Guia de Configuração Passo a Passo do Nstproxy no Undetectable Browser

Vá para o site parceiro

Integre facilmente os proxies ISP do Nstproxy no navegador Undetectable para obter anonimato, velocidade e desempenho anti-bloqueio inigualáveis.

O que é o Nstproxy?

Nstproxy é um provedor de proxy premium confiável por profissionais em scraping de dados, automação e análise de dados. Ele oferece proxies de alta qualidade ISP, residenciais, Datacenter e IPv6 com cobertura global em mais de 195 países. A linha ISP Proxy da Nstproxy é projetada para conexões ultra-estáveis, baixa latência e total anonimato — ideal para automação de navegadores, SEO, monitoramento de e-commerce e coleta de dados de IA.

Principais Recursos:

  • Mais de 195 países suportados
  • IPs de ISP de alta velocidade e baixa latência
  • Sem vazamento de IP, 100% de anonimato
  • Preços flexíveis: a partir de $0.1/GB, Pagamento conforme o uso ou assinatura
  • Perfeito para perfis stealth do navegador Undetectable

Como adicionar Nstproxy ao navegador Undetectable

Etapa 1: Obtenha uma conta Nstproxy

Registre-se ou faça login em Nstproxy.com e adquira proxys ISP/Residenciais. Copie suas credenciais de proxy (IP, porta, nome de usuário e senha).

Passo 2: Abra o navegador Undetectable → Configurações de Proxy

  1. Abra Undetectable Browser Dashboard.
  2. Vá para Configurações de Perfil → Rede → Proxy.
  3. Escolha Configuração Manual.

Etapa 3: Inserir Detalhes do Proxy

Insira suas credenciais de proxy neste formato:

  • Tipo de Proxy: HTTP ou SOCKS5
  • Host / IP: gw-us.nstproxy.io
  • Porta: 24125
  • Nome de Usuário: seu nome de usuário Nstproxy
  • Senha: sua senha Nstproxy

Exemplo:

D3B153E4F8170622-residential-country_US-r_30m-s_abc123:senha@gw-us.nstproxy.io:24125

Passo 4: Escolha o Tipo de Proxy

Selecione HTTP ou SOCKS5 dependendo do seu plano Nstproxy.

Etapa 5: Salvar e Testar Conexão

Clique em Testar Conexão → Se for bem-sucedido, clique em Salvar. Agora, seu perfil Undetectable está pronto para usar o Nstproxy de forma segura.

Por que usar Nstproxy com o navegador Undetectable?

A combinação de IPs limpos ISP/ Proxies residenciais da Nstproxy e da tecnologia avançada de anti-fingerprinting da Undetectable proporciona a você:

  • Taxas de sucesso mais altas em automação & scraping
  • Isolamento completo de identidade
  • Navegação direcionada por geolocalização sem interrupções
  • Compatibilidade com todos os sites & APIs

Juntos, eles formam um ambiente de navegação robusto e Undetectable para desenvolvedores, profissionais de marketing e empresas.