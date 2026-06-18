LokiProxy - 代理服务评测

2026年最佳住宅代理提供商 - LokiProxy

LokiProxy 是一家全球住宅代理服务提供商，提供超过 3500 万真实住宅 IP，覆盖190多个国家和地区。

无论是电子商务商店管理、社交媒体账户操作还是自动化任务，LokiProxy 以高达 99.9% 的连接成功率和毫秒级响应时间提供服务。

轮换住宅代理：

价格低至 $0.48/GB，这些代理支持自动IP轮换，非常适合需要频繁更换IP的网络抓取、数据收集和其他场景。

移动代理：

这些代理起价为 $1.3/GB，来自真实的移动网络，支持高并发请求，并覆盖真实的3G/4G/5G环境，提供卓越的成功率。

静态住宅代理：

首次用户仅需 $1.99 即可获得，提供适用于长时间会话使用场景的稳定、高纯度IP，如社交媒体账户和电商商店。

无限代理:

起价为每天 $58，提供每小时 $12 的测试。专为高流量用户设计，这些代理消除了带宽问题，并支持在指定国家/地区的自定义，非常适合长时间的稳定连接。

短期IP计划：

起价为 $0.02/IP，支持精确地理定位至国家、省和城市级别。这些代理提供每个IP的无限流量，并可以通过客户端工具灵活访问，适用于需要高位置精准度的任务。

在定价方面，LokiProxy 通常比市场平均价格低约 30%，在成本效率和性能之间实现了强有力的平衡。

提供免费试用

通过CDKey分配灵活转售

超过3500万真实住宅IP池

按国家、地区和ASN进行定位

高达99.8%的IP纯度

无限并发会话

稳定连接，响应时间低于0.5秒

凭借高质量的IP资源、稳定的连接性和具有竞争力的定价，LokiProxy使用户能够在复杂和动态的网络环境中更加高效和可靠地运行。

对于对网络性能有高要求的企业来说，选择合适的代理服务可以直接影响结果——而 LokiProxy 凭借其性能和可靠性，成为值得优先考虑的解决方案。