LP-CRM - Visão geral do sistema CRM

Sistema CRM para lojas online LP-CRM

LP-CRM é um sistema CRM ucraniano projetado especificamente para negócios baseados em produtos. Ele consolida pedidos de múltiplas fontes, automatiza o processamento de solicitações e exibe análises em um formato conveniente. O objetivo principal do LP-CRM é ajudá-lo a reduzir perdas em cada etapa do processo de vendas e aumentar os lucros por meio da automação.

Quais são os benefícios do LP-CRM?

1. Organizando todas as solicitações

Quando os pedidos vêm de diferentes fontes — site, mensageiros, marketplaces — os gestores ficam confusos, os contatos se perdem e os retornos de chamada são esquecidos.

Como resultado: até 30% dos clientes não concluem uma compra.

Com o LP-CRM, todos os pedidos são coletados em um único sistema e distribuídos automaticamente entre os departamentos. Cada solicitação possui um status, para que você possa ver exatamente em que estágio ela se encontra.

Nenhuma solicitação é perdida e sua conversão de vendas aumenta em 20–25% sem custos adicionais de publicidade.

2. Interface clara

Muitos sistemas estão sobrecarregados com recursos que ninguém realmente usa. Gerentes se perdem em menus, perdem tempo procurando o botão certo e passam mais tempo "descobrindo as coisas" do que fazendo vendas.

Como resultado: as solicitações são processadas lentamente, e os clientes vão embora.

LP-CRM possui uma interface simples e intuitiva. Os gerentes veem todos os pedidos em uma janela e imediatamente sabem o que fazer em seguida.

Mesmo um novo funcionário pode começar a trabalhar totalmente em apenas 30 minutos após a configuração.

Sua equipe não perde tempo aprendendo ou procurando; eles trabalham de forma rápida e eficiente. A velocidade de processamento aumenta 2–3 vezes, gerando mais vendas sem custos adicionais.

3. Automatização

O processamento manual de pedidos, chamadas e confirmações leva horas. Se um gerente estiver cansado, ele pode esquecer de atualizar um status ou criar uma etiqueta de envio.

Como resultado: a velocidade de processamento diminui e os clientes vão para os concorrentes.

Com o LP-CRM, você pode definir atualizações automáticas de status de acordo com seus cenários, lembretes e tags especiais, puxar dados do cliente e gerar documentos de envio com um clique.

O tempo de processamento de pedidos cai de 5 minutos para 1 minuto, e sua equipe de vendas lida com 4 vezes mais solicitações.

4. Análise precisa

Os negócios muitas vezes funcionam às cegas: os anúncios estão em execução, os pedidos estão chegando, mas ninguém sabe qual oferta traz lucro e qual apenas “consome o orçamento.”

LP-CRM fornece análises detalhadas sobre ofertas, fontes de tráfego e gestores. Você vê quais anúncios funcionam, quais gestores vendem e quais estão com baixo desempenho. Ao parar campanhas não lucrativas e focar nas lucrativas, você pode economizar até 40% do seu orçamento.

5. Módulos gratuitos

A maioria dos CRMs cobra separadamente por módulos adicionais. O preço dispara, forçando as empresas a pagar em excesso ou a trabalhar com funcionalidades limitadas. No LP-CRM, todos os módulos principais estão integrados sem custo adicional:

integrações com serviços de entrega populares;

plataformas para lojas online e marketplaces;

serviços de mensagens SMS e telefonia IP;

webhooks.

Você obtém uma ferramenta totalmente funcional imediatamente, sem custos ocultos.

6. Escalabilidade

Alguns CRMs funcionam como uma “caixa preta”: você não pode conectar serviços de terceiros ou escalar o seu negócio.

Como resultado: o seu crescimento é limitado.

O LP-CRM possui uma API aberta.

Integração fácil com sites, páginas de destino, plataformas de publicidade e serviços de terceiros.

Capacidade de criar módulos personalizados e automações adaptadas ao seu negócio. Escalar sem limites — o sistema se adapta ao seu negócio, não o contrário.

Por que o LP-CRM é lucrativo para você

Você para de perder clientes.

Todas as análises estão ao seu alcance.

Os gerentes trabalham mais rápido e de forma mais eficiente.

Você aumenta o lucro sem perder solicitações.

O que os usuários dizem

Usuários do LP-CRM deixam principalmente avaliações positivas. No Google, o LP-CRM tem mais de 2.000 avaliações com uma classificação média de 5 estrelas, refletindo um alto nível de satisfação dos usuários. No LiveBusiness, os empreendedores elogiam o LP-CRM por suas integrações com marketplaces e serviços de entrega e observam que até mesmo iniciantes entendem facilmente o sistema. Os usuários também destacam as configurações flexíveis e o suporte de alta qualidade. No geral, as avaliações confirmam a facilidade de implementação, velocidade e uso econômico do LP-CRM.

Como começar a usar o LP-CRM: passo a passo

Registro Vá para o site do LP-CRM → Clique em “Registrar” → Insira seus dados → Confirme sua conta. Escolhendo um plano

Selecione um plano ou use o teste gratuito de 14 dias. Conectando seu negócio ** Adicione sua loja online, página de destino ou marketplace. Configurando o funil de vendas

Use modelos prontos: Novo → Confirmado → Enviado → Concluído, ou personalize o seu próprio. Adicionando gerentes

Crie contas de funcionários e defina direitos de acesso. Suporte

O suporte técnico ajudará com a configuração e integrações.

Demonstração gratuita

Você também pode obter uma demonstração gratuita com nossos gerentes.

Basta registrar-se no site da LP-CRM, e mostraremos a você todos os recursos do sistema para que possa ver imediatamente como ele funciona para o seu negócio.

Conclusão

LP-CRM é um sistema CRM fácil de usar e rápido de implementar para lojas online e empresas baseadas em produtos. Ele te ajuda a:

processe todas as solicitações sem perdas;

acesse análises em tempo real;

trabalhe rápida e eficientemente, mesmo para iniciantes;

integre-se a websites, páginas de destino e serviços de entrega;

use módulos gratuitos e uma API aberta;

obtenha suporte e demonstrações de nossos gerentes.

Comece a usar o LP-CRM hoje mesmo — registre-se e teste o sistema gratuitamente por 14 dias para ver sua eficácia para o seu negócio.