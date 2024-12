IPRoyal – revisão do serviço de proxy

Precisa de um código promocional para obter um desconto de 20% nos proxies da IPRoyal? Ou ainda não escolheu um serviço de proxy para o seu trabalho? Vamos lhe contar de forma breve, mas informativa, sobre as possibilidades da IPRoyal e fornecer informações atualizadas que o ajudarão a fazer a escolha certa.

Em um mundo onde as capacidades do "Big Brother" e o volume de informações processadas estão crescendo rapidamente, o número de ataques hackers, bloqueios nacionais e outros está aumentando rapidamente. Nesse contexto, o uso de servidores intermediários para acessar a Internet se torna uma necessidade, não um desejo. Um navegador indetectável em conjunto com um proxy de um serviço confiável permite resolver esse problema na medida em que o usuário precisa. Hoje, vamos apresentar nosso parceiro confiável - a IPRoyal.

Código promocional de 20% de desconto

O funcionamento de qualquer programa de acesso anônimo à Internet é feito por meio de servidores intermediários. Portanto, cada usuário está interessado em ter um serviço de proxy estável e não ter que pagar a mais por ele. Temos o prazer de apresentar nosso parceiro confiável e a oportunidade de economizar 20% no pagamento de seus serviços.

Para obter esse bônus, siga as instruções abaixo:

Acesse este link

Preencha os campos do primeiro formulário de registro

Ao preencher o formulário de registro estendido, insira o código promocional "undetectable20" no campo correspondente

Após isso, o desconto de 20% será aplicado diretamente ao seu pedido de serviços de proxy da IPRoyal.

Descrição do serviço: principais vantagens e áreas de uso

Para uma visão completa ou mesmo média da IPRoyal, seria necessário um livro ou um folheto grosso. Não há necessidade de fornecer todas essas informações aqui, pois tudo está detalhadamente descrito no site do serviço. Apresentaremos apenas o mais importante para os nossos leitores.

Alternância entre endereços IP domésticos e móveis

O princípio básico para contornar os sistemas antispam de vários recursos é que a atividade do endereço IP usado deve ser a mesma de um usuário comum. Ao fazer scraping ou promover em redes sociais, é necessário enviar repetidamente solicitações idênticas ou semelhantes, acessar o recurso através da primeira, décima, ... centésima conta. Com um trabalho prolongado nesse modo, o algoritmo de proteção contra spam será acionado e o endereço IP será banido. Por outro lado, o endereço de um usuário comum, cujos interesses são diversos, que visita diferentes sites, não fica em nenhum lugar por muito tempo ou não realiza ações repetitivas, não será banido.

A IPRoyal adotou três métodos para emular com segurança o trabalho de um usuário comum:

A IPRoyal usa amplamente servidores proxy móveis 4G.

Como o segmento de comunicação móvel está crescendo rapidamente hoje, esse método de conexão à rede causa menos suspeitas.

Dentro da rede de proxy doméstico, são oferecidos endereços autênticos pertencentes a pessoas reais.

Esses endereços IP são usados pela maioria do tempo por usuários comuns da Internet, e durante o restante do tempo, eles são usados pelos clientes da IPRoyal. Portanto, os usuários virtuais criados e operando por meio de proxies, como no navegador Undetectable, são indistinguíveis dos visitantes regulares ao visualizar diferentes recursos.

Fixação de endereços por curtos períodos e rotação deles

Ao solicitar o serviço, o cliente escolhe um endereço fixo por um dia ou um endereço em constante mudança. Devido à frequente troca de cada proxy individual, não há acumulação de estatísticas uniformes que possam desencadear reações dos sistemas antispam.

Alta velocidade de trabalho

É comumente aceito que o trabalho por meio de um servidor intermediário inevitavelmente leva a uma redução no tráfego. Formalmente, isso é verdade porque um novo elemento com sua própria velocidade e outras restrições técnicas é adicionado à cadeia. A IPRoyal conseguiu lidar com isso! O serviço implementa um sistema de cache para páginas da web frequentemente visitadas. Como resultado, você não precisa transmitir repetidamente as mesmas imagens, anúncios e outros elementos, e a velocidade de transmissão de informações relevantes aumenta.

Onde e como é usado

Graças às medidas descritas acima, a taxa de operação confiável da IPRoyal atinge 99,9% e a velocidade de 100 MB/s é considerada normal. Portanto, os clientes do serviço resolvem rapidamente tarefas nas seguintes áreas principais:

Coleta de dados nos mercados de ações e commodities

Trabalho com várias contas em redes sociais

Verificação dos resultados dos mecanismos de busca

Aumento da segurança de rede

Proteção de marca, direitos autorais e comerciais

Verificação da colocação de anúncios encomendados

Teste de sites e serviços online

Remoção de bloqueios geográficos e outras restrições de acesso a conteúdo

Como usar o navegador Undetectable com o proxy IPRoyal

Além disso, é conveniente usar a IPRoyal porque o serviço oferece uma ampla variedade de pacotes de serviços. Se desejar, você pode comprar apenas um proxy ou dezenas e centenas de endereços. Se você estiver usando um pequeno número de proxies, é mais conveniente usar o formulário de entrada no navegador Undetectable - esta é uma janela especial onde você precisa especificar o host, a porta e a senha. No caso de dezenas ou centenas de endereços IP usados, será mais útil usar o "Gerenciador de Proxy". Ele permite carregar e baixar arquivos de modelo, nos quais você pode criar e editar listas de proxies de qualquer tamanho em formato de texto. Informações detalhadas sobre esse assunto estão disponíveis na documentação em nosso site.