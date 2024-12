Como usar o navegador Undetectable para análise de anúncios?

Você se encontra num lugar do mundo enquanto a sua publicidade roda em um outro canto… E ainda mais nos idiomas que você não domina. Portanto, em tais casos, o anunciante só pode adivinhar os resultados da campanha. E só pode se apoiar no que lhe informa o especialista em SEM. Na maioria das vezes, ele conta ficções de que a efetividade da campanha é impressionante logo apoiando-se em relatórios. Enquanto isso no seu site não deve nem cadastro de novo usuário. E não da para verificar as fabulações do marketer e seus serviços. Embora haja uma maneira de proceder à sua própria análise dos anúncios mostrados até nos cantos mais remotos do mundo, use um antidetector fiável. Como o Undetectable.

Como avaliar os resultados das campanhas se elas estão longe de si?

Muitos acreditam que graças ao avião e a internet, o nosso planeta Terra se tornou quase um “vilarejo”. Por isso que de todas as alturas se vem bem… Pelo menos do avião de linha. Eis que o espaço virtual não é tão simples de considerar. Sobre tudo o curso das campanhas publicitárias implantadas a vários milhares de quilómetros de distância. E não se trata das fronteiras nacionais, que podem ser atravessadas com apenas alguns cliques na rede mundial. O problema é nem se resume a língua do público-alvo para o qual a publicidade da sua marca está sendo divulgada. Toda a complicação se resume ao fato que você não consegue avaliar os resultados e a qualidade da divulgação pagos do seu bolso. Por essa razão que você é levado a crer a palavra dos marqueteiro contratados, diretores… E até agências! Mas porque isso acontece?

Na maioria das vezes, os anunciantes recorreram a terceiros para promover os seus próprios produtos. Nem todas as marcas podem dar-se ao luxo de manter os seus próprios departamentos de publicidade. Outras empresas com carteiras menos volumosas têm de se promover recorrendo aos serviços de marqueteiros freelancers ou agências. Mesmo no caso de uma simples análise de tráfego.

Claro que, se a campanha se desenrola no seu país e na sua língua, pode criar e gerir você mesmo uma campanha contextual simples. É mesmo possível apressadamente desenhar um par de peças criativas. Mas é aqui que termina a maioria das opções dos anunciantes.

Quando o problema se agrava

A princípio em qualquer campanha publicitária há que confiar no diretor contratado, mas ainda assim tem que verificar e monitorar o seu andamento. Caso contrário, poderia escorrer cegamente todo o orçamento de publicidade. Mas ao promover o seu produto no estrangeiro, pode ser difícil para uma marca de tamanho médio seguir esta regra. Pois o homem de negócios não conhece a língua da região nem o mercado local. E verificar os anúncios por si mesmo não da certo, porque deu a gestão de todos os gabinetes de publicidade a uma agência de marketing. Os seus especialistas, a julgar pelas críticas, são experientes. Mas os anúncios na geolocalização estrangeira já sendo transmitidos há três meses, e ainda não houve um aumento das conversões. Claro, a agência compartilha generosamente relatórios de campanha em áreas geo-bloqueadas para si… mas onde estão as conversões?

Para dissipar quaisquer dúvidas, é preciso ver os promoções e o seu conteúdo com os seus próprios olhos. E se o seu perfil não se encaixa nas características do lead alvo?

A discordância geográfica pode ser resolvida por meio de uma VPN. Melhor ainda é adquirir proxies fiáveis. Mas os outros parâmetros de segmentação (sistema operativo, tipo de dispositivo, navegador) não podem ser adulterados. Por isso, é preciso procurar um meio mais eficaz de analisar a propaganda. Este meio existe, é o Undetectable!

O que são os antidetectores?

O Undetectable é um moderno antidetectável que é merecidamente popular entre os profissionais de arbitragem e os profissionais de marketing SMM. Esta ferramenta também é procurada pelos anunciantes, que a podem utilizar para ver por si próprios como uma campanha conduzida por especialistas contratados é vista pelo público alvo.

O Undetectable corresponde a um novo tipo de software especializado: os navegadores anti-detecção. O seu princípio baseia-se na mesma tecnologia utilizada pelos sistemas modernos de publicidade em rede e pelos sistemas antifraude das redes sociais, as impressões digitais. Eles permitem identificar um usuário em linha com mais de 94% de precisão.

Estas impressões digitais são também chamadas “fingerprints”. Eles constituem um conjunto de indicadores n base numa combinação da qual o usuário é identificado. Se trata de definir o usuário, concentrando-se nas características únicas do seu dispositivo.

As impressões digitais incluem os seguintes sinais:

O sistema operacional.

Se é 64 ou 32 bits.

As configurações locais de hora e idioma.

O navegador utilizado.

O processador central (CPU).

Número de núcleos de CPU.

Capacidade da memória RAM.

Linha de caracteres User-Agent.

A cadeia User-Agent (usuário-agente) é enviada pela aplicação web em resposta a um requerimento do servidor. Incluindo os navegadores. A string (linha de carateres) contém informação sobre as configurações locais do dispositivo do usuário, bem como o motor do navegador.

Como os antidetectores ajudam os anunciantes?

As redes publicitárias atuais utilizam tecnologia de impressão digital para segmentar o público da campanha de acordo com parâmetros definidos. Isto permite que anúncios e banners sejam mostrados apenas a utilizadores cujos sinais de impressões digitais correspondam às características do conjunto. Este mecanismo é chamado segmentação publicitária. É o que impede o anunciante de ver e avaliar a eficácia da campanha partindo da perspectiva do público-alvo. Principalmente se a divulgação tiver lugar em países e regiões estrangeiras.

O cliente não verá o promos quando entrar no site a partir do seu dispositivo. Dado que, do ponto de vista do sistema de segmentação da plataforma publicitária, não corresponde às características do lead alvo, tal como prescrito nas definições da campanha. Os navegadores anónimos ajudam a assegurar esta conformidade.

Os antidetectáveis permitem substituir os “fingerprints” por impressões de parametros, que são indicados nas configurações da campanha. Isto permite ao anunciante visitar o site alvo assim como o lead e avaliar a qualidade da promos e sua eficácia. Porque para o sistema de plataforma publicitária, parecerá um representante do seu público-alvo.

Mas os navegadores avançados anti-detecção como o Undetectable podem não só alterar as impressões digitais, mas também editá-las. Isto permite que a mesma impressão digital seja utilizada repetidamente para analisar a publicidade independentemente de múltiplas campanhas.

Como utilizar os antidetectos - vejamos com o exemplo do Undetectable

A maioria dos empresários têm um medo inerente de software profissional, que inclui navegadores anti-detecção. De facto, estas ferramentas não são tão difíceis de utilizar como muitas pessoas pensam. É fácil de se convencer disso vendo o modo de uso passo a passo.

Acesse o site do antidetectável e cadastre-se. Baixe a versão que precisa do programa para seu computador. O navegador anónimo está disponível para o Windows e o macOS. Instale o programe e execute-o. Após a autentificarão pelo menu principal do lado, crie um novo perfil. Escolhe fingerprint. Se necessário edite, nele é possível mudar a configuração do dispositivo e de outros parametros. Carrege os proxies comprados anterioramente.

Os proxies asseguram a conformidade da impressão digital utilizada no antidetector com as configurações da segmentação da campanha por geolocalização, o operador telefónico e o provedor da internet.

Não altere nada nos valores dos parametros de rede. Para os restantes dos parâmetros, mudar para o modo “Auto”, que aplicará automaticamente as configurações com base nas características dos dados proxies. Se necessário, baixe os arquivos cookies.

Os fingerprints com o histórico salvo de vistias à outros sites dão mais confiança para os sistemas de defesa. Mas só é apropriado utilizar cookies se quiser verificar os anúncios que são exibidos nas redes sociais.

Após isso você já pode ver seu anuncio pelo olhos do público alvo.

Perigos e desvantagens da utilização de antidetectores

Do ponto de vista jurídico, o uso de navegadores anónimos é totalmente legal. Portanto, são usado por muitíssimos desenvolvedores web, gerentes e marqueteiros.

A única desvantagem dos antidetectos é que sua eficácia depende da qualidade dos proxies. Por isso, só se deve comprar IPs de fornecedores de confiança para controlar a qualidade das campanhas.

Além disso tem que ter cuidado com os antidetectores de má qualidade. Portanto, para analisar o tráfico e executar outras tachas especificas, use o Undetectable cuja confiabilidade foi confirmada por centenas de avaliações positivas dos usuários.

Além de ser um dos raros antidetectores de qualidade com um plano de assinatura gratuito. Suas capacidades são suficientes para gerir as campanhas até nas mais remotas geolocalizações. A assinatura grátis no Undetectable inclui 5 perfis de nuvens e 10 configurações atualizáveis todo mês. E para ampliar a capacidade de análise dos seus anúncios, simplesmente adquira o número necessário de perfis, que se somam aos perfis fornecidos gratuitamente.

Campanhas publicitárias têm custos elevados, portanto não se pode confiar sem clarividência em tudo o que dizem marqueteiros contratados. É melhor averiguar pessoalmente a veracidade das suas palavras. Portanto só é preciso instalar o Undetectable e observar as campanhas lançadas pelo olhos do seu público alvo!