa de apenas 5%, bem abaixo da média do setor de 5 - 8%.

Juntamente com isso, o tempo médio de aprovação de anúncios é inferior a 12 horas, garantindo que as campanhas sejam lançadas rapidamente e sem atrasos desnecessários.

7. Suporte Exclusivo 24/7

Muitos usuários que têm alugado contas GDT por vários meses notaram que o que mais apreciam são as respostas rápidas e instruções claras sempre que surge um problema.

Quando você está executando tráfego pago, cada hora que sua conta está fora do ar custa dinheiro. Portanto, ter a presença de pessoas que realmente podem ajudá-lo a resolver problemas rapidamente é inestimável. A GDT oferece suporte 24/7, para que você não fique pendurado quando surgirem problemas fora do horário comercial.

8. Política de Reembolso Clara para Saldos Não Utilizados

Se um anunciante planeja parar de usar a conta, decide pausar as campanhas ou solicita um reembolso, o GDT reembolsa qualquer saldo de anúncio remanescente dentro de 7 a 10 dias úteis. Essa política minimiza o risco financeiro e facilita para os profissionais de marketing testar e expandir com confiança.

Como Começar com a GDT Agency?

O processo para obter os serviços da GDT Agency é muito fácil e rápido. Primeiro, você entra em contato com nossa equipe e nos conta sobre o seu negócio, objetivos de publicidade, o tipo de campanhas e a plataforma que você vai utilizar através do nosso canal oficial abaixo:

Linha Direta: +84 352 368 898

Email: agencygdt@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/gdtagency/

GDT avaliará sua situação, seus objetivos e fornecerá a você a melhor conta de agência com base em suas necessidades. Nossa equipe também revisará sua configuração para garantir que tudo esteja de acordo com a política de publicidade, seja no Facebook, Google ou TikTok.

Em seguida, você terá acesso à conta, e as etapas de integração serão claramente comunicadas a você dentro de 1 a 3 dias úteis. Depois disso, você poderá expandir suas campanhas sem o medo dos limites usuais ou problemas de estabilidade que vêm com contas padrão.

Além disso, a equipe GDT também ajuda a verificar seus ativos para garantir que tudo permaneça em conformidade com a política de publicidade da plataforma, reduzindo o risco de restrições. Isso é como adicionar outra camada de segurança para os anunciantes.

Conclusão

Se você precisa de uma conta de agência no Facebook, Google ou TikTok, você receberá uma conta de agência que não só parece ser confiável, mas também tem as qualidades de ser flexível e construída especificamente para publicidade séria ao trabalhar com a GDT Agency.

Em vez de lutar com diferentes fornecedores que geram centenas de problemas, você tem um parceiro de confiança que lhe fornece contas de agência de alta qualidade com menos interrupções e instruções mais claras.

Se você deseja uma conta de agência de alta qualidade que mantenha seu marketing funcionando perfeitamente em todas as principais plataformas, conecte-se com a GDT para desfrutar do programa de promoções mais atraente ao alugar contas de anúncios de agência agora!