Proxy001 - 代理服务评测

Proxy001 - 提供高纯度的住宅代理 IP，提供100%真实的住宅代理 IP，资源覆盖200多个国家和地区，资源列表超过一亿。

可按国家/州/省/城市进行自定义，并支持会话类型选择（固定或轮换）。无论是住宅IP、动态还是静态IP，它完全满足不同场景的需求。

真实的住宅 IP 来自合法运营商，具有高度的纯净性和匿名性，能够有效避免平台风控，并消除 IP 被封的担忧。它能够轻松适应亚马逊多店操作、全球市场研究或社交媒体账户维护，为用户提供一流的服务以及完全的匿名性和安全性。

Proxy001 的优势

100% 纯正住宅IP，安全可靠。支持免费测试。

提供超过1亿个IP资源，可在200多个国家和地区访问

99%连接成功率，支持国家、ISP、邮政编码过滤，快速高效

余额无有效期限制，可随时按需使用。

对于无效IP不收取费用，让您以高性价比享受高级IP代理服务。

多种计划，仅按GB计费，提供多种付款方式。

Proxy001 的代理类型

住宅代理：起价 $0.55/GB

静态住宅代理：$0.17/IP/天

无限住宅代理：$35/天

静态数据中心代理：$1.9/IP/月

静态共享代理：$0.6/IP

推荐计划

注册并获取优惠码以享受折扣！

邀请您的朋友并享受5%的佣金，无任何限制！

步骤很简单：

注册一个账户

注册并登录 Proxy001，然后进入个人中心。

分享链接

复制你的邀请链接与朋友分享。获取邀请信息。

获得佣金

当朋友使用您分享的链接进行充值和购买时，您可以从中赚取5％的佣金。

联系方式

如需免费试用或定制，请联系我们。

联系免费测试或定制：