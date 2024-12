Let it Cash: uma afiliada com a qual é mais fácil trabalhar

Let it Cash é uma rede CPA de iGaming com hold mínimo e pagamentos semanais. Aqui, você encontrará mais de 2.500 ofertas para diferentes GEOs ao redor do mundo.

A equipe que criou a rede testou diversas afiliadas e conhece todas as "dores" dos webmasters internamente. Por isso, com Let it Cash, você não perderá tempo nem dinheiro com erros e problemas, trabalhando de forma conveniente e lucrativa.

Características da rede

Ferramenta integrada para envio de SMS e mensagens no WhatsApp e Viber.

Aplicativos PWA e WebView gratuitos – vai para qualquer fonte com suporte técnico completo e otimização.

Suporte sempre disponível e pronto para ajudar com qualquer questão 24/7.

Condições especiais para equipes prontas para lidar com grandes volumes.

Como começar a trabalhar com a afiliada?

O registro é feito sem a intervenção de um gerente e aprovações de conta. Insira seu e-mail e senha → aprove a conta por e-mail → comece a trabalhar.

Painel de Controle

Após se registrar e acessar sua conta, você entrará na seção "Estatísticas", onde encontrará muitas ferramentas para monitorar o tráfego. Organize as informações por datas, fontes, ofertas, páginas da web e subcontas.

Ofertas

Nesta seção, você encontrará ofertas para muitos GEOs diferentes: dos mais populares (Espanha, Alemanha, LATAM) aos exóticos (Quênia, Bangladesh, Eslováquia, Hungria).

Para ver uma descrição detalhada, basta clicar na oferta de sua preferência. Lá, haverá informações sobre fontes permitidas e proibidas, o valor mínimo de depósito, requisitos para o público-alvo, período de retenção, entre outros detalhes.

Fontes de Anúncios

As fontes de anúncios disponíveis dependem das exigências de cada anunciante. Entre as principais fontes, podemos destacar Facebook, UAC, publicidade contextual, diferentes newsletters, TikTok, ASO, ASA. Às vezes, esquemas podem ser usados.

Pagamentos

Os fundos podem ser retirados após 7 dias de hold. Isso é vantajoso para webmasters que trabalham sozinhos, pois eles recuperam rapidamente os custos de publicidade.

Você pode sacar dinheiro para uma conta bancária, cartão, carteira eletrônica ou gabinete de agência em dólares ou rublos. O valor mínimo é de 100 dólares.

Bônus

Convide webmasters para o Let it Cash e ganhe 5% de sua renda. Esta é uma excelente oportunidade para aumentar seus ganhos 🤘

Também são oferecidos descontos em serviços úteis:

FBTool (20% de desconto no primeiro pagamento do serviço)

IMKLO (15% de desconto no primeiro pagamento)

Proxys.io (10% de desconto permanente)

EPN.NET (emissão ilimitada de cartões sem recarga mínima)

Conclusão

Com Let it Cash, você poderá ganhar efetivamente com o iGaming. Eles fornecerão ofertas lucrativas de anunciantes verificados, além de suporte completo e ferramentas profissionais para aumentar o tráfego. Você pode se registrar aqui.