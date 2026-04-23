PROXY-MAN - revisão do serviço de proxy

PROXY-MAN - Proxies rápidos e confiáveis

Em tarefas de SMM, arbitragem de tráfego, parsing e automação, um fator crítico é a estabilidade e confiabilidade dos endereços IP utilizados. Uma escolha incorreta de servidor proxy pode levar a restrições ou banimentos de contas dos serviços alvo.

PROXY-MAN é um provedor de proxy que oferece acesso a endereços IP móveis, residenciais e datacenter de todo o mundo. O suporte para vários tipos e a configuração flexível permitem que você adapte as conexões de rede a casos de uso específicos e minimize todos os riscos ao interagir com programas externos.

Princípios chave do PROXY-MAN

Para entender por que o serviço é adequado tanto para iniciantes quanto para profissionais, é importante analisar seus princípios fundamentais.

Você não está comprando um IP — você está obtendo acesso à infraestrutura

PROXY-MAN não se limita a um único tipo de proxy. O usuário tem acesso a uma rede inteira de endereços IP de diferentes categorias, um verificador e total compatibilidade com a plataforma de número virtual SMS-MAN:

Proxies móveis, residenciais, de datacenter — um pool de escala milionária de IPs reais

Capacidade de vender seus próprios proxies e ganhar com isso

Verificador de proxies — permite verificar a validade dos proxies

Compatibilidade perfeita para registro em massa de contas no SMS-MAN

Isto significa:

Sem obrigatoriedade de se vincular a um único tipo de proxy.

Você pode combinar soluções para diferentes tarefas.

Flexibilidade ao escalar projetos.

Diferentes tipos de proxy para diferentes tarefas

Cada tipo de proxy é utilizado em seus próprios cenários:

Proxies móveis — o mais alto nível de confiança e o menor risco de banimento. O tráfego é roteado através de dispositivos móveis reais e redes baseadas em SIM, fazendo parecer atividade genuína de usuários de operadoras de celular. Ideal para plataformas rigorosas e tarefas sensíveis. Proxies residenciais — uma solução equilibrada entre anonimato e desempenho. Esses IPs vêm de provedores de internet doméstica reais, fazendo com que o tráfego pareça de usuários regulares de residências. Adequado para a maioria das tarefas de automação, navegação e gerenciamento de contas. Proxies de datacenter — a opção mais rápida e econômica. Esses IPs não estão vinculados a dispositivos reais ou ISPs, permitindo operações em larga escala de alta velocidade, scraping e automação. Melhor escolha quando a velocidade e a escala são mais importantes do que a discrição.

Esta abordagem permite que você não pague a mais e use exatamente o recurso necessário em uma situação específica.

Rotação de IP e sessões persistentes

PROXY-MAN suporta diferentes modos de funcionamento de IP:

Rotação: IP muda automaticamente em intervalos definidos (1-2-5-10 minutos). Sessões fixas: um IP é preservado por um determinado período de tempo.

Isso é importante para:

registro em massa de contas

trabalhando com navegadores anti-detecção

análise de dados

execução de campanhas publicitárias.

Alocação de IP em tempo real

Após iniciar uma sessão, o sistema:

seleciona um IP disponível

atribui-o ao usuário

abre instantaneamente uma conexão

O processo leva alguns segundos e não requer ações manuais.

Principais características do PROXY-MAN

Seleção ampla de proxies. Suporte para mais de 3 tipos de endereços IP: móvel, residencial e datacenter.

Suporte para mais de 3 tipos de endereços IP: móvel, residencial e datacenter. Configuração flexível. Capacidade de escolher o tipo de conexão, região, operadora e modo de trabalho (sessões de rotação / persistentes) para uma tarefa específica.

Capacidade de escolher o tipo de conexão, região, operadora e modo de trabalho (sessões de rotação / persistentes) para uma tarefa específica. Alta velocidade. Conexão em tempo real à infraestrutura IP com atraso mínimo na configuração da sessão (dentro de poucos segundos).

Conexão em tempo real à infraestrutura IP com atraso mínimo na configuração da sessão (dentro de poucos segundos). Cobertura global. Acesso a endereços IP em mais de 100 países e várias regiões ao redor do mundo.

Acesso a endereços IP em mais de 100 países e várias regiões ao redor do mundo. Suporte à automação. Compatibilidade com bots, navegadores anti-detecção e ferramentas de API de terceiros via protocolos de conexão padrão.

Compatibilidade com bots, navegadores anti-detecção e ferramentas de API de terceiros via protocolos de conexão padrão. Escalabilidade. Adequado para tarefas únicas, bem como para trabalho paralelo com dezenas e centenas de threads.

Como começar a usar o PROXY-MAN

O processo de conexão leva apenas alguns minutos e não requer configuração complexa.

Passo 1. Registro

Conclua o processo de registro rápido em poucos cliques e crie uma nova conta em proxy-man.com.

Etapa 2. Complemento de saldo

Vá para a seção “Recarga de Saldo” e financie sua conta usando um método de pagamento conveniente.

Passo 3. Criar um proxy

Abra a página "New Proxy" e escolha o tipo de proxy apropriado:

Datacenter

Residencial

Móvel

Etapa 4. Configure os parâmetros

Especificar os parâmetros necessários:

país, região, cidade e provedor de serviços de internet (ISP)

tipo de sessão (IP estático ou rotação baseada em tempo)

protocolo de conexão (HTTP(S) ou SOCKS5)

limite de tráfego (dependendo de suas tarefas)

Passo 5. Compra

Depois de verificar todas as configurações, clique em "Comprar agora" para obter acesso ao seu servidor proxy.

Passo 6. Uso

Copie os dados fornecidos (IP, porta, login e senha) e cole-os no seu navegador, software anti-detecção ou outras ferramentas de automação.

Contatos e suporte

Site oficial: https://proxy-man.com/

Grupo oficial no Telegram: https://t.me/proxy_mans

O serviço de suporte está disponível através do site e ajuda com a configuração, seleção de tarifas e questões técnicas.

Se você trabalha com múltiplas contas, automação ou coleta de dados, PROXY-MAN permite que você construa uma infraestrutura estável e reduza o risco de bans. Teste o serviço e dimensione suas tarefas com a seleção correta de proxy em mente.