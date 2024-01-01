PSBProxy - revisão do serviço de proxy

PSB Proxy é uma plataforma premium de proxies móveis e residenciais, focada em fornecer soluções de alta qualidade para uma ampla gama de tarefas. Desde o seu lançamento em novembro de 2024, o serviço se estabeleceu com sucesso no mercado de proxies premium devido à sua operação estável e rica funcionalidade.

O serviço garante confiabilidade de conexão no nível de 99,9% e oferece extensas opções de configuração para proxies residenciais e móveis. Os usuários podem configurar um número ilimitado de conexões paralelas, alterar instantaneamente endereços IP ou usar IPs residenciais estáticos para sessões longas.

Cobertura e Presença Geográfica

A infraestrutura técnica do PSB Proxy é impressionante em sua escala — o serviço premium oferece acesso a mais de 40 milhões de endereços IP residenciais, cobrindo 200 países em todo o mundo. As principais áreas geográficas incluem:

Estados Unidos — mais de 1,5 milhão de IPs

— mais de 1,5 milhão de IPs Brasil — aproximadamente 908 mil IPs

— aproximadamente 908 mil IPs Espanha — cerca de 782 mil IPs

— cerca de 782 mil IPs Filipinas — aproximadamente 546 mil IPs

— aproximadamente 546 mil IPs Alemanha — cerca de 440 mil IPs

Juntamente com regiões populares, a plataforma fornece acesso a endereços IP residenciais de locais raros, como Polônia, Andorra e Cidade do Vaticano. Os servidores proxy premium para dispositivos móveis e residenciais são adequados para processamento de dados, acompanhamento de preços, otimização para motores de busca, contorno de bloqueios regionais, garantia de anonimato e muitas outras tarefas.

Todos os endereços IP estão associados a usuários reais de rede e operadoras móveis, o que reduz significativamente o risco de ser bloqueado por sites e garante o máximo de anonimato.

Capacidades Funcionais do Serviço Premium

PSB Proxy prioriza a segurança da informação e a proteção de dados confiável. As principais características da plataforma premium são:

Conexão a uma extensa rede de proxies residenciais e móveis, com mais de 40 milhões de IPs de alta qualidade

Geolocalização precisa com a capacidade de selecionar o país, região, localidade e Sistema Autônomo

Excelente estabilidade — o indicador de uptime atinge 99,99%

Número ilimitado de sessões simultâneas com diferentes endereços IP

Rotação automática de IP em intervalos especificados: 1, 10, 30 minutos e outros intervalos

A capacidade de criar sessões estáticas com um proxy residencial permanente

Criação manual de listas de endereços individuais

Compatibilidade com protocolos HTTP(S) e SOCKS5

API para integração com parsers, scripts e sistemas de automação

Preços de Proxy Premium

A plataforma usa um sistema de tarifas flexível — o pagamento é cobrado exclusivamente pelo tráfego realmente consumido. Um cálculo especial na página de tarifas ajuda a determinar o custo do volume de dados necessário.

O volume inicial é de 1 GB, com um máximo de 1000 GB. Ao encomendar pacotes de 10 GB ou mais, os clientes recebem descontos a partir de 10%, cujo tamanho aumenta dependendo do volume de compra.

O preço varia dependendo do pool selecionado de IPs residenciais. O PSB Proxy oferece dois pools premium:

Piscina 1

Preço inicial: $2 por gigabyte

Para grandes encomendas, o custo diminui para $1.2-$1.4 por GB

Um pacote de 1000 GB custa $1200 (com um desconto de 40%)

O pool inclui 5 milhões de endereços IP residenciais

Pool 2 (Premium)

Tarifa premium: custo inicial de $5 por GB

Para volumes significativos, o preço cai para $3,5 por gigabyte

1000 GB custarão $3500 (uma economia de 30%)

O pool contém 40 milhões de IPs residenciais dinâmicos e móveis — oito vezes mais do que o primeiro pool

Outros preços de servidores proxy:

Proxies móveis — a partir de $0.7 USD por 1 GB.

Proxies de data center — a partir de $2.1 USD por 1 GB.

Métodos de Pagamento

As seguintes opções de pagamento são aceitas:

Moedas digitais (Bitcoin, TON, Solana e outras)

Cartões bancários Visa, MasterCard, Qiwi (aplica-se uma comissão de 3%)

Sistema de pagamento LAVA (sem comissão)

Pagamento através do SPB (Sistema de Pagamento Rápido) usando um código QR para cartões MIR (é cobrada uma comissão de 3%)

A opção de recarregar o saldo com antecedência está disponível, seguida pela compra de tráfego conforme necessário. O tráfego comprado não tem data de expiração.

Por padrão, um período de teste não é fornecido, mas o suporte técnico pode alocar tráfego de teste mediante solicitação individual.

Como Comprar Proxies Premium

Para usar o serviço, você precisa registrar uma conta:

Vá para o site psbproxy.io e clique em "Conta Pessoal" na parte superior da página.

Clique em "Criar Conta" ou use o login do Google para um registro rápido.

Para registro manual, insira um nome de usuário, endereço de email e senha, em seguida, confirme a criação do perfil.

No painel de controle, selecione um dos pools (Pool 1 ou Pool 2) e clique em "Comprar Agora"

Defina o volume necessário na faixa de 1 a 1000 GB. Se for necessário um valor não padrão, use o campo especial.

Selecione o método de pagamento — do saldo da conta, criptomoeda ou cartão bancário. Para cartões MIR russos, o pagamento via SBP está disponível Clique em "Continuar"

Na página de pagamento, verifique o valor final e conclua o pagamento utilizando o método escolhido

Após a recarga bem-sucedida, o painel de gerenciamento de tráfego ficará disponível com configurações de geolocalização e frequência de rotação de IP.

O design da conta pessoal é simples e contém todas as ferramentas necessárias para gerenciar proxies premium. Além de comprar tráfego na seção "Shop", você pode recarregar o saldo na "Wallet" e copiar a chave API para integrações externas.

Através das configurações (canto superior direito), você pode alterar o idioma da interface e editar os dados pessoais.

Principais Vantagens do Serviço Premium

A análise das avaliações dos usuários destaca as principais vantagens da plataforma de proxy móvel e residencial premium:

Uma base impressionante — mais de 40 milhões de endereços IP residenciais e móveis

Configuração geográfica precisa até o nível da cidade

Uso de fontes legítimas de proxies residenciais, o que reduz o risco de bloqueios

Conexão estável sem interrupções ou atrasos

Sem limites de tempo para o uso do tráfego adquirido

Serviço de suporte 24/7 via bot do Telegram

Vários métodos de pagamento, incluindo SBP

PSB Proxy é uma solução premium comprovada para usuários que precisam de um serviço de proxy móvel e residencial confiável, com configurações flexíveis e desempenho estável.