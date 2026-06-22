MyBid - 广告网络平台概览

如今有许多广告网络。但并不是所有广告网络同时提供灵活的条件和高质量的流量。

MyBid 是一个平台，最初仅通过个人经理运作，后来增加了自主运行活动的功能。这使得该服务适合不同的技能水平和不同的任务。

什么是 MyBid

MyBid 是一个自2020年起运营的在线广告平台。起初，该网络仅提供全托管服务：您提供预算和创意，MyBid的专家利用他们对流量来源的知识来设置广告活动。

2024年，该平台通过推出自助模式扩展了功能。现在你可以选择：

托管服务 — 网络的媒介购买者为您运营活动。

自助服务 — 您可以通过个人控制面板创建和优化自己的活动。

这种方法使网络适合初学者和有经验的专业人士。

主要广告格式

MyBid 支持多种类型的广告。每种格式解决不同的任务，并在特定领域表现出色。

推送通知

一种经典的格式，广告以系统通知的形式出现在用户设备上（如果他们已订阅）。这种方式在实用工具、约会、财务优惠和其他大众市场垂直领域中效果良好。

页面内推送

这是一个样式类似推送通知的横幅，但它直接出现在网页上，无需订阅。由于其高参与度，它是网络上最受欢迎的格式之一。

弹窗广告

广告在活动浏览器窗口后面的新标签页中打开。这种格式为联盟营销人员所熟知，并适合需要广泛受众的优惠。

视频广告

在主要内容之前播放的短视频片段。它们为您提供了一个极好的方式来展示您的产品或服务的实际应用。

横幅

经典展示广告放置在合作伙伴网站上。一种标准工具，仍然能够完成任务。

Telegram Mini Apps (TMA)

这是最现代的格式之一。广告被直接集成到 Telegram 内的小程序中。该信使的受众高度参与，并对科技话题感兴趣。测试表明，这种格式的转化率明显高于传统展示广告。

使用该平台的方式

MyBid 与许多其他网络区别开来的主要因素是拥有两种完整的模式。

管理模式

非常适合那些不想深入研究广告系列设置细节的人。在您注册后，一位个人经理会与您联系。他们帮助定义您的策略、选择格式并选择流量来源。经理使用预先准备的好坏位置清单，这样您就不会把预算浪费在不太可能表现好的流量上。

所有广告系列更改均由经理完成。您只能暂停或恢复广告。这是在便利性和反应速度之间的权衡。

自助模式

对于那些喜欢全面控制的广告商。您的仪表板为您提供所有工具的访问权限：创建活动、调整出价、详细的定向、来源的黑名单和白名单，以及预算设置。

有两种方式来创建一个活动：

快速模式 — 最小参数集：您的登陆页面URL、平台选择、支付模式以及按国家和操作系统进行的基本定位。

自定义模式 — 完全访问所有设置：地理定位精确到城市级别、按浏览器、设备类型、供应商进行过滤，甚至可以为不同的流量来源设置独立出价。

出版商的机遇

MyBid 不仅让广告商赚取收入，还为网站和应用程序所有者提供盈利机会。只需注册为发布者，获取您的广告位代码，并将其放在您的页面上。平台会检查您网站的质量，然后来自网络广告商的广告就会开始展示。

支付是定期进行的，并且有多种取款方式可用。

收集推送订阅作为额外收入

对于广告商来说，有一个有用的功能——从登录页面访客收集推送订阅。

即使用户没有完成主要目标，他们仍然可以订阅通知。这样一来，登陆页面的所有者就可以通过这些订阅赚取额外收入。这是提升您的活动盈利能力的简单方法。

推荐计划

MyBid 鼓励您带来新客户。推荐另一个广告商的广告商将获得该人消费金额的一定百分比。推荐新发布商的发布商将获得该发布商收入的一定百分比。付款每月添加到您的余额中。

优势和注意事项

平台的主要优势：

选择托管模式和自助模式。

由经理管理您的广告活动无需额外费用。

多种广告格式——从经典推送到现代TMA。

界面清晰且全天候支持。

您不仅可以作为广告商赚钱，还可以作为发布商或推荐合作伙伴赚钱。

一些限制条件：

在管理模式下，通过您的经理进行更改，这可能需要一些时间。

网络流量集中于某些垂直领域（并不是每种格式都适合严格的品牌安全活动）。

直接与经理沟通意味着您需要懂英语或俄语。

结论

MyBid 是一个现代广告网络，从经典的托管服务发展为混合模式。它对于刚开始进行付费流量的用户以及习惯于自己控制每一个设置的经验丰富的媒体采购者都非常适合。

拥有 Telegram Mini Apps 作为一种格式、能够收集推送订阅以及推荐计划，使该平台从许多不同的角度看起来很有趣。

如果您正在寻找一个拥有灵活条件和最新格式的广告网络 —— MyBid 值得您的关注。