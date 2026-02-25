TIGER SMS — Números Virtuais para Verificação por SMS

TIGER SMS — Números Virtuais para Verificação por SMS: Soluções de Varejo e Atacado

Na era da digitalização generalizada e do rápido crescimento dos serviços online, registrar contas em redes sociais, mensageiros, marketplaces e plataformas de jogos se tornou uma tarefa rotineira. No entanto, quase todas as plataformas exigem confirmação por código SMS, e usar seu número de telefone pessoal traz riscos: spam, vazamentos de dados e bloqueios de contas devido à vinculação de múltiplos perfis a um único número.

TIGER SMS é um dos líderes de mercado em números virtuais, ajudando milhões de usuários a registrar-se de forma segura e anônima em qualquer plataforma há mais de 5 anos. O serviço fornece números móveis temporários de mais de 200 países em todo o mundo (exceto Rússia) para receber códigos de verificação únicos (OTP).

Como o TIGER SMS Funciona — Principais Funcionalidades

Mais de 100.000 números online disponíveis em tempo real

Integração de API: automatize o recebimento de SMS usando nossa chave de API — perfeito para registros em massa

Preços baixos

Entrega automática e instantânea de SMS

Suporte para multi-SMS

Opções de pagamento flexíveis: cartões bancários, sistemas de pagamento ou criptomoeda para recargas de conta convenientes

Termos individuais para compradores por atacado

Estatísticas detalhadas de todas as compras e números utilizados

Suporte 24/7 (Telegram + chat ao vivo no site)

Política de reembolso justa — números que não funcionam são substituídos e nunca revendidos

Opção de conectar seus próprios cartões SIM (ganhe dinheiro recebendo SMS)

Por que escolher o TIGER SMS

Experiência Comprovada e Confiabilidade

Ao longo dos anos, a plataforma atendeu milhões de usuários e construiu parcerias diretas com provedores de SIM-cards confiáveis. Isso garante desempenho estável e uma porcentagem mínima de números não funcionais.

Cobertura Global

Os números estão disponíveis em mais de 200 países — dos EUA, Reino Unido, Alemanha e Canadá à Indonésia, Índia, Vietnã, Filipinas, Turquia, Brasil e muitos outros. Isso permite o registro em serviços regionais sem perda de qualidade.

Cenários de Uso Flexíveis com Proxies

O TIGER SMS integra-se perfeitamente com servidores proxy e navegadores anti-detecção, tornando-se uma ferramenta indispensável para profissionais:

Registros em massa — crie centenas de contas limpas no Instagram, TikTok, Telegram, Facebook, WhatsApp, Shopee e outras plataformas usando diferentes IPs e impressões digitais de dispositivos.

— crie centenas de contas limpas no Instagram, TikTok, Telegram, Facebook, WhatsApp, Shopee e outras plataformas usando diferentes IPs e impressões digitais de dispositivos. Arbitragem de tráfego — lance campanhas publicitárias com contas novas, não vinculadas.

— lance campanhas publicitárias com contas novas, não vinculadas. SMM e bots — automatize postagens, convites, envio em massa de mensagens e aquecimento de contas via TIGER SMS API.

— automatize postagens, convites, envio em massa de mensagens e aquecimento de contas via TIGER SMS API. Teste e desenvolvimento — teste aplicações, bots e software em várias geolocalizações sem arriscar dados pessoais.

— teste aplicações, bots e software em várias geolocalizações sem arriscar dados pessoais. Uso comercial — revendedores e desenvolvedores de software de auto-registro recebem condições especiais, opções de marca branca e acesso completo à API.

Cenários de Uso Flexíveis

Varejo — perfeito para registros pessoais quando você precisa de 1–10 contas.

— perfeito para registros pessoais quando você precisa de 1–10 contas. Registros em massa — A integração da API permite automação completa (ideal para desenvolvedores de software de auto-registro, bots, analisadores).

— A integração da API permite automação completa (ideal para desenvolvedores de software de auto-registro, bots, analisadores). White Label — oportunidade de lançar seu próprio serviço sob sua marca para revendedores.

Benefícios Financeiros

Pague apenas pelos SMS recebidos. Se nenhum código chegar — o número é cancelado e os fundos são reembolsados automaticamente.

Taxas mínimas em depósitos.

Programa de fidelidade — descontos e bônus para clientes regulares.

Programa de indicação — 5% dos gastos dos usuários indicados.

Como Começar com o TIGER SMS: Do Registro de Conta à Criação de uma Conta no Telegram

Registro de Conta Vá para o site oficial do TIGER SMS. Clique no botão “Registro” (canto superior direito). Insira um e-mail válido e crie uma senha forte. Confirme o registro — geralmente leva de 10 a 15 segundos. Após isso, você será automaticamente logado em sua conta pessoal.

Recarga de Saldo Na sua conta pessoal, clique em “Recarga”. Escolha um método conveniente: cartão bancário, criptomoeda, carteiras eletrônicas ou outras opções. Deposite um pequeno valor (50–100 RUB é suficiente para começar). O saldo é creditado instantaneamente.

Seleção e Compra de Número Vá para a seção “Comprar Números” ou use a pesquisa. Para Telegram, digite “Telegram” na pesquisa — uma página dedicada será aberta: https://tiger-sms.com/cn/services/telegram Escolha um país (por exemplo, Indonésia +62, EUA +1, ou qualquer outro). Clique em “Obter Número” — o sistema emite instantaneamente um número temporário. Copie-o.

Registro de Conta Telegram Abra o aplicativo Telegram → “Iniciar Conversa” → “Registrar-se”. Cole o número copiado do TIGER SMS. Clique em “Próximo” — o Telegram enviará um código de verificação. Retorne à sua conta pessoal TIGER SMS → seção “Meus Números” ou “SMS Recebido”. O código aparecerá automaticamente dentro de alguns segundos a alguns minutos. Copie-o e insira-o no Telegram. Pronto! A nova conta foi criada.

Se o código não chegar dentro do tempo requerido — clique em “Cancelar” ao lado do número. O dinheiro será devolvido automaticamente para o seu saldo e você poderá adquirir um novo número.

Contatos e Suporte

Suporte no Telegram: @Tigers_sms

Bot do Telegram para compra de números: @TigerSMSofficial_bot

Site oficial: https://tiger-sms.com

Se você está envolvido em SMM, arbitragem de tráfego, desenvolvimento de bots, registro em massa, ou simplesmente quer criar novas contas com segurança — TIGER SMS se tornará uma ferramenta confiável para você em 2026.

Registre-se, teste e aproveite ao máximo sem arriscar seus dados pessoais.