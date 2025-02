RentAcc: uma visão geral do serviço de arbitragem

Esperar constantemente por um gerente responder a criação de conta e reabastecimento pode ser tedioso. O RentAcc oferece automação desses processos, permitindo que você gerencie rapidamente contas e cartões virtuais através do seu painel pessoal, evitando longas esperas.

Descrição do serviço RentAcc

RentAcc é um serviço de aluguel de conta e cartão virtual de agência com uma plataforma automatizada para financiamento e recuperação de conta instantâneos.

Com o RentAcc, você pode encontrar fontes de tráfego para qualquer nicho (por exemplo, Jogos de Azar, Apostas, Encontros, Comércio Eletrônico, etc.). Um gabinete pessoal conveniente ajudará você a gerenciar suas contas de forma independente (criação, recarga, transferência de saldo entre contas) e uma ferramenta adicional - o bot do Telegram - permitirá que você receba rapidamente notificações e alertas sobre o status de suas contas, saldo e muito mais.

Todos os processos, como criar novas contas, transferir saldos e reabastecer fontes, são automatizados e estão disponíveis no seu gabinete pessoal. Além disso, você pode integrar um bot do Telegram ao seu grupo, que enviará mensagens instantaneamente sobre reabastecimentos bem-sucedidos, criação de contas, transferências de saldo e outros eventos importantes.

Uma característica única do RentAcc é uma plataforma autogerida conveniente para lidar com contas e cartões virtuais, o que proporciona um alto nível de conforto e eficiência.

Vantagens do serviço RentAcc

Vamos dar uma olhada em uma série de vantagens do serviço RentAcc:

Integração com plataformas de publicidade via API. Todas as solicitações feitas através da plataforma RentAcc são executadas instantaneamente: recarga, transferência, criação de contas, etc. (A API não está configurada com todas as fontes).

Todas as fontes de tráfego populares em uma única interface.

Gerenciamento de saldo de todas as contas e cartões virtuais a partir de uma única plataforma.

Estatísticas transparentes / relatórios financeiros disponíveis:

Gastos diários por conta, quantidade de depósitos, transferências de saldo entre contas e fontes - tudo disponível na plataforma de forma clara e em tempo real.

Contas sob os verticais White hat e Black hat.

Emissão de cartões virtuais para pagar por anúncios no Facebook, Google e mais

Financiamento instantâneo do saldo da plataforma via usdt.

Para clientes grandes, a RentAcc oferece condições únicas: comissão de até 0% e a possibilidade de receber um cashback.

Perguntas Frequentes

Como alugar uma conta de agência?

Para começar a trabalhar connosco, precisa de nos escrever no Telegram. Em seguida, iremos contactá-lo e fornecer-lhe instruções detalhadas sobre como aceder à sua conta e lançar a sua primeira campanha publicitária.

Quais são os limites nas contas de agência?

Não há limite diário de gastos nas nossas contas da agência, você pode ajustar instantaneamente e sem limites.

Em quais fontes de tráfego você possui contas de agência?

Nosso serviço fornece contas de agência nas seguintes fontes:

Meta - uma plataforma de publicidade que combina as capacidades de publicidade do Facebook, Instagram, Messenger e Audience Network de redes sociais operadas pela Meta (anteriormente Facebook Inc.).

Moloco - uma nova plataforma de aplicativos que coloca seus anúncios em IronSource, AppLovin, Vungle, Unity e outros.

BIGO - uma plataforma de publicidade móvel que coloca anúncios nos aplicativos Likee, Imo, Bigo Live.

Kwai - uma plataforma de publicidade com um bilhão de público ativo, sendo considerada uma analogia do TikTok, Instagram e Snapchat.

Google - uma plataforma de publicidade online poderosa e flexível que permite aos anunciantes envolver usuários por meio de uma variedade de canais, incluindo a rede de pesquisa do Google, sites parceiros, YouTube, aplicativos móveis e muito mais.

Mintegral é uma plataforma de publicidade global especializada em publicidade móvel e monetização de aplicativos.

Alguma pergunta? Escreva-nos no bot do TG, responderemos a todas as suas perguntas e o ajudaremos no primeiro lançamento da publicidade.

Contatos:

Canal do Telegram da RentAcc - https://t.me/rentacc_agency

Converse com o suporte técnico - https://t.me/rentacc_bot