FB1.SHOP - 帐户店铺评论

FB1.SHOP — 会员营销的优质帐户市场

1. 我们的服务是什么

FB1.SHOP 是一个专业媒体购买者和联盟营销团队的高级市场。我们不出售空的自动注册账号。我们的专长是高质量、手动养成的Facebook社交资料、强大的商业管理器和久经考验的页面，以确保安全和可扩展的广告。我们提供的设置可以抵御任何算法风暴。

2. 我们的优势

我们知道封禁和微花费的代价有多高，所以我们仅向市场提供优质解决方案：

VIP King账户（美国和欧洲）： 这些账户拥有大规模的历史记录（可追溯至2007年）和真实的活动记录。

这些账户拥有大规模的历史记录（可追溯至2007年）和真实的活动记录。 现成设置： 这些账户已有链接的BM，并恢复了广告访问权限（通过广告限制检查）。

这些账户已有链接的BM，并恢复了广告访问权限（通过广告限制检查）。 高限额： 可用设置的每日限额从$250到无限制一开始即适用。

可用设置的每日限额从$250到无限制一开始即适用。 稳固的粉丝页面： 旧版和新版页面，已恢复并准备好进行强力引流。

旧版和新版页面，已恢复并准备好进行强力引流。 与Undetectable浏览器的协同作用： 我们的账户在使用可靠的反检测解决方案时表现出最大生存能力，每个账户资料均得到安全隔离。

3. 有用的信息和奖励

在2026年发布广告需要正确的设置。

我们的主要建议：不要在基础上省钱。

使用 "VIP King from FB1.SHOP + 在 Undetectable 浏览器中的一个配置文件" 的组合。

这可确保您的会话和Cookie保持安全，同时帐户的信任让您在没有检查点的情况下投放广告。

4. 联系方式

我们期待您成为我们的常客！