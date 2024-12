IPXProxy - análise do serviço de proxy

IPXProxy é um provedor de serviços de proxy residencial premium que verifica IPs residenciais reais e recursos de proxy puros para fornecer soluções de proxy para organizações. IPXProxy oferece proxies residenciais rotativos e proxies residenciais estáticos com IPs de proxy rápidos e acessíveis para uma ampla gama de cenários de aplicação.

Mais de 230 países cobertos

O IPXProxy possui um pool com mais de 70 milhões de proxies residenciais puros, suportando mais de 230 países/regiões populares para localizar, incluindo 20.000 cidades. Os usuários podem livremente localizar países, estados e cidades, e os IPs de proxy do IPXProxy podem simular com precisão usuários na área-alvo, auxiliando nas operações localizadas.

O preço mais econômico

O IPXProxy oferece vários pacotes de serviço de proxy acessíveis para atender a várias necessidades. Os proxies residenciais rotativos têm preços a partir de $2/GB, e não há limitação na duração de uso, podendo ser utilizados até que o tráfego seja esgotado, o que é adequado para usuários em busca de preços altamente eficazes.

Proxy global de alta qualidade

O proxy de IP IPXProxy é altamente eficiente e estável, garantindo 99% de disponibilidade, e suporta múltiplos protocolos de proxy HTTP(S)/SOCKS5. O proxy residencial IPXProxy possui alta pureza, permitindo conexões rápidas e estáveis para atender às necessidades de diferentes usuários.

Teste gratuito para novos usuários

O IPXProxy oferece um teste gratuito com 200MB de tráfego residencial rotativo gratuito para novos usuários registrados. Descontos adicionais estão sendo oferecidos atualmente, com os usuários recebendo 1GB de tráfego gratuito com a compra de qualquer pacote Residencial Rotativo. Se deseja obter mais descontos, entre em contato com nosso serviço ao cliente via telegrama.

Vários cenários de aplicação

Captura de Dados: O proxy IP do IPXProxy pode ajudar você a realizar a captura de dados em grande escala, reduzir o risco de um único endereço IP ser bloqueado e garantir o funcionamento adequado do negócio de coleta. O uso do proxy residencial rotativo do IPXProxy também permite capturar dados de diferentes regiões e usuários.

Como começar a usar o IPXProxy?

Registrar e Fazer Login: Primeiramente, visite o site oficial da IPXProxy, registre-se e faça login na sua conta.

Primeiramente, visite o site oficial da IPXProxy, registre-se e faça login na sua conta. Comprar Pacote de Proxy: Após acessar o painel de proxy, assine um plano de proxy adequado de acordo com as necessidades do seu negócio.

Após acessar o painel de proxy, assine um adequado de acordo com as necessidades do seu negócio. Obter IP de Proxy: Clique em Obter Proxy e selecione o país, continente, cidade, ponto de acesso, duração do IP, número de contas geradas, senha de proxy, etc. para a geração de proxy de acordo com suas necessidades.

Clique em Obter Proxy e selecione o país, continente, cidade, ponto de acesso, duração do IP, número de contas geradas, senha de proxy, etc. para a geração de proxy de acordo com suas necessidades. Baixar IP de Proxy: Clique em Baixar Informações de Proxy na Lista de Proxy, incluindo Endereço de IP de Proxy, Número da Porta, Conta de Proxy e Senha de Proxy.

Clique em Baixar Informações de Proxy na Lista de Proxy, incluindo Endereço de IP de Proxy, Número da Porta, Conta de Proxy e Senha de Proxy. Configurar IP de Proxy: Configure o IP de proxy da IPXProxy no navegador Undetectable, após a configuração bem-sucedida, você poderá desfrutar do serviço de proxy de alta qualidade da IPXProxy.

Conclusão

IPXProxy é um provedor de serviço de proxy global de alta qualidade que não só protege a sua privacidade e segurança, mas também ajuda a realizar raspagem de dados, otimização de SEO, marketing online, etc. IPXProxy já forneceu soluções preferenciais para muitas empresas para ajudá-las a economizar custos. Se precisar do proxy IP correto, pode inscrever-se no IPXProxy para obter serviços de proxy de qualidade.