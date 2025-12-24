ProxyUniverse - revisão do serviço de proxy

Sobre a ProxyUniverse - seu Provedor Confiável de Proxies Residenciais e IPv4

ProxyUniverse é um provedor global de proxy oferecendo Proxies Residenciais e Proxies de Data Center IPv4 para operações online seguras, estáveis e anônimas. Entregamos soluções para empresas, automação, marketing, gestão de contas e tarefas multi-thread.

Proxies Residenciais — IPs de Usuários Reais para Máxima Autenticidade

O que São Proxies Residenciais

ProxyUniverse Residential proxies usam endereços IP de ISP reais, então suas conexões aparecem como tráfego de usuário regular. Isso garante confiança máxima, ajuda a evitar banimentos e oferece total anonimato.

Cobertura Global

Nossos proxies residenciais estão disponíveis em todos os países do mundo — desde grandes mercados como EUA, Reino Unido, Alemanha, França e Canadá até regiões menos comuns como África, Ásia, Oriente Médio e América do Sul.

Melhores Casos de Uso

Trabalhe com navegadores anti-detecção;

Criação e gerenciamento de conta;

Coleta de dados e automação;

Verificação de anúncios e teste GEO;

Acesso a conteúdo bloqueado por região.

Proxies residenciais são ideais quando você precisa de tráfego realista e privacidade de alto nível.

Proxies IPv4 — Estabilidade, Velocidade e Controle

Benefícios Principais

Nossos proxies IPv4 de Data Center oferecem conectividade de alta velocidade (até 1 Gbit/s), tempo de atividade consistente e anonimato total. Cada IP é única e fornecida no formato login:senha@IP:porta.

Geografia do IPv4

Atualmente, fornecemos proxies IPv4 em 47 países, cobrindo a América do Norte, Europa, Ásia e outras regiões importantes.

Protocolos Suportados

HTTP

SOCKS5

Casos de Uso Comuns

Automação e script;

Coleta de dados multi-thread;

Uso de API e bot;

Garantia de Qualidade e teste de software.

Entrega Rápida e Gestão Fácil

Os proxies são emitidos em 1–10 minutos após a compra. Países populares são entregues instantaneamente, enquanto regiões raras podem demorar alguns minutos a mais — mas sempre dentro do prazo prometido.

Todos os proxies podem ser gerenciados através de um painel amigável, permitindo que você estenda, substitua ou monitore seus IPs a qualquer momento.

Por Que Escolher o ProxyUniverse

Principais Vantagens

Proxies residenciais com cobertura mundial completa ;

; Proxies IPv4 em 47 países ;

; Até 1 Gbit/s de largura de banda;

de largura de banda; 100% privacidade e anonimato;

Ativação instantânea e tempo de atividade estável;

Compatível com todos os navegadores anti-detecção;

Suporte 24/7.

Oportunidades de Parceria

ProxyUniverse colabora com revendedores, agências e desenvolvedores. Fornecemos:

Descontos e bônus personalizados;

Acesso à API para automação;

Co-promoções e campanhas de marketing;

Suporte técnico dedicado.

Palavras Finais

ProxyUniverse é o seu parceiro de confiança para soluções de proxy rápidas, seguras e privadas. Seja automação, gerenciamento de contas ou acesso regional — nossos proxies garantem velocidade, confiabilidade e total anonimato.