ProxyShare - avaliação do serviço de proxy

ProxyShare é um fornecedor líder de serviços de proxy residencial e SOCKS5, ostentando uma rede de proxies eticamente obtida com mais de 75 milhões de IPs residenciais em mais de 195 países e cidades.

Ele atende empresas e desenvolvedores globalmente para tarefas como extração de dados da web, pesquisa de mercado e verificação de anúncios.

Principais Características

Rede Extensa: Mais de 75 milhões de IPs residenciais em mais de 195 locais (por exemplo, EUA, Canadá, Alemanha).

Alta Confiabilidade: Até 99,9% de tempo de atividade com proxies residenciais estáticos para conexões estáveis.

Tipos Flexíveis: Proxies residenciais rotativos/estáticos, proxies residenciais ilimitados, proxies de data center estáticos e proxies de ISP de longa duração.

Painel Amigável: Gerenciamento fácil de configurações (verificação da lista de IPs, rotação, alteração de geolocalização, etc.).

Cobertura Global: Proxies na Europa, Ásia, Américas, África para acesso a conteúdo localizado.

Navegação Segura: Proxies alimentados por dispositivos reais de usuários reduzem CAPTCHAs/bloqueios de IP, garantindo anonimato.

Suporte 24/7: Assistência disponível a qualquer hora do dia pela equipe dedicada.

Vantagens

IPs de origem ética, em conformidade com os padrões legais e éticos.

Geo-targeting abrangente em mais de 195 locais.

Risco reduzido de banimentos de IP/CAPTCHAs por meio de dispositivos reais e rotação.

Interface intuitiva para usuários com habilidades técnicas limitadas.

Preços flexíveis (pagamento conforme o uso, assinaturas) para diferentes necessidades/orçamentos.

ProxyShare é confiável para a coleta global de dados e navegação segura, com uma vasta rede ética, ferramentas fáceis de usar e forte suporte.