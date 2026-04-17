Proxyon - avaliação do serviço de proxy

Proxyon: Uma Maneira Mais Inteligente de Coletar Dados em 2026

Proxyon é um serviço de proxy pay-as-you-go criado para raspagem de dados na web, automação e coleta de dados. Sem assinaturas, sem contratos, basta depositar fundos e começar a trabalhar.

A maioria dos serviços de proxy te empurram para planos mensais, quer você precise deles ou não. O Proxyon funciona de forma diferente. Você deposita fundos, escolhe seu tipo de proxy e recebe suas credenciais instantaneamente. Sem verificação de identidade, sem período de espera, sem orçamentos desperdiçados em tráfego que você nunca usou.

A plataforma abrange proxies residenciais, de datacenter e IPv6 sob um único painel com acesso API, suporte a HTTP e SOCKS5, e direcionamento em nível de cidade em mais de 150 países.

O que é o Proxyon?

Proxyon é feito para qualquer pessoa que trabalha regularmente com dados, mas não quer uma assinatura rodando em segundo plano todo mês. Os desenvolvedores têm acesso a uma API limpa para construir pipelines de raspagem sem lidar com dashboards complicados. Especialistas em SEO têm geoalvo a nível de cidade para um rastreamento local preciso de SERP.

Analistas de dados obtêm IPs residenciais que resistem aos sistemas anti-bot em sites de comércio eletrônico e marketplaces. Os profissionais de marketing obtêm ampla cobertura geográfica para verificação de anúncios e pesquisa de concorrência sem pagar por regiões que nunca tocam.

A configuração é direta. Você cria uma conta na proxyon, deposita fundos e começa a fazer solicitações imediatamente. Sem onboarding demorado e sem processo de aprovação. Se o uso do seu proxy muda de mês para mês, o modelo de pagamento conforme o uso é simplesmente mais inteligente.

Tipos de Proxy

Proxies residenciais - vêm de dispositivos reais em conexões ISP reais. Os sites tratam-nos como tráfego orgânico, o que mantém altas taxas de sucesso em plataformas com detecção agressiva de bots. Funcionam bem para scraping, monitoramento de preços, rastreamento de SERP e tarefas de gerenciamento de contas. A cobertura abrange mais de 150 países com segmentação a nível de cidade e largura de banda que nunca expira. Os preços começam em $1.75/GB .

- vêm de dispositivos reais em conexões ISP reais. Os sites tratam-nos como tráfego orgânico, o que mantém altas taxas de sucesso em plataformas com detecção agressiva de bots. Funcionam bem para scraping, monitoramento de preços, rastreamento de SERP e tarefas de gerenciamento de contas. A cobertura abrange mais de 150 países com segmentação a nível de cidade e largura de banda que nunca expira. Os preços começam em . Proxies de datacenter - são a escolha certa quando a velocidade e o volume são mais importantes do que a origem do IP. Com velocidades de 1Gbps+, sessões estáticas e largura de banda não medida por IP, eles lidam eficientemente com a coleta massiva de dados e tarefas de alta taxa de transferência. Preço de $0.30 por IP .

- são a escolha certa quando a velocidade e o volume são mais importantes do que a origem do IP. Com velocidades de 1Gbps+, sessões estáticas e largura de banda não medida por IP, eles lidam eficientemente com a coleta massiva de dados e tarefas de alta taxa de transferência. Preço de . Proxies IPv6 - dão acesso a bilhões de endereços por $0.03 por IP. Quando a escala é o principal requisito e o custo por IP precisa permanecer baixo, o IPv6 é a opção prática para fluxos de trabalho de automação em larga escala.

Preços do Proxyon

O Proxyon opera em um modelo de depósito sem compromissos mensais. Você adiciona fundos ao seu saldo e deduz à medida que trabalha. Nada expira, nada é renovado automaticamente e você nunca paga por tráfego que não utilizou.

Proxies residenciais custam $1.75/GB, proxies de datacenter custam $0.30 por IP, e proxies IPv6 custam $0.03 por IP.

Bônus e códigos promocionais

Proxyon também oferece um código promocional - "UNDETECTABLE10" - para novos usuários, que concede um desconto no seu primeiro depósito.

Isso significa que você terá mais orçamento para proxies desde o primeiro dia, o que é útil quando você deseja testar adequadamente o serviço em diferentes tipos de proxy antes de decidir onde investir mais dinheiro. Você pode encontrar o código promocional no site da Proxyon ao se inscrever.

Considerações Finais

O Proxyon remove as partes dos serviços de proxy que te deixam mais lento. Sem assinaturas, sem verificação de identidade, sem níveis de preços projetados para te empurrar para um plano mais caro.

Três tipos de proxy que cobrem os casos de uso mais comuns no mundo real, cobertura global com direcionamento geográfico preciso e um modelo de pagamento conforme o uso que realmente corresponde à forma como a maioria dos desenvolvedores e equipes usam proxies na prática.

Visite Proxyon e comece a executar solicitações hoje mesmo.