Guia de Configuração Passo a Passo do Nstproxy no Undetectable Browser

Guia de Configuração Passo a Passo do Nstproxy no Undetectable BrowserVá para o site parceiro
Integre facilmente os proxies ISP do Nstproxy no navegador Undetectable para obter anonimato, velocidade e desempenho anti-bloqueio inigualáveis.
O que é o Nstproxy?
Nstproxy é um provedor de proxy premium confiável por profissionais em scraping de dados, automação e análise de dados. Ele oferece proxies de alta qualidade ISP, residenciais, Datacenter e IPv6 com cobertura global em mais de 195 países. A linha ISP Proxy da Nstproxy é projetada para conexões ultra-estáveis, baixa latência e total anonimato — ideal para automação de navegadores, SEO, monitoramento de e-commerce e coleta de dados de IA.
Principais Recursos:
- Mais de 195 países suportados
- IPs de ISP de alta velocidade e baixa latência
- Sem vazamento de IP, 100% de anonimato
- Preços flexíveis: a partir de $0.1/GB, Pagamento conforme o uso ou assinatura
- Perfeito para perfis stealth do navegador Undetectable
Como adicionar Nstproxy ao navegador Undetectable
Etapa 1: Obtenha uma conta Nstproxy
Registre-se ou faça login em Nstproxy.com e adquira proxys ISP/Residenciais. Copie suas credenciais de proxy (IP, porta, nome de usuário e senha).
Passo 2: Abra o navegador Undetectable → Configurações de Proxy
- Abra Undetectable Browser Dashboard.
- Vá para Configurações de Perfil → Rede → Proxy.
- Escolha Configuração Manual.
Etapa 3: Inserir Detalhes do Proxy
Insira suas credenciais de proxy neste formato:
- Tipo de Proxy: HTTP ou SOCKS5
- Host / IP: gw-us.nstproxy.io
- Porta: 24125
- Nome de Usuário: seu nome de usuário Nstproxy
- Senha: sua senha Nstproxy
Exemplo:
D3B153E4F8170622-residential-country_US-r_30m-s_abc123:senha@gw-us.nstproxy.io:24125
Passo 4: Escolha o Tipo de Proxy
Selecione HTTP ou SOCKS5 dependendo do seu plano Nstproxy.
Etapa 5: Salvar e Testar Conexão
Clique em Testar Conexão → Se for bem-sucedido, clique em Salvar. Agora, seu perfil Undetectable está pronto para usar o Nstproxy de forma segura.
Por que usar Nstproxy com o navegador Undetectable?
A combinação de IPs limpos ISP/ Proxies residenciais da Nstproxy e da tecnologia avançada de anti-fingerprinting da Undetectable proporciona a você:
- Taxas de sucesso mais altas em automação & scraping
- Isolamento completo de identidade
- Navegação direcionada por geolocalização sem interrupções
- Compatibilidade com todos os sites & APIs
Juntos, eles formam um ambiente de navegação robusto e Undetectable para desenvolvedores, profissionais de marketing e empresas.