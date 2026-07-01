通过 MCP 和 LM Studio 实现 Undetectable 免费 AI 自动化

浏览器流程的 AI 自动化正在逐渐成为市场标准。然而，这里隐藏着一个严重问题：在扩展账号农场或扩大工作流程时，API 令牌账单（无论是 OpenAI 还是 Anthropic）都会呈几何级增长。自动化的经济成本开始吞噬利润。

解决方案显而易见 — 通过 LM Studio 这类应用使用本地 LLM（Large Language Models）。借助我们内置的 MCP 服务器，可以将任何 AI 模型连接到 Undetectable 浏览器。

我们提供一个现成工具，可免费将您的 antidetect 与任何开放的本地神经网络连接起来。没有令牌账单，没有复杂代码，也没有第三方服务器 — 只有纯粹的节省和对流程的完全控制。

LM Studio 和 MCP 服务器如何工作

为了理解它的效率有多高，我们用简单的话来拆解这个流程的技术基础。

LM Studio: 这是一个用于在本地运行开放 AI 模型（Llama、Mistral 等）的环境。该程序可以让您只需几次点击，就能在自己的电脑上部署一个完整的 LLM。

这是一个用于在本地运行开放 AI 模型（Llama、Mistral 等）的环境。该程序可以让您只需几次点击，就能在自己的电脑上部署一个完整的 LLM。 MCP 服务器: 我们的连接环节。它标准化通信协议，并将本地神经网络的文本意图转换为 Undetectable 配置文件中的具体操作（有意义的点击、自然滚动、文本输入等等）。

重要重点 — 限制只取决于硬件: 由于模型完全在本地运行，自动化的质量和复杂度只取决于您 PC 的计算能力。强大的显卡可以运行具备复杂推理逻辑的大型模型。同时，即使是基础配置，也能很好地处理用于日常任务的轻量级 LLM。主要优势是 — 请求数量完全没有任何限制。

Zero-Code: 脚本时代的终结

长期以来，人们认为浏览器自动化是高级开发者的领域，需要深入了解 Python、使用 Selenium 或 Puppeteer，并且还要不断维护容易崩坏的脚本。

而现在，整个流程已经完全可视化。LM Studio 清晰的图形界面以及 Undetectable 对协议的内置支持，将整个设置过程简化为安装软件和指定所需本地端口。您无需编写一行代码，就能获得高水平的自动化能力。

实际应用

这套组合的能力只受您的想象力限制。让我们看看 AI 自动化可以帮助完成哪些真实任务：

智能 farming 和 warm-up: AI 不再只是按定时器点击。它会模仿真实用户的行为：研究内容、在网站之间自然移动，并积累高质量 cookie。这会极大提升账号在任何反欺诈系统面前的 trust。

AI 不再只是按定时器点击。它会模仿真实用户的行为：研究内容、在网站之间自然移动，并积累高质量 cookie。这会极大提升账号在任何反欺诈系统面前的 trust。 完整 SMM 自动化: 构建复杂且不间断的社交媒体工作循环。例如，可以实现完全自动化的 Instagram 发帖，AI 将通过 MCP 服务器自行登录账号、生成标题、管理媒体上传并发布内容，同时绕过机器人检测算法。

构建复杂且不间断的社交媒体工作循环。例如，可以实现完全自动化的 Instagram 发帖，AI 将通过 MCP 服务器自行登录账号、生成标题、管理媒体上传并发布内容，同时绕过机器人检测算法。 智能 parsing: 实时从目标资源收集、结构化并深入分析数据。您不再需要为每个单独的网站订制定制 parser。

实时从目标资源收集、结构化并深入分析数据。您不再需要为每个单独的网站订制定制 parser。 广告账号监控和报表收集: 可以让神经网络遍历您的配置文件，并检查广告账号中的余额。AI 会自行点击账号、收集数据，并为您写好一份现成的文本摘要：哪个账号还剩多少资金，哪里需要补充预算。

如何将 Undetectable 浏览器与 LMstudio 集成

进入实操。只需几分钟即可完成这套组合的设置。

步骤 1. 下载 LM Studio 和 Undetectable 浏览器

从官方网站下载 LM Studio 和 Undetectable 浏览器。

步骤 2. 在 LMstudio 中选择所需的 LLM 模型

下载并安装应用后，选择您需要的 AI 模型并下载它。

步骤 3. 连接 MCP 服务器

在 LM studio 应用中打开 “chat” 标签。然后在右侧面板中打开 “Integrations” 部分。接着点击 “Install” – “Edit MCP Json” 按钮。在打开的标签页中输入 MCP 服务器数据。要完成安装，请点击 “Save”

成功添加 MCP 服务器后，它将显示在右侧边栏中。

要让服务器开始工作，请将按钮滑到一侧来启用它。然后授予在自动化过程中执行特定操作的权限。

安装服务器后，请重启 LMstudio 和 Undetectable 浏览器。

步骤 4. 在 PC 上本地启动 AI 模型

要在 LMstudio 中启动 AI 模型，请点击屏幕顶部的 “select model to load”，然后选择您需要的 LLM，再点击 “Load model” 按钮

步骤 5. 通过测试启动检查组合的可用性

LLM 被激活后，我们来进行自动化。在新的聊天中给神经网络输入 prompt，并观察自动化过程。

测试自动化成功完成！

重要：此自动化仅作为示例。如果您想执行复杂且多阶段的自动化 — 请测试更复杂、推理能力更强的模型。

结论

通过 MCP 服务器将 Undetectable 与本地 AI 模型集成，改变了游戏规则。您将摆脱第三方付费 API 的依赖，将运营成本降至零，并保持完全的机密性 — 您的数据不会有任何一个字节传输到别人的服务器。所有这些都同时具备最大程度的防检测保护。

是时候把日常任务交给您的硬件性能了。下载最新版本的 Undetectable，安装 LM Studio，并在今天就启动您的第一次免费 AI 自动化。